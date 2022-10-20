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ABD’nin en büyük kripto para borsası olan Coinbase 2 altcoini için önemli bir paylaşım yaptı. Birinin piyasa değeri çok düşük. Coinbase daha önce de benzer duyurular yapmış ve altcoinlerin fiyatında etkileyici yükselişler görülmüştü. Şimdilik haberin etkisiyle fiyat herhangi bir tepki vermedi. Ancak bu ikinci müjdenin habercisi olabilir.

Coinbase Listeleyeceği Altcoinler

Birkaç dakika önce Coinbase resmi Twitter hesabı üzerinden 2 altcoin için paylaşım yaptı. Buna göre Marinade (MNDE) ve Marinade Stake SOL (MSOL) listelenecek altcoinlerin eklendiği yol haritasına dahil edildi. Peki bu ne anlama geliyor? Coinbase borsası listeleyeceği kripto paraları öncelikle yol haritasına dahil ediyor ve onları inceliyor. Ardından bu kripto paraları platformda listeliyor veya yol haritasından çıkarıyor. Bu listeleme ilgili altcoin yol haritasına eklendikten bir gün veya bir hafta sonra da olabilir birkaç ayı da bulabilir.

Geçtiğimiz yıl listeleme öncesindeki inceleme sürecini hızlandıran Coinbase borsası çok daha hızlı biçimde daha fazla altcoini müşterileriyle buluşturacağını açıklamıştı. Bu duyurunun ardından platforma 100’ün üzerinde kripto para eklendi.

Marinade (MNDE) Nedir?

Biri zaten SOL için stake tokeni olduğundan dolayı fiyatında bir hareket beklenemez. Ancak Marinade DAO sisteminin yerel tokeni MNDE bu gelişmeyle ciddi artış yaşayabilir. Nitekim yazı hazırlandığı sırada işlem hacmi %1000 artışla 20.541 dolara tırmandı. Piyasa değeri sadece 8 milyon dolar ve az bilinmesi sebebiyle Coinbase’in getireceği likidite onun hızla yükselmesini sağlayabilir. Şimdilik sadece birkaç kripto para borsasından temin edilebiliyor.

18:50 itibariyle altcoinin fiyatı %20 oranında arttı ve işlem hacmi yükselmeye devam ediyor. Coinbase listelemesinin yakın zamanda duyurulması halinde fiyatın daha da arttığını görebiliriz. Ancak Coinbase borsası yol haritasına eklediği bazı altcoinleri listelemeden yol haritasından çıkarabiliyor. Bu minvalde bir gelişme MNDE token fiyatının hızla erimesine neden olur.

Solana ekosistemindeki bu kripto para Raydium, Orca ve Jupiter üzerinden temin edilebiliiyor. Bu yılın 21 Nisan’ında 0,33 dolara kadar tırmanan altcoin ATH seviyesinin %84 altında alıcı buluyor.