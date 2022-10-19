Bitcoin fiyatı bu çizgiyi aşmadığı sürece düşüş trendinde kalmaya devam edecek gibi görünüyor.

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Piyasalardaki düşüş uzun süredir devam ediyor ve bu yıl yaşanan yıkıcı gelişmeler kayıpları derinleştirdi. Ronin hack olayı, Fed faiz artışı, Terra iflası ve Tesla’nın Bitcoin satışı gibi birçok olay Bitcoin fiyatının 18.000 doların altına kadar düşmesine neden oldu. Hisse senedi, altın gibi alternatiflerin aksine kripto paralardaki satışlar çok daha büyüktü.

Kripto Paralar Son Durum

Son gelen 48.000 BTC’lik yüksek CDD verisinin ardından Bitcoin fiyatı 19.600 dolardan 19.100 dolar seviyesine kadar indi. Eski Bitcoin’lerin hareketini izleyen CDD artık yükseliş umutları zayıflayan yatırımcıların satışları için bir öncü sinyal olarak kabul ediliyor. Bir süredir ayı piyasasındayız ve bu durum yakın zamanda bitecek gibi görünmüyor. Fed’in uzun vadeli planları faiz artışlarının en az 3 çeyrek daha devam edeceğini söylüyor.

Bitcoin madencilerinin ilgisi azalan kazançlara rağmen artmaya devam ediyor. Madencilik zorluğunun artması ve gelirin düşmesiyle şimdiye kadarki en zorlu yılını geçiren madenciler piyasadaki satışlara önemli ölçüde katkıda bulunuyor. Peki kripto paralardaki büyük düşüş artık sona erecek mi?

Ayı Piyasası Ne Zaman Biter?

Bitcoin’in değerinin zaman içinde arttığını gösteren göstergeler var, bu da son fiyat hareketinin bir çöküş olmayabileceğini gösteriyor. Santiment, Ortalama Dolar Yatırım Yaşı metriğinin rekor bir seviyeye ulaştığını söylüyor. Yıllar boyunca görülen en yüksek değer olan 66’nın üzerinde çıkan bu değer ayı piyasalarının kısa vadede bitmeyeceğine işaret ediyor. Buna ek olarak, BTC arz dağılım istatistiğine bakıldığında, Ekim ayında, bu yılın ocak ayına kıyasla 1000-10.000 BTC sahibi cüzdanların sayısı artıyor. Dağıtım istatistiği incelendiğinde de ocak ayından günümüze kadar 13.000’den fazla sahibin sürekli olarak 100 ila 1.000 BTC arasında tuttuğu ortaya çıktı.

Kasım 2021’de yaklaşık 67.000 dolar iken %72 oranında düşen Bitcoin fiyatı birkaç kez test edilmesine rağmen; trend çizgisini aşabilmiş değil. Bu veri de düşüşün devamına yoruluyor.

BTC fiyat hareketinin görünümü, piyasanın bir bütün olarak ruh hali göz önüne alındığında kasvetli duruşunu sürdürüyor. Küresel ekonominin mevcut durumu ve dolar dışındaki itibari para birimlerinin düşük performansı göz önünde bulundurulduğunda BTC’nin kayıpları şaşırtıcı değil. Son 2 aydaki birkaç büyük fiyat hareketini doğru tahmin eden Capo isimli analist, Bitcoin fiyatının 3 ay içinde 14.000 dolar ile 16.000 dolar aralığında yeni bir dip yapabileceğini söyledi. Bu senaryoda altcoinler için mevcut seviyelerden %50’yi aşan kayıplar görebiliriz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.