Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Elon Musk Tarih Verdi: Bitcoin İçin Büyük Risk! İşte Ayrıntılar!

Bitcoin (BTC) ayakta durmaya çalışırken, Elon Musk'tan gelen açıklamalar küresel ekonomideki krizin boyutunu ortaya koyuyor. 
12:30
21 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) ayakta durmaya çalışırken, Elon Musk’tan gelen açıklamalar küresel ekonomideki krizin boyutunu ortaya koyuyor.

Resesyon, Bu Tarihe Kadar Sürebilir!

Tesla CEO’su Elon Musk, üçüncü çeyrek bilançosunun açıklanmasının ardından şirketinin üretim operasyonunun bulunduğu Çin’deki son sipariş verilerine dair  bir soruya dair verdiği cevapta “Çin başta emlak piyasası olmak üzere bir çeşit resesyon yaşıyor” açıklamasını yaptı. Musk ayrıca,  Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ortaya çıkan enerji krizi sonucu Avrupa’nın durgunlukla karşı karşıya olduğunu belirtti. Yönetici ayrıca, Fed’in faiz oranlarını gereğinden fazla artırdığını ve eninde sonunda bunun farkına varacaklarını düşündüğünü vurguladı. Twitter’da bir kullanıcı Musk’a durgunluğun ne kadar süreceğini sorduğunda, milyarder isim  “Sadece tahmin, ama muhtemelen 24 baharına kadar” dedi.  Bloomberg’in anketine katılan uzmanlar, ekonominin üçüncü çeyrekte yüzde 3,3 büyüme kaydettiğini tahmin ediyor. Bu verinin Salı günü açıklanması gerekiyordu, ancak Ulusal İstatistik Kurumu verilerin yayınlanmasını erteledi.

Milyarder isim, daha önce ABD ekonomisinin muhtemelen bir resesyonda olduğunu ve bu sürecin 12 ila 18 ay boyunca devam edebileceğini belirtmişti. Musk’a göre, enflasyonun asıl nedeni, hükümetin durmadan para basması. Fed’in faiz artırımı ve para politikası, kripto para piyasası üzerinde de etkili oluyor. Goldman Sachs’ın eski CEO’su ve şu anda bankanın kıdemli başkanı olan Lloyd Blankfein, yaklaşmakta olan bir resesyon konusunda uyarıda bulunmuştu. Blankfein, şirketlerin ve yatırımcıların bu zor sürece hazırlık yapması gerektiğini söyledi. Yönetici, bunun “çok, çok yüksek bir risk” olduğunu da sözlerine ekledi.

Bitcoin, Nasıl Etkilenir?

Uzmanlara göre, kripto para piyasası hala olgunlaşma evresinde ve küresel ekonomide meydana gelen olaylardan önemli ölçüde etkileniyor. Bitcoin’in Nasdaq ile yüksek korelasyonu somut bir örnek. Kripto para piyasasının değeri, Kasım 2021’de 3 trilyon doları aştı. Bu şimdiye kadar kaydettiği en yüksek seviyeydi. Ancak, an itibariyle piyasasın değeri 1 trilyon doların altında. Karşılaştırıldığında, küresel GSYİH, aynı takvim yılında yaklaşık 94,93 trilyon dolar olarak gerçekleşti ve bu, 2020’de kaydedilenden yaklaşık %10 daha yüksek. Merkezileşmiş ve merkeziyetsiz ekonomiler arasında geniş bir marj vardır. geleneksel piyasalar resesyon riski yaşarsa, kripto para piyasası da bu felaketin içine sürüklenebilir.

Kripto piyasası, tıpkı geleneksel piyasa gibi, ekonomik kriz veya resesyon riskinden muaf değildir. Doğal olarak, bir resesyon sürecinde kripto piyasasında en çok etkilenenler, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar olacaktır. Ekonomik krizlerde, yatırımcılar arasında yüksek riskli yatırımlarını dengeleme eğilimi vardır. Ne yazık ki, çoğu yatırımcı, özellikle de bireyler için, kripto yatırımı “yüksek riskli” olarak kabul edilir. Bu yüzden, resesyon riskinde piyasada büyük bir satış basksısı ve tasfiye meydana gelecektir.  Panik satışı sonrası, Bitcoin (BTC) ve altcoin’ler daha önce görülmemiş oranda düşüş yaşayacaklardır. Resesyon nedeniyle kripto para şirketleri hem sermaye hem de kredi ödemelerindeki geri ödemeler nedeniyle iflas bayrağını dikebilir. Bloomberg raporuna göre, birçok Bitcoin madencisi şimdiden borç batağına saplanmış durumda. Ayrıca, sektörde birçok insan işini kaybetmeye başladı.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Bitcoin’de Cadılar Bayramı Kehaneti: 30 Ekim’de Bu Seviyeler Bekleniyor!
Bitcoin’de Cadılar Bayramı Kehaneti: 30 Ekim’de Bu Seviyeler Bekleniyor!
Dikkat! Tarihte İlk Kez Oluyor! Bitcoin’den İngiltere’ye Sevgiler..!
Dikkat! Tarihte İlk Kez Oluyor! Bitcoin’den İngiltere’ye Sevgiler..!
Kripto Para Milyarderi Noktayı Koydu: Bu Olursa Bitcoin ve Altcoin’ler Yükselir
Kripto Para Milyarderi Noktayı Koydu: Bu Olursa Bitcoin ve Altcoin’ler Yükselir
Dikkat! ABD’li Yatırım Şirketi Korkuttu: Bitcoin Bu Seviyenin Altına Düşerse..!
Dikkat! ABD’li Yatırım Şirketi Korkuttu: Bitcoin Bu Seviyenin Altına Düşerse..!
Bitcoin’de (BTC) Beklenen Yükseliş Ne Zaman Başlayacak? Teknik Veriler Bu Tarihe İşaret Ediyor!
Bitcoin’de (BTC) Beklenen Yükseliş Ne Zaman Başlayacak? Teknik Veriler Bu Tarihe İşaret Ediyor!
Son Dakika! Avrupa’dan Bitcoin ve 99 Altcoin’e Büyük Müjde! İşte Ayrıntılar!
Son Dakika! Avrupa’dan Bitcoin ve 99 Altcoin’e Büyük Müjde! İşte Ayrıntılar!
Son Çöküşü Öngören Analist Bitcoin’in 100.000 Dolara Çıkacağı Tarihi Verdi!
Son Çöküşü Öngören Analist Bitcoin’in 100.000 Dolara Çıkacağı Tarihi Verdi!
Defalarca Kez Bilen Analistten Yeni Bitcoin Analizi: Durdurulamaz Olgunlaşma Dönemi
Defalarca Kez Bilen Analistten Yeni Bitcoin Analizi: Durdurulamaz Olgunlaşma Dönemi
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Güncel NFT Haberleri
OpenSea’dan Dikkat Çeken Yeni Özellik! Beta Sürümü Kullanıma Sunuldu!
Artık Herkes Bu Altcoinden Kazanabilecek! Müjdeyi Verdiler!
Rock’n’Verse Projesinden Çekildik!
NFT’lerin Gerçek Hayata Dokunuşu: 175.000 Dolara Satılan Gayrimenkul!
Ünlü NFT Firmasından Müjde! Artık Tek Bir Yerden Takip Edilebilecek!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Popüler Altcoin’in TVL’si Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı!
Kripto Cüzdanında Hack Şoku! 1 Milyon Dolardan Fazla Kripto Para Çalındı!
Sıcak Gelişme: 100 Milyon Dolarlık DeFi Hack Olayında Fail Belli Oldu!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022