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LUNC Coin Grafiği Nasıl Görünüyor? LUNC Coin’in Geleceği

Terra ekosisteminin çökmesinin ardından yeni Terra (LUNA) Blockchain'inin ortaya çıkmasıyla Terra Classic (LUNC) olarak geride kalan LUNC coin grafiği nasıl görünüyor, LUNC coin'in geleceği nasıl? Detaylar haberimizde.
14:15
20 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Terra ekosisteminin çökmesinin ardından yeni Terra (LUNA) Blockchain’inin ortaya çıkmasıyla Terra Classic (LUNC) olarak kalan LUNC coin grafiği nasıl görünüyor, LUNC coin’in geleceği nasıl? Hadi gelin daha yakından bakalım.

LUNC Coin Yakım Vergisi Oranı Güncellendi

Terra Classic topluluğu, tüm LUNC coin işlemlerinde uygulanan yakım vergisinin azaltılmasına karar verdi. Böylece yüzde 1,2 olarak uygulanan yakım vergisi yüzde 0,2’ye düşürüldü ve yeni yakım mekanizması 19 Ekim’de TSİ 15.50’de devreye girdi. Bu güncellenmiş yakım oranı, topluluğun 5234 sayılı teklif olarak bilinen yönetişim teklifini oylamasının ve her işlemde yakılan token sayısının azaltılmasını sağlıyor. Yakım vergisinin düşürülmesinin ağ aktivitesinin artırmasına ve LUNC coin’in değerini yükseltmesi bekleniyor.

Yüzde 1,2 oranında uygulanan yakım vergisinin LUNC’nin tokenomiğini iyileştirmeyi amaçlıyordu ancak ağın kullanımının düşmesine neden oldu. Ağın geliştiricilerinin tahminlerine göre LUNC coin’in işlem hacmi yüzde 91,67 oranında düştü. Yeni yakım vergisi oranı ile ağın işlem hacminin yeniden artmasının sağlanması hedefleniyor.

LUNC’nin yeni yakım mekanizmasına ilk desteği dev kripto para borsası Binance verdi. Binance, yeni yakım oranını destekleyeceğini, buna göre LUNC yatırma ve çekme işlemleri için uygulanan ücretlendirmede güncellemeye gidileceğini açıkladı. Binance‘ın ardından irili ufaklı birçok kripto para borsasından da yeni yakım mekanizmasına destek geldi.

LUNC Coin Grafiği

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre LUNC, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 2,11 yükselişle 0,0002516 dolardan işlem görüyor. Luna Classic’de tüm zamanların en yüksek seviyesi 5 Nisan 2022 tarihinde 119,18 dolarla kaydedildi. LUNC, mevcut fiyatlarla tüm zamanların en yüksek seviyesinin 119,17 dolar altında işlem görüyor.

Haftalık fiyat grafiğine bakıldığında Terra LUNA Classic‘in 7 günlükte gördüğü en düşük değerin 0,00024346 dolarda, en yüksek değerin ise 0,00028844 dolarda olduğu görülüyor. Bu da bize kripto paranın 0,00004498 dolar ya da yüzde 18’lik bir artışla değerinin arttığını gösteriyor. LUNC’nin son 24 saatteki performansına bakıldığında ise en düşük fiyat seviyesinin 0,00024507 dolar iken en yüksek fiyat seviyesinin 0,00025578 dolar olduğu görülüyor. Bu da yüzde 2’nin üzerinde ya da 0,00001071 dolarlık bir artışa işaret ediyor.

Piyasa analistleri ve uzmanlar, yatırımcılar LUNC’u satın almak isteyebileceklerini çünkü ay sonuna kadar 0,0004 dolara kadar tırmanabileceği üzerinde duruyor. LUNC’nin özellikle dev kripto para borsası Binance’dan aldığı destekle bu hedefe doğru yürümesini beklenebilir.

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