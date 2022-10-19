Yatırımcıların aklında ünlü milyarder Elon Musk'ın desteğini alan Dogecoin artar mı sorusu ve Shiba ne olur sorusu var. Şimdi gelin bu soruların yanıtını vermeye çalıştığımız yazımıza geçelim.

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2021’de yaptığı çıkışla köpek temalı kripto para furyasına neden olan Dogecoin (DOGE) ve onun en yakın rakibi Shiba Inu (SHIB) için yatırımcıların meraklı bekleyişi sürüyor. Yatırımcıların aklında ünlü milyarder Elon Musk’ın desteğini alan Dogecoin artar mı ve Shiba ne olur sorusunun olduğu ve sık sık bu sorulara yanıt aradıkları görülüyor. Şimdi gelin bu soruların yanıtını vermeye çalıştığımız yazımıza geçelim.

Dogecoin Artar mı?

Ünlü milyarder Elon Musk’ın her fırsatta destek çıktığı en büyük köpek temalı kripto para Dogecoin için heyecan verici günler yaklaşıyor. Musk’ın Twitter’ı satın alma planı ve bu plan doğrultusunda Twitter’ın Musk ile anlaşmak üzere olduğu iddiası yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. Musk’ın Twitter’ı satın alması durumunda onu popüler sosyal medya platformunda kullanılan bir para birimi yapacağı düşünülüyor. DOGE’un kullanımını önemli ölçüde artıracak olan bu durumdan dolayı altcoin’in geleceğinin son derece parlak olduğu üzerinde duruluyor.

Pozitif haber akışı ile desteklenen Dogecoin için teknik tarafta ise durumlar karışık. En büyük kripto para Bitcoin’in psikolojik seviye olan 20 bin doların üzerine bir türlü çıkamayışı altcoin piyasasının üzerinde baskıya neden oluyor. Bu baskı doğrudan doğruya DOGE‘u da etkiliyor. Piyasa analistleri ve uzmanlarına göre düşük volatilite gösteren Dogecoin’in 4 saatlik grafiğindeki Bollinger bandı içerisinde önündeki ilk güçlü engel 0,0602 dolar. Buna karşılık, Bollinger bandının alt sınırı, yani köpek temalı kripto para için en güçlü destek ise 0,0585 dolarda. Fiyat, hareketli ortalama (MA) eğrisinin altına sarkıyor gibi görünüyor. Bu da düşüş hareketine işaret ediyor. Fiyatın MA eğrisine doğru yukarı doğru hareket etmesi ve onu kırmaya çalışması pozitif olacaktır. Böyle bir kırılım Dogecoin’deki volatiliteyi artırarak boğaların lehine fiyat hareketlerinin gelmesiyle sonuçlanabilir.

Öte yandan Dogecoin’in Göreceli Güç Endeksi (RSI) 42 seviyesinde. Bu da DOGE’un nötr olan 50 seviyesinin altında hareket ettiğini gösteriyor. Buna ek olarak, RSI’nın aşağı doğru hareket ettiği görülüyor. Bu da düşen fiyata işaret ediyor.

Günlük fiyat grafiği ise Dogecoin’in piyasa ile birlikte hareket ettiği ve volatilitenin yavaş yavaş arttığını gösteriyor. Buna ek olarak, fiyatın önemli bir hareket için hazırlandığı görülüyor. Bu da yakın gelecekte volatilitenin artacağına işaret ediyor. Böyle bir senaryoda DOGE fiyatını her iki yönde de önemli fiyat hareketleri yapabilir. Şu anda günlük grafikte Bollinger bandının üst sınırı, DOGE fiyatı önünde en güçlü direnç olarak hizmet eden 0,0649 dolarda. Aşağı yönde ise, Bollinger bandının alt sınırı 0,0567 dolar seviyesinde ve bu fiyat seviyesi DOGE için en güçlü desteği temsil ediyor.

DOGE fiyatının MA eğrisinin altına düşmesiyle aşağı yönde eğilim gösterdiği görülüyor. Aşağı yönlü hareket, köpek temalı kripto para için düşen bir piyasaya işaret ediyor. Fiyat yakında MA ile buluşabilir. Eğer fiyattaki bu buluşma gerçekleşir ve fiyat MA’yı aşağı yönde kıracak olursa güçlü bir düşüş trendi ile karşılaşılabilir.

Özetle, teknik anlamda Dogecoin’in güç kaybettiği ve negatif uç noktaya doğru yöneldiği görülüyor. Ancak fiyatın desteğe doğru ilerlemesi nedeniyle önümüzdeki günlerde düşüşün tersine döndüğü ve muazzam bir çıkış yaptığı görülebilir. Boğalar bu durumu kendi avantajlarına kullanmayı başaracak olursa Dogecoin’in fiyatı beklentilerin ötesinde yükselebilir.

Shiba Ne Olur?

Piyasa değeri bakımından Dogecoin’in ardından en büyük köpek temalı kripto para olan Shiba ne olur sorusunun yanıtına gelecek olursak, geçtiğimiz iki hafta boyunca dar bir aralıkta işlem gördükten sonra SHIB fiyatının 0,000010 dolardaki desteğin altına düştüğü görüldü. Ancak, haftalık mum çubuğundaki uzun fitil, boğaların düşüşü değerlendirerek alım yaptıklarını gösteriyor.

Boğalar, Shiba Inu fiyatını 20 haftalık üstel hareketli ortalamanın (EMA) üzerine çıkarmak için bir kez daha çaba gösterebilir. Eğer bu çabaları sonuç verecek olursa bu ayıların kontrolü kaybedebileceklerinin ilk göstergesi olacak. Bundan sonra SHIB fiyatı 0,000017 dolara ve ardından 50 haftalık basit hareketli ortalamaya (SMA) doğru yükselebilir. Bu varsayımın aksine, fiyat bir kez daha 20 haftalık EMA’dan aşağı yönde hareket edecek olursa ayıların çok daha etkin olduğu görülmüş olacak. Böyle bir senaryoda satıcılar fiyatı 0,000009 doların altına düşürmeye çalışabilir ve 0,000007 dolardaki desteğe kadar bir düşüş görülebilir.