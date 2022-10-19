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Büyük İlgi Gören Altcoin’den AirDrop Müjdesi: Kullanıcılara Milyonlarca Dolar Dağıtıldı!

Son günlerin en çok konuşulan altcoin'i yaptığı AirDrop ile kullanıcılarına milyonlarca dolar dağıttı.
14:45
19 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Son günlerin en gözde altcoin projesi Aptos (APT), erken test ağı kullanıcıları için geriye dönük bir token AirDrop’u açıkladı. Aptos ekibi, yaklaşık 110 bin adrese toplam 20 milyon APT token’ının dağıtımını yaparak milyonlarca dolarlık bir dağıtıma imza atmış oldu.

Token Dağıtımı 2 Kategorideki Kullanıcılara Yapıldı

Aptos Vakfı, erken ağ katılımcılarını ödüllendirmek için bir gecede geriye dönük token AirDrop’u gerçekleştirdi. Twitter’dan yapılan duyuruya göre, Aptos Vakfı, 1 milyar APT’lik toplam arzın yüzde 2’sine karşılık gelen yaklaşık 20.1 milyon APT token’ını Salı günü geç saatlerde AirDrop yoluyla dağıttı. Bu token’lar, AirDrop gerçekleştikten kısa bir süre sonra piyasa fiyatına göre 200 milyon ila 260 milyon dolar arasında bir değere sahipti.

Aptos’taki toplam 110 bin 235 adres, iki kategoride AirDrop almaya hak kazandı. İlk kategori, Aptos’un teşvik ettiği test ağını test etmek için başvuruyu tamamlayan kullanıcıları kapsıyor ve bu kullanıcılara 300 APT token verildi. İkinci uygun kategori ise test ağında bir Aptos Zero NFT mint’leyenleri kapsıyor ve bu kullanıcılara 150 APT token verildi. Her iki kategoriye giren kullanıcılar ise 450 APT token aldı.

Meta’nın eski çalışanları tarafından kurulan Aptos, Temmuz ayında 150 milyon dolar toplamayı başarmasıyla adından söz ettirmişti. Aptos’un Proof of Stake (PoS) Blockchain’i akıllı sözleşme programlama dili Move’u kullanıyor ve ağın yüksek performans sunduğu iddia ediliyor. Toplam 102 blok doğrulayıcı tarafından güvence altına alınan ağın ilk işlemi 12 Ekim’de gerçekleşti. Ana ağın yayına girmesinden önce ağ, Mayıs ayında başlayan ve üç ayrı aşamadan oluşan güçlü şekilde teşvik edilen test ağı programından geçti.

AirDrop Avcılarına Dikkat

Aptos ekibi, AirDrop için AirDrop avcılarını veya sybil kullanıcılarının (yalnızca gelecekteki AirDrop’ları talep etme umuduyla kripto para projeleriyle etkileşime giren kişiler) önüne geçmek için herhangi bir özel mekanizma kullanmadı. Bu tür avcılar, gelecekte birkaç hesaptan geriye dönük AirDrop almaya hak kazanmak için bu projelerde tek bir işlem gerçekleştiren birçok cüzdan adresi oluşturarak bunu yaparlar. Bu AirDrop avcıları genellikle token’ları aldıktan hemen sonra satar ve bu da altcoin’in fiyatını düşürebilecek bir eylemdir.

AirDrop, Aptos‘un APT token dağıtımının ayrıntılarını açıklamasının ardından geldi ve projenin paydaşlarının her birine kaç token yönlendirileceği konusunda ilk kez netlik sağlandı. Ekip, geçtiği özet bir bilgilendirmede, Aptos token’ın “ilk toplam arzının” 1 milyar token olacağını ve arzın yatırımcılar, Aptos Vakfı, temel katkıda bulunanlar ve bir topluluk havuzu arasında dağıtılacağını söyledi.

APT token, token borsalarda listelendikten sonra yüzde 40 düşüşle işlem gördü ve yazım sırasında 13,7 dolardan 8,3 dolara gerilediği görülüyor. Şu anda Aptos’un tamamen seyreltilmiş piyasa değeri 8.3 milyar dolarda.

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