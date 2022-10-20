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Terra Classic’te Beklenen Veriler Açıklandı: LUNC Ekim’i Bu Seviyede Bitirebilir!

Terra Classic (LUNC) yatırımcının yeni odak noktası olurken, LUNC fiyatının kısa vadede hangi seviyelerde olacağı merak konusu oldu. 
16:30
20 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Terra Classic (LUNC) yatırımcının yeni odak noktası olurken, LUNC fiyatının kısa vadede hangi seviyelerde olacağı merak konusu oldu.

Yakım Oranı Düştü, LUNC Fiyatını Etkileyebilir!

Terra Classic, tüm LUNC işlemlerine uygulanan yakım/vergi oranını düşürdü. Son zamanlarda yeniden diriliş planı altında yol haritasını yayınlayan topluluk, usanmadan LUNC fiyatını eski parlak günlerine döndürmek için çaba serf ediyor. Bu çabaların bir sonucu olarak,  Terra Classic topluluğu 5234 numaralı teklifi onayladı ve ağdaki işlemler üzerinden alınan ücretlerin %1.2’lik yakım oranı %0.2’ye düşürüldü. Binance da yaptığı duyuruyla yeni kurallara uygun yakım mekanizmasına geçileceğini açıkladı.

Analistlere göre, bu değişiklik muhtemelen çok daha yüksek ağ etkinliğine yol açacak ve LUNC’un değerini artırmada katkıda bulunabilir. 1.2 yakım oranı, LUNC‘un tokenomiklerini iyileştirmeyi amaçladı; ancak, uygulama kullanımı caydırdı ve zincir üzerindeki etkinliği azalttı. Platformlardan gelen tahminlere göre işlem hacmini %91,67 oranında azalttı.

Analist: Ekim Sonunda Bu Seviye Mümkün!

Invezz analistlerinden Milko Trajcevski, bu değişiliğin LUNC fiyatını etkileyeceğine inanıyor. LUNC, an itibariyle 0,0025025 dolardan işlem görüyor. LUNC, tüm zamanların en yüksek seviyesine 5 Nisan 2022’de 119,18 dolar ile ulaştı. Burada LUNC’un zirvesinden 119,17 dolar daha düşük olduğunu görebiliriz. Bazı yatırımcılar Terra krizini fırsat olarak değerlendirirken, dipten LUNC almaya devam ediyor. Haftalık performansını incelediğimizde, LUNC 7 günün en düşük seviyesini 0,0024346 dolar, 7 günün en yüksek seviyesini ise 0,00028844 dolar ile gördü. Burada, altcoin’in %18 oranında arttığını görüyoruz. LUNC’un 24 saatlik performansına baktığımızda, en düşük noktası 0,00024507 dolarda, en yüksek noktası ise 0,0025578 dolardaydı. Bu, %4’lük bir artışa  işaret ediyor. Analiste göre, yeni yakım oranı, güncel fiyat hareketi ve topluluğun çabaları göz ününe bulundurulduğunda LUNC, Ekim sonuna kadar 0,0004 dolara çıkabilir.

Analistlere göre, Terra Classic’in Robinhood ve Coinbase’de listelenmesi dönüm noktası olabilir. LUNC’nin Coinbase ve Robinhood gibi platformlarda listelenmesi yakılacak token sayısını artıracak. Bununla birlikte, LUNC‘un karanlık geçmişi ve kurucusunun dolandırıcılık faaliyetleriyle ilgili iddialar göz önüne alındığında, Coinbase ve Robinhood’un LUNC’u listelemesi karışık bir süreç. İlginç bir şekilde, Terra Classic topluluğu, dikkatleri yine projeye çekmek için Change.org’da bir dilekçe oluşturarak bu borsaları LUNC’yi listelemeye ikna etmeye çalışıyor. Birkaç kripto para projesi, önde gelen borsalarının dikkatini çekmek için bu yöntemi kullandı.

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