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Dünyaca Ünlü Analistten Heyecanlandıran Açıklama: Ralli İçin Bu Şart!

Dünyaca ünlü analist Twitter'da yaptığı açıklamayla birlikte Bitcoin'in yükselişi konusunda yatırımcılara yol göstermiş gibi görünüyor.
23:20
19 Ekim 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yakından takip edilen bir kripto analisti, ABD doları endeksinin (DXY) hız kaybetmek üzere olduğuna inandığı için Bitcoin (BTC) için destansı bir sıkışma öngörüyor. Kripto stratejisti Kevin Svenson 116.200 Twitter takipçisine DXY’nin parabolik yükselişini nihayet sonlandırmaya hazır göründüğünü söylüyor.

Twitter’da Gözler Onun Üzerinde

Svenson Twitter’da takipçileriyle şu tweet’i paylaştı:

DXY parabolün altına inmek üzere millet. Eğer bunu yaparsa, büyük bir BTC rallisi gerçekleşebilir.

Trader’lar DXY’nin performansını yakından takip ediyor, zira endeksteki düşüş balina diye adlandırılan yatırımcıların sermayelerini ABD dolarının güvenliğinden uzaklaştırıp kripto ve hisse senetleri gibi riskli varlıklara yönlendirdiğini gösteriyor.

Analistin grafiğine bakıldığında, DXY’nin parabolik rallisinin bu yılın Şubat ayında başladığı görülüyor. O zamandan bu yana Bitcoin, 45.000 dolardan 19.259 dolarlık mevcut değerine derin bir dalışı yapmasıyla birlikte değerinin yaklaşık %60’ını kaybetti.

Svenson’un Açıklaması Hala Geçerli Mi?

Bu yazının yazıldığı sırada, DXY 112 seviyelerinde işlem görüyor ve hala Svenson’un destek alanının üzerinde duruyor. Kripto analistine göre, BTC’nin kayda değer bir ralli yapamaması DXY’nin devam eden gücünden kaynaklanıyor.

Svenson açıklamalarına şu şekilde devam etti:

Bu rallinin devam etmesi için bulmacanın bir sonraki parçası DXY. Bugün biraz yükseldi, bu yüzden BTC durdu. Piyasa katılımcıları büyük olasılıkla ABD doları endeksinden daha fazla hareket bekliyor.

Ancak Svenson, DXY’nin parabolik rallisi nihayet sona erdiğinde, Bitcoin’in sadece bir gün içinde büyük bir kısa sıkışmayı ateşleyebileceğini düşünüyor.

Buna bağlı olarak son açıklaması şöyle oldu:

Burada sıçrama yaparsak, çok sayıda kısa pozisyonu ezecek ve muhtemelen +%20’lik bir uzun mum oluşturacak. BTC’nin bu şekilde hareket edebileceğinden asla şüphe duymayın.

Kısa pozisyon sıkıştırması, aradaki farkı cebe indirmek için daha düşük bir fiyata satma umuduyla bir varlığın birimlerini belirli bir fiyattan ödünç alan traderların, ticaret önyargılarının tersine hareket ettikçe varlıkları geri almak zorunda kalmasıyla gerçekleşir.

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