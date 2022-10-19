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Birkaç dakika önce yapılan duyuruya göre popüler bir altcoin değeri 20 milyar doların üzerinde olan bir banka ile ortaklık kurdu. Finansal hizmetlere erişimi genişletme misyonuyla 2013 yılında kurulan bir fintech olan Nubank, kripto para tokenini piyasaya sürmek ve Web3’ün demokratikleştirici gücünden yararlanmak için Polygon ile ortaklık kuruyor.

MATIC Haberleri

Haberin ardından MATIC fiyatı Binance borsasında 0,88 dolara kadar tırmandı. Fiyat yazı hazırlandığı sırada 0,865 dolar seviyesinde bulunuyor. Nucoin, uygulamaya özel, ölçeklenebilir ve özelleştirilebilir blok zinciri ağlarının oluşturulmasına olanak tanıyan Polygon Supernets teknolojisi tarafından desteklenecek. Nubank, kripto parasını 2023’ün ilk yarısında müşterilerine sunmayı planlıyor. Bu tokenler, müşterilerinin sadakat ödül programının temelini oluşturacak ve indirimler ve diğer avantajlar gibi faydalar üretecek.

Nubank, başlangıç olarak 2.000 kullanıcıyı Nucoin’in birlikte oluşturulmasında aktif olarak yer almaya davet edecek. Katılımcılar, Nubank müşterileri için çevrimiçi bir forum olan NuCommunity’nin en aktif ve ilgili üyeleri arasından seçilecek. Seçim Ekim ve Kasım ayları arasında gerçekleştirilecek.

Nucoin ve MATIC

Warren Buffett’ın Berkshire Hathaway’i ve SoftBank gibi yatırımcılar tarafından desteklenen Nubank, Brezilya, Meksika ve Kolombiya’da 70 milyondan fazla müşterisiyle dünyanın en büyük dijital bankacılık platformlarından biridir. Şirketin kripto para platformu Haziran sonunda piyasaya sürülmesinden bu yana 1,8 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı.

Nubank, Web3’e giriş noktası olarak Polygon’u seçen Starbucks, Robinhood ve Stripe gibi küresel şirketleri takip etti. Polygon (MATIC) ekosisteminde 53.000’den fazla merkezi olmayan uygulama bulunuyor. Polygon Supernets, ortakların blockchain altyapısını sürdürme zahmetine girmeden kendi zincirlerini oluşturmalarına yardımcı olmak için premium destek sağlar.

Polygon’un kurucularından Sandeep Nailwal şunları söyledi;

“Dünyanın en büyük dijital bankacılık kurumlarından birinin kendi kripto para birimini sunması, blok zinciri ve kriptonun sunduğu faydaların güçlü bir kanıtıdır. Nubank’ın Polygon tarafından desteklenen müşteri sadakati ödül programı, geleneksel finans alanında yaşanan değişimi kabul ederken, müşterilerine blockchain teknolojisinin dönüştürücü faydalarını sunacak.”

Son 24 saatte 0,83 dolara kadar düşen MATIC saat 18:20 itibariyle 0,871 dolardan alıcı buluyor. Uzun vadede bu gelişmenin fiyata pozitif etki etmesi muhtemeldir.