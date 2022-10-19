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  •   Analist İddialı: Binance’taki Bu 2 Altcoin Ani Ralli Görebilir!

Analist İddialı: Binance’taki Bu 2 Altcoin Ani Ralli Görebilir!

Bitcoin (BTC) kısır bir döngüde hareket ederken, önde gelen bir analist fiyat artışı beklediği 3 altcoin'i paylaştı. 
15:30
19 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) kısır bir döngüde hareket ederken, önde gelen bir analist fiyat artışı beklediği 2 altcoin’i paylaştı.

Ethereum ve LINK, İvme Kazanacak!

Yaptığı doğru tahminler ile tanınan kıdemli bir analist, Ethereum (ETH) ve merkezi olmayan oracle ağı Chainlink’in (LINK) ivme kazanabileceğini söyledi.  Piyasada Altcoin Sherpa olarak bilinen anaist, 184.900 Twitter takipçisine, Ethereum’un %38’lik potansiyel bir artışa hazırlanırken dar bir aralıkta işlem gördüğünü söylüyor. Analiste göre, ETH öncelikle 1.600 daha sonra ise 1.800 dolar seviyelerine çıkabilir. ETH, an itibariyle 1.299 dolardan işlem görüyor. Chainlink grafiğini inceleyen Altcoin Sherpa, Ethereum tabanlı altcoin’in de dar aralığından çıkacağına ve büyük bir ralliye başlayabileceğine inanıyor. Analiste göre, LINK birikim aşamasında ve fiyat artışı kaçınılmaz. Uzman, LINK’in makul bir yatırım seçeneği olacağına inanıyor. Chainlink, gün içinde %3.4’ün üzerinde düşüşle  an itibariyle 7.07 dolardan işlem görüyor.

Analistin listesindeki bir sonraki altcoin Reserve Rights Token (RSV). Analiste göre, altcoin 0.0077 dolara yükselebilir. RSR gün içinde yaklaşık %8 düşüşle an itibariyle 0,0064 dolardan işlem görüyor. Altcoin Sherpa, ETH ve LINK için iyimserliğini korurken, Ethereum rakibi Avalanche (AVAX) için kritik uyarılarda bulunuyor. Kripto stratejisti, AVAX‘ın muhtemelen %36’lık bir düzeltme yaşayacağına inanıyor. Teknik verileri inceleyen analist, AVAX’ın 10 dolara düşmesi durumunda şaşırmayacağını bildirdi. AVAX an itibariyle 15,78 dolardan işlem görüyor.

Chiliz, Bu Seviyede Fırsat Sunuyor

Analistin radarındaki son altcoin Chiliz(CHZ). Altcoin Sherpa, CHZ’nin düşüş eğiliminde olduğunu söylese de, 0,16 doların iyi bir giriş seviyesini olduğunu söylüyor. CHZ, son 24 saatte %3.43 düşüşle an itibariyle 0.182 dolardan işlem görüyor. TÜFE verilerinin ve ABD FOMC tutanaklarının yayınlanmasıyla ivme kaybeden Bitcoin, 19.000 doların üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Birçok analiste göre, Bitcoin’de fiyat eğilimi belirsizliğini koruyor. Ancak bazı analistler, kısa vadeli rallilere odaklanırken, bu süreçte altcoin’leri de yakından takip ediyorlar.

Uluslararası çapta tanınan bir analisti olan Justin Bennett,  altcoin’lerin toplam piyasa değerini değerlendirdi ve hafta ortasına kadar sürpriz bir rallinin ortaya çıkabileceğini öngörüyor. Analist, altcoin piyasa değerinin Perşembe günkü toparlanmanın ardından dört aylık bir birikim sürecinde iyi sinyaller verdiğini belirtti

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