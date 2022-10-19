Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Play to Earn Gala Games Oyunları: Spider Tanks Oyununu Deneyimliyoruz!

Play to Earn mantığında inşa edilen Gala Games arayüzü nasıl kullanılır ve Spider Tanks oyunu nasıl oynanır onu deneyimliyoruz.
14:00
19 Ekim 2022
Sercan Arslan Yazar: Sercan Arslan
Okuma Süresi: 2 Dakika

Blockchain teknolojisinin ortaya çıkması ve üzerine yapılan geliştirmeler ile birlikte bu teknolojinin çok fazla yer aldığı alan ortaya çıktı. Bunu hiç birimiz inkar edemeyiz ve etmemeliyiz de! Bunların çoğu ileriye dönük olarak hayatımızı hızlandırmak ve kolaylaştırmak üzerine yapılan geliştirmeler. Çünkü hak verirsiniz ki, hiçbir şey yerinde sabit kalamaz, gelişim ve değişim vazgeçilmezdir. Tabi doğru kullanıldığı sürece… Blockchain teknolojisinin gelişim gösterdiği ve başkalaşım geçirmeye çalıştığı alanlardan bir tanesi de oyun sektörü.

Bu yazımda ve hemen yukarıdaki video içeriği ile birlikte Play to Earn dünyası olarak inşa edilen Gala Games oyunları nedir (?) ve nasıl oynanır (?) serimizin ilk videosu ile sizlere anlatmaya çalışacağım. Gala ismini çıkarmış olduğu Gala tokendan hatırlıyorsunuzdur. Gerçekten güzel çıkış yapan girişimlerden bir tanesi. Gala Games üzerinde bir çok p2e mantığında oyun barındırıyor. Tabi bunların hepsini bir anda deneyimlemiyoruz. Çünkü bir çoğu şu an geliştirme aşamasında. O yüzden Gala Games’in bizlere zaman zaman oyun deneyimi yaşamamız için aktif ettiği oyunlar var. Biz de bunları yakaladıkça bu dünyayı çözmek için onları yakalamaya çalışıyoruz. Bu oyunlardan ilki Spider Tanks ismini verdiğimiz oyun olacak.

Bu video ile birlikte, Gala Games’a nasıl giriş yapıldığı ve oyun içi mekanikleri ile Gala Games üzerindeki yeni oyunları tanıma üzerine deneyim yaşayacağız. İlk oyun olarak yukarıda da dediğim gibi Spider Tanks nasıl oynanır onu göstermeye çalışacağım. Yaşadığım deneyim sonucu gerçekten grafikleri ve basit mekanikleri bakımından, profesyonel oyunları aratmayacak bir oyun deneyimi sunuyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Coinbase Cüzdan Nedir? Nasıl Kullanılır?
Coinbase Cüzdan Nedir? Nasıl Kullanılır?
Bu Andan Sonra Her Şey Değişecek! Hangi Büyük Oyun Şirketi Web3’e Giriyor?
Bu Andan Sonra Her Şey Değişecek! Hangi Büyük Oyun Şirketi Web3’e Giriyor?
Dünya Devi Web3 İçin Büyük Adımı Attı! Piyasaya Hareket Gelecek!
Dünya Devi Web3 İçin Büyük Adımı Attı! Piyasaya Hareket Gelecek!
Play to Earn Metaverse Oyunları: MetaGamiMall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: MetaGamiMall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Axie Infinity (AXS) Geleceği Var Mı? Yeni Axie Origins Nedir?
Axie Infinity (AXS) Geleceği Var Mı? Yeni Axie Origins Nedir?
Japonya Düğmeye Bastı: Web3 İçin Tüm Dünya’ya Örnek Olacak!
Japonya Düğmeye Bastı: Web3 İçin Tüm Dünya’ya Örnek Olacak!
Kripto Para Yatırımcılarını Şaşırtacak Web3 Anketi!
Kripto Para Yatırımcılarını Şaşırtacak Web3 Anketi!
Bilanço 4 Milyar Dolar! Web3 ve Kripto Paraları Saran Tehlike!
Bilanço 4 Milyar Dolar! Web3 ve Kripto Paraları Saran Tehlike!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Güncel NFT Haberleri
Artık Herkes Bu Altcoinden Kazanabilecek! Müjdeyi Verdiler!
Rock’n’Verse Projesinden Çekildik!
NFT’lerin Gerçek Hayata Dokunuşu: 175.000 Dolara Satılan Gayrimenkul!
Ünlü NFT Firmasından Müjde! Artık Tek Bir Yerden Takip Edilebilecek!
Sonunda Bu da Oldu! Bitcoin, Guinness Rekorlar Kitabı’na Girdi!
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Popüler Altcoin’in TVL’si Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı!
Kripto Cüzdanında Hack Şoku! 1 Milyon Dolardan Fazla Kripto Para Çalındı!
Sıcak Gelişme: 100 Milyon Dolarlık DeFi Hack Olayında Fail Belli Oldu!
Haftanın Yıldızı! Bu DeFi Altcoin’i 7 Günde Yüzde 285 Yükseldi!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022