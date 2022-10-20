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Uzmanların FIL Coin Yorumları ve GRT Coin Yorumları

Uzmanların Filecoin (FIL) yorumları ne yönde, The Graph (GRT) için neler konuşuluyor? İşte uzmanların FIL coin yorumları ve GRT coin yorumları.
18:15
20 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası Bitcoin (BTC) öncülüğünde ağırlıklı olarak yatay hareket etmeye devam ediyor. Bitcoin’in yataya bağlamış olması birçok altcoin’in hareketlenmesinin önüne geçmedi. Filecoin (FIL) ve The Graph (GRT) da yatay trendden çıkış aşağı ve yukarı yönde hareket eden altcoin’ler arasında yer alıyor. Peki uzmanların FIL coin yorumları ve GRT coin yorumları ne yönde? Gelin daha yakından bakalım.

FIL Coin Yorumları

Filecoin (FIL), yazım sırasında 1.53 milyar dolar piyasa değeri ile son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,46 düşüşle 5,165 dolardan işlem görüyor. FIL coin’in son 7 günde yüzde 4,02 değer kazandığı, son 30 günde ise yüzde 5,03 değer kaybettiği görülüyor.

FIL coin fiyat analizi için  günlük fiyat grafiğine bakıldığında MACD histogramının yeşil renkte olduğu ve boğaların şu anda altcoin’de üstünlüğe sahip olduğunu gösteriyor. Göreceli Güç Endeksi de (RSI) şu anda 40,69 seviyesinde, bu da piyasanın ne aşırı alım ne de aşırı satımda olduğunu gösteriyor. Bollinger Bantları da genişliyor, bu da artan volatilitenin bir göstergesi.

Piyasa analistleri ve uzmanları, günlük fiyat grafiğindeki mevcut görünüme işaret ederek FIL coin fiyatına en yakın destek seviyesinin 4,949 dolarda, en yakın ara direnç seviyesinin ise 5,423 dolarda, ana direnç seviyesinin ise 5,897 dolarda olduğuna dikkat çekiyorlar.

GRT Coin Yorumları

The Graph (GRT), yazım sırasında 557.6 milyon dolar piyasa değeri ile son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,62 düşüşle 0,08092 dolardan işlem görüyor. GRT’nin son 7 günde ve 30 günde sırasıyla yüzde 4,62 ve yüzde 17,99 değer kaybettiği görülüyor.

Piyasa analistleri ve uzmanları GRT coin‘in yukarı yönde hareket edebilmesi için dört saatlik fiyat grafiğinde ilk olarak 0,08500 doların geçilmesi gerektiğine dikkat çekiyorlar. Bu seviyesinin geçilmesi halinde fiyatın önündeki bir sonraki dirençler sırasıyla 0,09000 dolar ve 0,1 dolar. GRT coin fiyatının 0,11004 doları geçmesi halinde altcoin‘de 0,12 dolara ve ardından 0,13 dolara doğru yukarı yönde ivmeli bir yolculuk başlayabilir.

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