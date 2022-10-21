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Tesla CEO’su Elon Musk, Ripple CEO’su Brad Garlinghouse’un ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Hinman belgelerini nihayet Ripple’a teslim ettiğine dair tweet’ine yanıt verdi. Garlinghouse, tweet’inde “SEC, şeffaflık ve açıklığa önem verdiğini düşünmenizi istiyor. Onlara inanmayın. Gerçek ortaya çıktığında davranışlarının utanç vericiliği sizi şoke edecek.” ifadelerine yer vermişti.

Elon Musk SEC’i Alaya Aldı

Ripple CEO’su Brad Galinghouse 21 Ekim’de attığı bir tweet’te Ripple avukatı Stuart Alderoty’nin SEC’in Hinman belgelerini nihayet teslim ettiğini ortaya koyduğu tweet’ini alıntılamış ve “SEC, şeffaflık ve açıklığa önem verdiğini düşünmenizi istiyor. Onlara inanmayın. Gerçek ortaya çıktığında davranışlarının utanç vericiliği sizi şoke edecek.” notunu düşmüştü. Ünlü milyarder Elon Musk, Brad Garlinghouse’un SEC’in şeffaflık ve açıklık konusunda toplumu uyaran tweet’ine yanıt verdi. Musk, XRP’ye verdiği desteği ve SEC’e yönelik eleştirisini aynı anda gösteren “Mümkün değil” yanıtını verdi.

Söz konusu Hinman belgelerinde, SEC’in kurum içi e-posta görüşmeleri ve eski SEC yöneticilerinden olan William Hinman’ın görev yaptığı dönemde Ether’in menkul kıymet olmadığına dair ifadeleri yer alıyor. SEC, bu gizli kalmasını isteyerek birçok kez mahkemeye itiraz bulunsa da beklediğini alamadı. Nitekim Ripple, 18 aylık bekleyişin ve 6 mahkeme kararının ardından Hinman belgelerini SEC’ten almayı başardı. Ripple cephesine göre Hinman belgeleri davada üstünlük sağlamak adına büyük bir kazanım.

Elon Musk’ın SEC ile Geçmişi

Tesla CEO’su Elon Musk’ın SEC ile oldukça dikkat çekici bir geçmişi bulunuyor. Tesla, 2018’de açılan bir dava sonucu SEC ile anlaşma yaparak Musk’ın şirket hakkında önemli bilgiler içeren Twitter paylaşımlarının şirket avukatlarınca önceden incelenmesini kabul etmişti. Bu kabul SEC’in Tesla konusunda Musk’ı susturduğu şeklinde yorumlanmıştı. SEC, şimdi de Twitter’ı satın alma planıyla ilgili olarak Musk’ın peşine düşmüş durumda.