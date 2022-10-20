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Terra Classic’e 3 Büyük Müjde! LUNC 1 Dolara Kaç Yılda Ulaşabilir?

Terra Classic (LUNC) topluluğu yeniden diriliş sloganı altında çarpıcı adımlar atmaya devam ederken, bu zor yolculuğunda büyük destek görüyor. 
17:00
20 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Terra Classic (LUNC) topluluğu yeniden diriliş sloganı altında çarpıcı adımlar atmaya devam ederken, bu zor yolculuğunda büyük destek görüyor.

KuCoin, OKX ve Crpto.com’dan Yeni Yakım Mekanizmasına Destek!

Mayıs ayındaki çöküşünün ardından Terra Classic (LUNC)  topluluğu her geçen gün daha da büyürken, kısa süre önce tanıtılan yakım mekanizmasında değişikliğe gidildi. LUNC fiyatını yeni zirvelere taşımakta kararlı olan Terra Classic topluluğu 5234 numaralı teklifi onayladı ve ağdaki işlemler üzerinden alınan ücretlerin %1.2’lik yakım oranı %0.2’ye düşürüldü. Binance da yaptığı duyuruyla yeni kurallara uygun yakım mekanizmasına geçileceğini açıkladı.  Binance, LUNC yakım teklifini uygulayan ilk platformlardan biri oldu. Önde gelen diğer borsalar da bu mekanizmayı uygulayacaklarını açıkladı.

Singapur merkezli borsa Crypto.com, Terra Classic ağı üzerinde LUNC yakım mekanizmasını destekleyeceğini açıkladı.  KuCoin de  LUNC ve USTC işlemleri için vergi yakım oranını %1,2’den %0,2’ye düşüren yeni yakım mekanizmasının devreye girdiğini belirtti. Seyşeller merkezli kripto para borsası OKX de yeni uygulamayı destekleyeceğini duyurdu. Platformda transfer vergisinin %0,2’ye düşürüleceği belirtildi. Kullanıcılar transferlerinde daha fazla LUNC alabilecekler.

1 Dolarİçin 2 Senaryo: Gerçekler vs Hayaller!

LUNC’un 1 dolara ulaşması gerçekçi mi yoksa sadece imkansız bir rüya mı? Cryptobasic analistleri, bu sorunun cevabın bulmak için The Coin Perspective’deki güncel verileri inceledi. Veriler, LUNC’nin iki koşulda 1 dolara ulaşabileceğini gösteriyor. İlk senaryoda, LUNC’nin tüm kripto piyasa değerinin yaklaşık yedi katı olan 6.9 trilyon dolarlık bir piyasa değerine ulaşması gerekiyor.

İkinci senaryoda ise LUNC için toplam arzın 40 milyar dolara düşmesi gerek. LUNC’un dünyadaki en güçlü üçüncü ekonomi olan Japonya‘nın GSYİH’sini aşabilecek bir seviyeye gelmesi gerekeceğinden ilk senaryo pek olası değil. İkinci senaryo ise zamanın göstereceği bir olgu. Bu bağlamda, kritik soru %0.2’lik bir yanma oranında toplam arzın %99.42’sine eşdeğer olan 6.86 trilyon LUNC’yi yakmanın ne kadar süreceği. Analistler, Terra classic’i 1 dolara ulaşması için, altcoin’in mevcut arzın %99’unu %1,2’lik bir yakım oranı ile yok etmek için yaklaşık 7 ila 8 yıl gerekeceğini belirtmişti. Fed’in para politikasından geri adım atması da büyük önem teşkil ediyor.

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