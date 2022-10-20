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Bugün yapılan açıklamaya göre, 11 Ekim’de hack saldırısına uğrayan merkeziyetsiz kripto para borsası (DEX) Mango Markets‘in 114 milyon dolarlık hack saldırısında çalınan fonların 21 Ekim’den itibaren iade etmeye başlanacağı belirtildi.

Müjdeli Haberi Mango Labs Kurucu Ortağı Verdi

Mango Markets, bundan önce çalınan fonları kullanıcılara nasıl iade edileceği hakkında kısa bir bilgilendirmede yapsa da fonların ne zaman iade edileceği net değildi. Mango Labs’ın kurucu ortağı Daffy Durairaj bugün attığı bir tweet’te “Mevduat sahiplerinin fonlarını geri almalarına yönelik program denetimde ve yarın sabaha (21 Ekim) kadar hazır olması gerekiyor. Bunun gerçekleşmesi için yorulmadan çalışan tüm Mango katılımcılarına teşekkür ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

Neler Yaşanmıştı?

Bir grup hacker, 11 Ekim’de merkeziyetsiz kripto para borsasının yerel token’ı MNGO‘nun fiyatını manipüle ederek borsadaki 114 milyon dolar değerindeki kripto parayı çalmıştı. Ardından bulunan girişimlerle hacker’lar arasında anlaşmaya varıldığı açıklanmıştı. Görünürde hacker’lardan biri olan Avraham Eisenberg geçen hafta yaptığı açıklamada ve hacker grubunun Solana merkezli kripto para borsası ile yaptığı anlaşmanın sonucunda 67 milyon dolar değerindeki kripto parayı iade ettiğini belirtti. Bu da hacker grubunun 47 milyon doları ödül olarak aldıkları anlamına geliyor.

Mango gibi merkeziyetsiz kripto para borsaları, kullanıcılar arasındaki alım satımları eşleştirmek için akıllı sözleşmeleri kullanır. Akıllı sözleşmeler tamamen merkeziyetsizdir ve merkezi bir tarafça denetlenmez. Bu da herhangi bir protokolde kripto para vurgunu yapmak isteyen bir kişinin harekete geçmesinden önce durdurulabilmesi için kimsenin devreye girme riskinin bulunmadığı ve protokolde tespit ettiği boşlukları kullanarak istediği vurgunu yapabileceği anlamına geliyor.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre Mango Markets’in yerel varlığı Mango (MNGO), çalınan fonların iade edileceği haberi ile yönünü yukarı çevirdi. MNGO, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 2,55 yükselişle 0,02234 dolardan işlem görüyor.