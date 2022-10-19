Eylül'de yüzde 45'in üzerinde yükselen altcoin için düzeltme bitti mi? Yatırımcılardan ilgi gören altcoin için sırada ne var? Detaylar haberimizde.

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ApeCoin (APE), Eylül ayında 4,2 dolardan 6 dolara doğru büyük bir çıkış yaptı. Yaklaşık yüzde 45 oranındaki bu yükseliş süreci iki haftadan biraz uzun sürede gerçekleşti. O zamandan beri ApeCoin fiyatı zayıflık belirtileri gösteriyor ve altcoin’in fiyatı kazanımlarının neredeyse tamamını kaybetmiş durumda. Peki APE için sırada ne var?

APE için Sırada Ne Var?

ApeCoin’in 6 dolara yükseleceği öngörüsü karşısında düşüş anlatısının ağır bastığı görülüyor. APE yatırımcı sayısındaki muazzam artış fiyatın yükseleceğini destekliyor olmasına rağmen teknik analiz altcoin’in fiyatının önümüzdeki birkaç hafta içinde aşağı yönde bir hareket yapabileceğini ortaya koyuyor. Fiyattaki söz konusu zayıflık, Eylül ayının sonlarında (sarı ile işaretli) düşüş trendini görmek için piyasa yapısındaki kırılım ile desteklendi.

12 saatlik fiyat grafiğindeki bu değişim ApeCoin için yeni kayıpların haberini vermiş oldu. Buna RSI’ın direnç olarak nötr 50 seviyesini yeniden test etmesi de eşlik etti. CMF de bir hafta önce -0,05’in altına düşerek piyasadan önemli ölçüde sermaye çıkışı olduğunu gösterdi. Öte yandan OBV’deki alım hacmi de eksikliğini gösterdi. Satıcılar fiyatı 4,2 dolar desteğine çekmeyi başarmadan önce 5,28 dolar seviyesi direnç olarak yeniden test edildi. Aşağı doğru gelebilecek güçlü bir hareket, fiyat grafiğinde aşağı hareketin gücü nedeniyle doldurulmamış bir bant bıraktı. Kırmızıyla vurgulanan bu adil değer boşluğu (FVG) 4,78 dolardan 5 dolara kadar uzanıyor.

Fiyat grafiğine bakarak özellikle üzerinde durulması gereken nokta, bu boşluğun grafiklerde psikolojik açıdan önemli direnç seviyesi olan 5 dolar ile kesişiyor olması. Açığa satış yapanlar (short) için 4,9-5 dolar bölgesinin yeniden test edilmesi, dar ama iyi tanımlanmış bir risk ve aşağı doğru cazip bir ödülle bir satış fırsatı sunuyor olabilir. Ancak, yatırımcıların dikkatli olmaları gerekiyor. Bitcoin henüz yukarı yönde hareket yapabileceğini gösterebilmiş değil ve 19 bin 6 dolar ve 20 bin 4 dolardaki direnç seviyeleri güçlü kalmaya devam ediyor. Yine de, Bitcoin’in yapacağı hızlı bir yükseliş ApeCoin ayılarını sarsabilir.

Aktif Adres Sayısı Arttı

Ağustos ayından beri yerel zirveden önce günlük aktif adreslerde yukarı doğru sert yükseliş görüldü ve ardından fiyat önceki rallinin kazanımlarının çoğunu sildi. Bir önceki hafta, aynı metrikte yeniden bir artış görüldü. Bu bulgu boğaların sığınak bulması gerektiği anlamına geliyor olabilir. ApeCoin‘in sosyal baskınlığı da Ekim ayında yüzde 3’e yaklaştı ve son haftalarda yüzde 1,5’in üzerine çıkamadı. Bununla birlikte, sosyal baskınlık bu ay daha yüksek dipler kaydetti. Bu metrik tek başına bir yükseliş veya düşüşe işaret etmiyor olsa da dikkatli olunması konusunda ipuçları veriyor.

Yukarıda belirtilen düşüş fikrinin geçersiz kalması için APE‘in 5 doların üzerinde bir günlük mum kapanışı yapması gerekiyor. Bu olmaz ise aşağı yönde harekette ayıların 4,6 dolar ve 4,2 dolar seviyelerini kar almak için değerlendirmeleri mantıklı olabilir.