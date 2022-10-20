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Piyasa değeri açısından 12. sırada yer alan kripto para birimi Polkadot, ekosistemi genelinde geliştirme faaliyetlerinde gözle görülür bir büyüme gösterdi. Ankr ve Linear Finance gibi projeler DOT’un DeFi alanındaki konumunu güçlendirdi. Ancak burada sorulması gereken soru şu, geliştirme faaliyetlerindeki artış DOT’un fiyat hareketine yansıyabilir mi?

Raporlar Ne Diyor?

Raporlara göre, Referandum 79’un yakın zamanda kabul edildiği ve uygulandığı burada belirtilmeli. Böylece, Polkadot zinciri v9291 çalışma zamanına ve Statemint v9290 çalışma zamanına yükseltildi. Stablecoinler ve Kusama ile ilgili diğer teklifler de oylanmak üzere sırada bekliyordu.

Polkadot’un teknolojik ilerlemesinin yanı sıra, protokol DeFI alanında da önemli bir büyüme gösterdi. Ankr protokolünün TVL’si son iki ay içinde muazzam bir şekilde büyüdü ve bu süre zarfında büyük bir artış kaydetti. Linear Finance gibi diğer DeFi projeleri de bu dönemde istikrar gösterdi.

Ankr’ın TVL’si 171 milyon dolar seviyesindeydi ve Linear Finance, yazı yazıldığı sırada TVL açısından 5,5 milyon doların üzerinde bir değer yakalamıştı. Ocean Protokolü gibi diğer projelerde de sırasıyla sosyal faaliyet ve balina ilgisi açısından büyüme gözlemlendi.

Polkadot ekosisteminin büyümesi ve Polkadot ağındaki çeşitli protokoller tarafından kaydedilen ilerlemeler, Polkadot’a yönelik genel duyarlılığın geçen hafta boyunca olumlu olmasının nedenlerinden biri olabilir.

Aşağıdaki resimden de görülebileceği gibi, Polkadot’a yönelik ağırlıklı duyarlılık son birkaç gün içinde büyük ölçüde artmıştır. Bu da kripto topluluğunun Polkadot hakkında söyleyecek olumsuz şeylerden çok olumlu şeylere sahip olduğunu göstermekte.

DOT İçin Genel Görüş

Son birkaç gün içinde DOT’ta yaşanan pozitifliğe rağmen, Polkadot’un genel hacmi düşmeye devam etti. Messari’ye göre, toplam hacim son yedi günde %83,25 oranında azaldı. Bununla birlikte Polkadot’un piyasa değeri hakimiyeti de azaldı. Bu yazının kaleme alındığı sırada Polkadot toplam kripto piyasasının %0,77’sini elinde bulunduruyordu.

Bu düşüş koşullarından bağımsız olarak, Polkadot’un fiyatı iyimserlik gösterdi. Yazım sırasında DOT 6,13 dolardan işlem görüyordu ve fiyatı son 24 saat içinde %0,5 oranında değer kazanmıştı. Polkadot’un büyüyen ekosistemi ve artan geliştirme faaliyeti, Polkadot’un başarı öyküsünü sürdürmesi için çok önemli olacak.