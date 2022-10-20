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SEC ve Ripple (XRP) arasındaki dava devam ederken, önde gelen isimler çarpıcı XRP tahminleri ile gündemde kalmaya devam ediyor.

XRP: İşte Uçuk Tahminler, Umutlar ve Güncel Veriler!

E-Smitty olarak bilinen ABD’li plak yapımcısı Eric Finnerud, Ripple fiyat tahmini ile şaşkınlık yarattı. Ünlü isim, XRP fiyatının yakın gelecekte beş haneli rakamlara çıkacağını tahmin ediyor. Son zamanda XRP fiyatına dair uçuk tahminler ortaya çıkmaya başladı. Uzmanlara göre, SEC davasından çıkacak bir zafer XRP fiyatını yeni zirvelere taşıyabilir. Geçen ay, yatırımcılar Ripple’ın SEC’e karşı davasını kazanma olasılığı konusunda giderek daha fazla iyimser olmaya başladığından XRP çarpıcı bir şekilde yükseldi. E-Smitty, XRP’nin dünya çapında yaygın bir şekilde benimsenmeye başlayacağını savunan önemli bir XRP destekçisi. Şirketi, prodüksiyon ve pazarlama gibi hizmetler için XRP ile ödeme kabul ettiğini iddia ediyor. E-Smitty ayrıca birlikte çalıştığı müzisyenlere telif ücreti ödemek için XRP kullanıyor. İlginç bir şekilde, XRP’de iyimserliğini koruyan sadece E-Smitty değil. Gokhshtein Media’nın kurucusu ve eski ABD Kongre adayı David Gokhshtein, geçtiğimiz günlerde Ripple’ın SEC ile olan yasal savaşını kazanması durumunda tüm kripto piyasasının devasa bir ralli yaşayabileceğini tweetledi.

XRP’nin fiyatı, 24 saat içinde %0.22 artışla an itibariyle 0.4611 dolardan işlem görüyor. XRP toparlanmaya çalışırken, veriler de umut vaat ediyor. Bu arada, On-chain analiz platformu Santiment’ten gelen veriler, durgun piyasa eğilimine rağmen Ripple balinalarının biriktirmeye devam ettiğini ortaya koyuyor. Geçtiğimiz birkaç ay içinde, Ripple balinaları 300 milyondan fazla XRP biriktirdi. XRP’de günlük grafik, Ripple fiyat hareketinin simetrik bir üçgen oluşturduğunu gösteriyor. Bu model nötr olsa da, hacimdeki ve göreceli güç endeksindeki (RSI) bir artış, XRP fiyatının ivme kazanmak ve yükselen bir paralel kanaldan çıkmak üzere olduğuna işaret edebilir. Buna rağmen günlük aktif XRP adreslerinin sayısı fazla artmadı. Kripto para piyasasındaki bu eğilim, SEC davasının neden olduğu belirsizlik nedeniyle ilgi eksikliğine işaret ediyor.

Dava Ne Zaman Sona Erecek?

Ripple- SEC davası, bir yıldan uzun süredir devam ediyor. Dava, XRP fiyatına büyük darbe vurdu. Ripple yatırımcısı ve destekçileri, davanın ne zaman sona ereceğini merak içinde bekliyor. Bazı hukuk uzmanları, davanın Mart 2023’te veya daha önce sonuçlanabileceğini öne sürerken, bazı avukatlar ise davanın uzlaşma yoluyla beklenenden daha erken bir tarihte sona ereceğini iddia etti.

Bununla birlikte, SEC’e karşı açılan toplu davada 72.000’den fazla XRP yatırımcısını temsil eden avukat John Deaton, önümüzdeki iki ay içinde taraflar arasında bir anlaşmanın geleceğini düşünmüyor. Avukat Deaton’ın yorumu, XRP sahiplerinin olası bir anlaşmanın ufukta olup olmadığını öğrenmek için yaptığı talebin ardından geliyor.