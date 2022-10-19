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Holo Coin Analist Yorumları Ne Yönde? Holo Coin Geleceği Nasıl?

Holo coin için analist yorumları ne yönde, Holo coin'in (HOT) geleceği nasıl gibi soruların yanıtlarını merak ediyorlar. Hazırsanız "Holo coin analist yorumları ne yönde, Holo coin geleceği nasıl" başlıklı yazımıza başlayalım.
14:25
19 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Yatırımcılar, kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre 341.7 milyon dolar piyasa değeri ile en büyük 98’nci kripto para olan Holo coin (HOT) için analist yorumları ne yönde, Holo coin’in geleceği nasıl gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. Biz de bu yazımızda bu iki sorunun yanıtını vermeye çalışacağız. Hazırsanız “Holo coin analist yorumları ne yönde, Holo coin geleceği nasıl” başlıklı yazımıza başlayalım.

Holo Coin Geleceği Nasıl?

Holo coin, sunduğu yeni nesil çözümler ile sektörün fenomeni haline gelmiş kripto para projelerinden biri. Proje, piyasadaki geleneksel işlem metodolojilerinden kurtulma konusunda başarılı olmayı başardı ancak dünya çapında milyonlarca kullanıcı tarafından çeşitli kripto para borsalarında listelenerek işlem gören Holo ağının yerel token’ı HOT, henüz yatırıma değer para birimleri arasında yer almıyor. Yine de Holochain’in sunduğu teknoloji, sosyal ağlar ve internet kullanıcıları üzerinde mükemmel bir şekilde çalışmakta, tedarik zincirlerinde işlem yapmak için de kullanılabilir olmasıyla öne çıkmaktadır.

Boğa piyasalarında alım satım yapmak her zaman kolaydır. Bu nedenle birçok yatırımcı HOT’a yatırım yapmak isteyebilir ancak ayı piyasalarından yatırımcıların stratejilerden emin olmaları gerekir. Ayrıca, Holo’yu portföyüne dahil etmeden önce, her zaman teknik analizin ve araştırmanın yapılmış olması gerekir.

Proje, başlangıcında ortaya koyduğu vizyon ile yatırımcı güveni kazanmış olsa da HOT fiyat grafiğine bakıldığında sık sık sert hareketler yaptığı ve düzensiz bir seyirde olduğu görülebilir. Son bir yıllık fiyat grafiğine bakıldığında HOT’un 11 Nisan 2021 tarihinde 0,01572 dolarla yerel zirvesini yaptığı görülüyor. Öte yandan HOT‘da tüm zamanların en yüksek seviyesi (ATH) ise 5 Nisan 2021 tarihinde 0,03157 dolarla kaydedildi ve altcoin’in piyasa değeri tarihinde ilk kez 300 milyon dolara yaklaştı. ATH’ını kaydetmesinin ardından yönünü aşağı çeviren Holo coin, o zamandan beri düşüş trendinde. Piyasa uzmanları ve analistler, bir bütün olarak kripto para piyasasının önümüzdeki yıllarda yükselmesini ve önemli çıkışlar yapması beklentisiyle Holo coin için olumlu konuşuyorlar.

Kripto veri platformlarından biri olan Coincodex, internet, Google, Facebook, mobil gibi farklı alanlardaki büyümeye dayalı olarak Holo coin’in önümüzdeki yıllarda yükselmesini bekleyerek yatırımcılar için parlak bir geleceğe işaret ediyor.

Holo Coin Analist Yorumları

Analistlerin ve platformların Holo coin geleceği için ortaya koydukları olumlu öngörüler, arka tarafta olan gelişmelerle de destekleniyor. HOT’ın gelişen özelliklerinin yanı sıra, depolanmasının kolay olması ve ölçeklenebilirlik ve depolama ile ilgili sorunlar için ideal bir dağıtık barındırma platformu olarak dağıtık web kullanımının teknolojik ilerlemesini göz önüne alındığında gerçekten de HOT’un geleceğinin parlak olduğu söylenebilir. Bu durum bazı piyasa uzmanlarının ve analistlerinin HOT fiyatının 2022 sonuna, 2023 başına kadar yaklaşık 0,0085 dolara kadar yükselebileceği iddia etmesine neden oluyor.

Birçok trader ve yatırımcı, yüksek volatilitesinden dolayı HOT’u kısa vadeden ziyade uzun vadeli bir yatırım olarak görüyor olsa da yıl sonuna – 2023’ün başına kadar 0,00856 dolar beklentisi daha fazla trader’ın ve yatırımcının cesaretlendirmesine neden olabilir. Holochain’e yatırım için net bir şekilde doğru bir zamanı işaret etmek mümkün değildir. Bu nedenle trader’ların ve yatırımcıların kendi risk yönetimlerine göre plan yapmaları gerekmektedir.

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