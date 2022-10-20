Okuma Süresi: 3 Dakika

Bugün ülkemizdeki kripto para yatırımcılarının hangi alternatiflere daha fazla yatırım yaptığı konusunu ele alacağız. Hatta küresel piyasalardaki yatırımcıların en fazla ilgili gösterdiği altcoinlerle de bir karşılaştırma yapacağız. Daha da önemlisi bu veriyi anlık olarak nereden temin edebiliriz sorusunun cevabını bulacağız. O halde biraz kendimizi tanıyalım.

Türkler Hangi Kripto Paraları Alıyor?

Türkiye’deki kripto para yatırımcıları 2 tür borsa kullanıyor. Bunlardan ilki Türkiye merkezli olan yerel kripto para borsaları, ikincisi ise global CEX ve DEX’lerdir. Geçtiğimiz yılın Twitter TT tablosunu gözünüzün önüne getirin. Türkiye’de en fazla konuşulan projelerin SHIB, DOGE gibi hızlı ve kolay para kazanılabilecek seçenekler olduğunu göreceksiniz. Türk yatırımcılar özellikle meme tokenlere yoğun ilgi gösteriyor. Bunun dışında riski yüksek ve kazanç getirebilecek adeta el bombası dediğimiz alternatiflere yöneliyor. Yani bol sıfırlı token fiyatlarını ve iflas sürecinde olan sallantılı kripto paraları “spekülatif hareketleri” sebebiyle seviyoruz.

Unutmadan bir de Türkiye’de bol sıfırlı kripto paraların 1 dolara gideceği hayalini paylaşan belki de sayısı on binleri aşan bir yatırımcı kitlesi var. Bu kitlenin üzücü gerçekle yüzleşmesi gerekiyor. SHIB, LUNC ve arzı trilyon seviyesinde olan kripto paraların 1 dolar olması imkansız. Sebebi gayet açık, çünkü elinizde o altcoinden on milyonlarca adet var ve sizin gibi çok fazla yatırımcının milyonlarca tokeni var. Küresel kripto para piyasaları hepinizi zengin etmek için SHIB’in piyasa değerini 1 trilyon dolara çıkaramaz.

Peki bugünlerde Türkiye’deki kripto para yatırımcıları hangi altcoinleri alıyor?

Evet, Türkiye merkezli kripto para borsalarında en fazla işlem gören altcoinleri yukarıda görüyorsunuz. Terra Classic (LUNC) risk seven yatırımcılar tespitinin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Tether, TL’deki dalgalanmadan dolayı daha az riskle para kazanmak isteyenlerin ilk tercihi ve global borsalardan para çekenler tarafından yoğun olarak kullanılıyor. QUANT, ayı piyasasında iyi kazanç getirdiği için Türk yatırımcılar onu güvenli liman olarak görüyor. Polymath ise yeniden markalaşma sürecinde olduğu için bugünlerde popüler. Peki biz yukarıdaki hacim rakamlarına nereden ulaşıyoruz? Bunun için 21milyon.com isimli bir internet sitesi bulunuyor. Verileri anlık olarak toplayıp ücretsiz olarak paylaştığı için kolayca herkes takip edebiliyor.

Kripto Para Yatırımcılar Hangi Altcoinleri Alıyor?

O halde bir de küresel kripto para borsalarında en fazla ilgi gören altcoinlere göz atalım. Yerli borsalardaki hacim 200 milyon dolara yakındı. Küresel kripto para işlem hacmi ise 45 milyar dolardır. Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 19.000 dolara düştü. Bizi günlük kapanışta volatilite bekliyor olabilir.

Konumuza dönecek olursak küresel çapta en fazla ilgi gören 10 kripto parayı aşağıda görüyorsunuz.

En dikkat çeken şey LUNC ve QUANT gibi alternatiflerin kendilerine üst sırada yer bulamıyor oluşudur. Küresel ölçekte kripto para yatırımcılarının en fazla ilgi gösterdiği alternatifler genellikle yukarıdaki grafikteki gibidir. USDT, BTC, ETH, BUSD, USDC genellikle ilk 10’da ilk sıralarda yer alır.