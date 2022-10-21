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Bitcoin (BTC) ayakta durmaya çalışırken, Elon Musk’tan gelen açıklamalar küresel ekonomideki krizin boyutunu ortaya koyuyor.

Resesyon, Bu Tarihe Kadar Sürebilir!

Tesla CEO’su Elon Musk, üçüncü çeyrek bilançosunun açıklanmasının ardından şirketinin üretim operasyonunun bulunduğu Çin’deki son sipariş verilerine dair bir soruya dair verdiği cevapta “Çin başta emlak piyasası olmak üzere bir çeşit resesyon yaşıyor” açıklamasını yaptı. Musk ayrıca, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ortaya çıkan enerji krizi sonucu Avrupa’nın durgunlukla karşı karşıya olduğunu belirtti. Yönetici ayrıca, Fed’in faiz oranlarını gereğinden fazla artırdığını ve eninde sonunda bunun farkına varacaklarını düşündüğünü vurguladı. Twitter’da bir kullanıcı Musk’a durgunluğun ne kadar süreceğini sorduğunda, milyarder isim “Sadece tahmin, ama muhtemelen 24 baharına kadar” dedi. Bloomberg’in anketine katılan uzmanlar, ekonominin üçüncü çeyrekte yüzde 3,3 büyüme kaydettiğini tahmin ediyor. Bu verinin Salı günü açıklanması gerekiyordu, ancak Ulusal İstatistik Kurumu verilerin yayınlanmasını erteledi.

Milyarder isim, daha önce ABD ekonomisinin muhtemelen bir resesyonda olduğunu ve bu sürecin 12 ila 18 ay boyunca devam edebileceğini belirtmişti. Musk’a göre, enflasyonun asıl nedeni, hükümetin durmadan para basması. Fed’in faiz artırımı ve para politikası, kripto para piyasası üzerinde de etkili oluyor. Goldman Sachs’ın eski CEO’su ve şu anda bankanın kıdemli başkanı olan Lloyd Blankfein, yaklaşmakta olan bir resesyon konusunda uyarıda bulunmuştu. Blankfein, şirketlerin ve yatırımcıların bu zor sürece hazırlık yapması gerektiğini söyledi. Yönetici, bunun “çok, çok yüksek bir risk” olduğunu da sözlerine ekledi.

Bitcoin, Nasıl Etkilenir?

Uzmanlara göre, kripto para piyasası hala olgunlaşma evresinde ve küresel ekonomide meydana gelen olaylardan önemli ölçüde etkileniyor. Bitcoin’in Nasdaq ile yüksek korelasyonu somut bir örnek. Kripto para piyasasının değeri, Kasım 2021’de 3 trilyon doları aştı. Bu şimdiye kadar kaydettiği en yüksek seviyeydi. Ancak, an itibariyle piyasasın değeri 1 trilyon doların altında. Karşılaştırıldığında, küresel GSYİH, aynı takvim yılında yaklaşık 94,93 trilyon dolar olarak gerçekleşti ve bu, 2020’de kaydedilenden yaklaşık %10 daha yüksek. Merkezileşmiş ve merkeziyetsiz ekonomiler arasında geniş bir marj vardır. geleneksel piyasalar resesyon riski yaşarsa, kripto para piyasası da bu felaketin içine sürüklenebilir.

Kripto piyasası, tıpkı geleneksel piyasa gibi, ekonomik kriz veya resesyon riskinden muaf değildir. Doğal olarak, bir resesyon sürecinde kripto piyasasında en çok etkilenenler, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar olacaktır. Ekonomik krizlerde, yatırımcılar arasında yüksek riskli yatırımlarını dengeleme eğilimi vardır. Ne yazık ki, çoğu yatırımcı, özellikle de bireyler için, kripto yatırımı “yüksek riskli” olarak kabul edilir. Bu yüzden, resesyon riskinde piyasada büyük bir satış basksısı ve tasfiye meydana gelecektir. Panik satışı sonrası, Bitcoin (BTC) ve altcoin’ler daha önce görülmemiş oranda düşüş yaşayacaklardır. Resesyon nedeniyle kripto para şirketleri hem sermaye hem de kredi ödemelerindeki geri ödemeler nedeniyle iflas bayrağını dikebilir. Bloomberg raporuna göre, birçok Bitcoin madencisi şimdiden borç batağına saplanmış durumda. Ayrıca, sektörde birçok insan işini kaybetmeye başladı.