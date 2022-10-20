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Madencilerden Bitcoin Yatırımcılarını Korkutacak Haber: Çöküyoruz!

Bitcoin ve kripto paranın en önemli ayaklarından birisi olan madencilik işlemlerinde yaşanan sıkıntılar tüm piyasayı etkileyebilirmiş gibi görünüyor.
12:15
20 Ekim 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin madencileri bu yıl zor günler geçiriyor çünkü enerji fiyatlarındaki kriz kârlarını eritirken hashrate ve zorluk oranı artmaya devam ediyor. Bitcoin madencilik portalı Hashrate Index, 19 Ekim’de yayınladığı üçüncü çeyrek raporunda madencilerin gerileme döneminde ne ölçüde sıkıntı çektiğini ortaya koydu.

Günlük saniye başına terahash başına dolar ($/TH/s/d) cinsinden hash gücü birimi başına atanan piyasa değerinin bir ölçüsü olan Hashprice, geçen yılın aynı döneminden bu yana %83,5 düştü. Metriği zaman içinde ölçen endeks, madencilik kârlılığı olarak da bilinen hash fiyatının Ekim 2021’de 0,412 dolar/THs/gün iken bugün 0,068 dolara düştüğünü bildiriyor.

Enerji Fiyatlarındaki Artışlar Can Yakıyor

Raporda, üçüncü çeyrek boyunca halka açık madencilik firmalarının operasyonlarını finanse etmek ve borçlarını ödemek için madencilik makinelerini ve BTC’yi rehin vermeye devam ettiği belirtildi. Rapor, kripto varlık satışlarının artmaya başladığını ve ilk büyük madencilik iflasının gerçekleştiğini de ekledi.

ABD’deki en büyük ikinci BTC madencilik sağlayıcısı Compute North, Eylül ayında iflas başvurusunda bulundu. Azalan karlılık doğrudan, artan enerji fiyatlarına ve düşen BTC fiyatlarına bağlandı.

Rapora göre, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ortalama endüstriyel elektrik maliyeti Temmuz 2021’den Temmuz 2022’ye kadar MWh başına 75 dolardan %25 artışla MWh başına 94 dolara yükseldi. Teksas ve Georgia gibi bazı eyaletlerde bu dönemde yaklaşık %65 oranında daha da keskin diyebileceğimiz artışlar görüldü.

Bitcoin madenciliği araştırmacısı Jaran Mellerud, bir yıl önce Teksas’ta bir BTC üretmenin maliyetini bugünle karşılaştırdı. Rapor, ABD’deki madencilik sağlayıcılarının çoğunun başabaş eşiklerine dayandığını ve hatta çöktüklerini da ekledi. Bu durum, Bitmain Antminer S19j Pro gibi yeni nesil madencilik donanımları için bile geçerli görünüyor.

Nakit sıkıntısı çeken madenciler, dönemin sonuna doğru satışlar yavaşlasa da üçüncü çeyrek boyunca Bitcoin’leri tasfiye etmeye devam etti. Mayıs ayından bu yana ilk kez, kamu madencilerinin hem Ağustos hem de Eylül aylarında aylık üretimlerinden daha az BTC sattıkları belirtildi.

Bitcoin Madenciliği Hashrate ve Zorluk Zirveleri

Bu güç sorunları, ağ hashrate’i ve zorluğu ile birleşerek son zamanların en yüksek seviyelerine gelmiş durumda. Bu durum bir sonraki bloğun madenciliğini yapmayı matematiksel olarak zorlaştırdı.

BitInfoCharts’a göre, ortalama hashrate saniyede 271,5 exahash’tı (EH/s). Bu, geçen yılın aynı döneminden bu yana %66,5’lik bir artış anlamına geliyor. Bu rakam 11 Ekim’de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 295 EH/s’ye ulaşmıştı.

Ağın bir sonraki bloğunu çözmek isteyen madenciler arasındaki rekabeti ölçen zorluk ölçütü de 35,6T ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde. Her iki ölçüm de en yüksek seviyedeyken, hem şirketler hem de madencilik havuzları için Bitcoin madenciliği yapmak giderek daha zor hale geliyor.

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