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Kripto Para Milyarderi Noktayı Koydu: Bu Olursa Bitcoin ve Altcoin’ler Yükselir

Galaxy Digital CEO'su ve kripto para milyarderi Mike Novogratz, Bitcoin (BTC) ve altcoin'lerdeki satış bakısını sona erdireceğine inandığı katalizöre dikkat çekti.
12:50
21 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Haftanın sonuna yaklaşırken Bitcoin (BTC) ve kripto para piyasasının geri kalanının kırmızı renge büründüğü görülüyor. En büyük kripto para BTC 19 bin doların üzerinde kalma mücadelesi verirken birçok altcoin’in son 24 saatte çift haneli kayıplar verdiği görülüyor. Galaxy Digital CEO’su ve kripto para milyarderi Mike Novogratz, kripto para piyasası üzerindeki satış bakısını sona erdireceğine inandığı katalizöre dikkat çekti.

Makro Ortam

Bloomberg TV’ye verdiği röportaj sırasında Bitcoin ve Ethereum‘u (ETH) ayı piyasasından neyin çıkarabileceği sorusuna yanıt veren Novogratz, en büyük kripto paranın yükselmesi için makro ortamın değişmesi gerektiğini söyledi. Galaxy Digital CEO’suna göre, Ethereum ve diğer altcoin‘lerin ayı piyasasından çıkması için büyük ölçüde inovasyona ve bir dereceye kadar makro koşullara güven gerekiyor:

Bitcoin için bu tamamen makro koşullarla ilgili. Ancak altcoin’ler için bu, Ethereum ekosistemi ve inşa edilmekte olan diğer tüm Layer 1 ve Layer 2 Blockchain’leri ve bunların üzerine inşa edilenler için gerçekte nasıl çalıştığımızı değiştirmeye başlayan kaçınılmaz bir durumla mümkün. Ve bu alana girmeye devam eden muazzam miktarda girişim sermayesi var. Geçen çeyrekte 5 milyar dolar, ondan önceki çeyrekte 9 milyar dolarlık giriş oldu. Citadel’den JPMorgan’a, Bank of New York’tan BlackRock’a kadar geleneksel finans sektörünün en büyük oyuncuları bu mimariye ve çevresine büyük yatırımlar yapıyor. Günün birinde varlıkların tokenizasyonunu göreceğiz. Dijital parayı bir çeşit stablecoin olarak göreceğiz. Dolayısıyla bu hikaye gerçekten heyecan verici olmaya devam ediyor. Bence diğer insanlar bu işe girmeden önce makronun alev alması gerekecek çünkü hala güçlü bir korelasyon var.

Novogratz, piyasaların yeniden yükselmeye başlamasıyla kripto paraların yatırımcıların gözdesi olacağını iddia ederek “Bence işler tersine döndüğünde, dijital sektörün tercih edilen çocuğu kripto paralar olacak.” eklemesini yaptı.

Bitcoin ve Altcoin’lerde Son Durum

En büyük kripto para Bitcoin, 364.7 milyar dolar piyasa değeri ile yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 1’e yakın düşüşle 19 bin doların hemen üzerinde, 19 bin 14 dolardan işlem görüyor. En büyük altcoin Ethereum ise bin 300 doların altında satış baskısıyla karşı karşıya. ETH, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 1’in üzerinde düşüşle bin 279 dolardan alınıp satılıyor.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in piyasa değerine göre sıraladığı en büyük 25 kripto para listesinde son 24 saatteki yüzde 8’in üzerinde düşüşü ile Uniswap‘ın (UNI) öne çıktığı görülürken, onu yüzde 6,12 düşüşle Ethereum Classic‘in (ETC) takip ettiği görülüyor.

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