Okuma Süresi: 2 Dakika

Yaklaşık iki yıllık bir bekleyişin ardından, Flare projesi nihayet Spark (FLR) token’ını XRP sahiplerine gönderiyor. Proje geçtiğimiz günlerde yeni bir dağıtım programı yayımlamış ve token dağıtımının borsalarla yapılan görüşmelere bağlı olarak 24 Ekim ile 6 Kasım arasında gerçekleşeceğini belirtmişti.

Merakla Beklenen AirDrop için Geri Sayım Başladı

Flare, 2020’nin sonunda yaptığı duyuruda Spark token dağıtımını (AirDrop) 2021’in ilk yarısında yapmayı planladığını paylaşmıştı. AirDrop’tan faydalanacak uygun XRP sahipleri için ağın anlık görüntüsü (snapshot) o dönem alınmıştı. Arzı 100 milyar ile sınırlı olan Spark token’ın AirDrop’u için uygun olan herkes, ilk olarak kendilerine tahsis edilen talep edilebilir FLR token‘larının yüzde 15’ini alabilecek. Bunu takiben, tahsis edilen token’ların geri kalanının dağıtımı minimum 25 ay ve maksimum 34 aylık bir zaman diliminde yapılacak. Bu da aylık ortalama yüzde 3 oranında token dağıtımı yapılacağı anlamına geliyor.

AirDrop‘u destekleyen kripto para borsalarında XRP tutan herkes FLR token dağıtımından faydalanacak. Binance, Crypto.com, BtcTurk, Paribu gibi birçok yerli ve yabancı kripto para borsası AirDrop’u desteklediğini açıklamıştı.

Flare ekibi, başarılı bir ağ lansmanına yardımcı olacağına ve ağ katılımına fayda sağlayacağına inandığı için token dağıtımı programına büyük önem veriyor. Ayrıca, ağa değer ve fayda sağlayan katılımcılar için çok daha büyük ödüllerin verilmesi planlanıyor.

Ripple – SEC Savaşı Flare Token’ı Geciktirdi

Flare projesi, Ethereum‘daki gibi akıllı sözleşme özelliklerini Ripple‘dan başlayarak diğer Blockchain’lere getirecek. Proje, bu özelliğini Litecoin‘e (LTC) de getirmeyi planlıyor. Proje, esasen ağlara DeFi özelliğini getirmek istiyor. Buna ek olarak Spark Token, protokol yönetişimi, teminatlandırma ve zincir üzerindeki bir oracle aracılığıyla veri sağlama ile ilgili özellikler de sağlayacak.

Uzun zamandır beklenen Flare projesinin gecikmesinin nedeni olarak Ripple ile SEC arasındaki yasal savaş gösteriliyor. Bu mücadele yaklaşık 2 yıldır devam ediyor ve yakında Ripple lehine sonuçlanacağı üzerinde duruluyor. Böyle bir kararın XRP fiyatı için olumlu olacağı beklenirken, balinaların son birkaç ay içinde yaklaşık 300 milyon XRP satın almış olması bu beklentiyi destekliyor.