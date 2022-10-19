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Aptos (APT): 4 Analist Son Noktayı Koydu! Shitcoin mi Yoksa Solana Katili mi?

Binance, FTX ve Coinbase gibi önde gelen birkaç kripto para borsasında listelenen Aptos, (APT) bir anda piyasasın yeni odak noktası olmayı başardı. 
17:00
19 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Binance, FTX ve Coinbase gibi önde gelen birkaç kripto para borsasında listelenen Aptos, (APT) bir anda piyasasın yeni odak noktası olmayı başardı.

Garip Aksaklıklar ve Fiyaskolar: Aceleye Getirilmiş!

CoinMarketCap verilerine göre Aptos, son 24 saatte %11,57 düşüşle 7.42 dolardan işlem görüyor. “Solana Katili” olarak nitelendirilen Aptos, 100 dolara yükseldi ve ardından Binance’ta ilk birkaç dakika içinde 8 doların altına düştü.  Merkezi borsalardaki toplam hacmi yaklaşık 723,5 milyon dolar. Binance çiftleri ise bu hacmin yaklaşık %53’ünü oluşturuyor. Aptos hem fiyat hem de lansman açısından hayal kırıklığı yarattı. İşlerin yolunda gitmediğinin  ilk işareti, token’ın borsalara girmesine 24 saatten az bir süre kala, kullanıcıların 1 milyar APT’nin nasıl dağıtılacağı hakkında hala hiçbir fikrinin olmamasıydı. Özellikle, tokenomik rapor, geliştiricilere ve girişim sermayesi yatırımcılarına %51 oranında pay gösterdiği için bireysel yatırımcıların kafasını daha da karıştırdı.

Daha da kötüsü, birkaç kullanıcı “test ağından” airdrop sözü verilmesine rağmen hiçbir şey almadıklarını açıkladı. Ayrıca, kendisini en ölçeklenebilir Katman 1 blok zinciri olarak lanse eden Aptos, bu konuda da büyük hayal kırıklığı yarattı. Verilere göre, Aptos, vaat edilen saniyede 100 bin işlem yeteneğinin yanından bile geçemedi. Aptos, saniyede yaklaşık dört işlemle Bitcoin ile karşılaştırılabilir bir konumda olduğunu ortaya koydu. Popüler trader ve analist Mac’in belirttiği gibi, lansman, ağ düzgün çalışmadığı için aceleye getirilmiş gibi görünüyor. Bu yüzden, birçok aksaklık meydana geldi.

Zamana İhtiyaç Var!

Şimdiye kadar, Twitter’da Aptos’ya yönelik tepkiler ise olumuz oldu. Önde gelen trader’lar ellerindeki APT’leri satacaklarını açıkça dile getirdiler. Tanınmış bir trader olan Jay FTX, projeyi bir aldatmaca olarak tanımlarken, APT’nin işe yaramaz bir shitcoin olduğunu iddia etti.  Analist Mac ve bazı trader’lar ise token hakkında daha somut bir fikir elde etmek ve değerlendirme yapmak için biraz daha zamana ihtiyaç olduğunun altını çizdi. Bu arada, gazeteci Wu Blockchain’den gelen raporlar, Aptos ekibinin vadeli işlemlere dair endişe duyduğunu iddia ediyor. Raporlara göre, ekip, ilk iki hafta için vadeli işlemlerinin sınırlandırılmasını tercih edecek.

Bunun olası nedeni belirsiz olsa da,  Binance, OKX ve FTX gibi borsaların hepsi aynı anda spot ve vadeli işlem başlatmayı seçtiği için bunu tahmin etmek zor.  Aptos, yalnızca Andreessen Horowitz (a16z) ve FTX’ten 350 milyon dolar fon topladı. Analist Miles Deutcher ise önemli bir bilgi paylaştı ve şunları ifade etti:

Uniswap Labs’in değeri 1,66 milyar dolar. Aptos: 4 milyar dolar. Sui ise: 2 milyar dolar. Her iki zincir de ana ağda tek bir işlem gerçekleştirmedi, ancak 1 numaralı DeFi protokolünden daha değerli.

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