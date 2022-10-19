Okuma Süresi: 2 Dakika

Blockchain teknolojisinin ortaya çıkması ve üzerine yapılan geliştirmeler ile birlikte bu teknolojinin çok fazla yer aldığı alan ortaya çıktı. Bunu hiç birimiz inkar edemeyiz ve etmemeliyiz de! Bunların çoğu ileriye dönük olarak hayatımızı hızlandırmak ve kolaylaştırmak üzerine yapılan geliştirmeler. Çünkü hak verirsiniz ki, hiçbir şey yerinde sabit kalamaz, gelişim ve değişim vazgeçilmezdir. Tabi doğru kullanıldığı sürece… Blockchain teknolojisinin gelişim gösterdiği ve başkalaşım geçirmeye çalıştığı alanlardan bir tanesi de oyun sektörü.

Bu yazımda ve hemen yukarıdaki video içeriği ile birlikte Play to Earn dünyası olarak inşa edilen Gala Games oyunları nedir (?) ve nasıl oynanır (?) serimizin ilk videosu ile sizlere anlatmaya çalışacağım. Gala ismini çıkarmış olduğu Gala tokendan hatırlıyorsunuzdur. Gerçekten güzel çıkış yapan girişimlerden bir tanesi. Gala Games üzerinde bir çok p2e mantığında oyun barındırıyor. Tabi bunların hepsini bir anda deneyimlemiyoruz. Çünkü bir çoğu şu an geliştirme aşamasında. O yüzden Gala Games’in bizlere zaman zaman oyun deneyimi yaşamamız için aktif ettiği oyunlar var. Biz de bunları yakaladıkça bu dünyayı çözmek için onları yakalamaya çalışıyoruz. Bu oyunlardan ilki Spider Tanks ismini verdiğimiz oyun olacak.

Bu video ile birlikte, Gala Games’a nasıl giriş yapıldığı ve oyun içi mekanikleri ile Gala Games üzerindeki yeni oyunları tanıma üzerine deneyim yaşayacağız. İlk oyun olarak yukarıda da dediğim gibi Spider Tanks nasıl oynanır onu göstermeye çalışacağım. Yaşadığım deneyim sonucu gerçekten grafikleri ve basit mekanikleri bakımından, profesyonel oyunları aratmayacak bir oyun deneyimi sunuyor.