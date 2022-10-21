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Kripto para piyasası zor bir dönemden geçerken, ABD’li varlık yöneticisinden popüler altcoin için çarpıcı açıklama geldi.

4.5 trilyon dolarlık varlık yöneticisi Fidelity Investments, kurumsal müşterilerine Fidelity Digital Assets aracılığıyla 28 Ekim’den itibaren Ethereum ticareti için hizmet sunacağını açıkladı. Fidelity sözcüsü CoinDesk’e yaptığı açıklamada, Fidelity’nin kurumsal müşterilerinin bu ay ether alabileceği, satabileceği ve transferde kullanılabileceği belirtildi. Varlık yöneticisinin piyasadaki önemini göz önünde bulundurursak, bu kritik hamle kurumsal benimseme için büyük bir destek sağlayabilir. Firma, Ethereum kararının başarılı Merge yükseltmesinden sonra geldiğini ve müşterilerin varlığı 28 Ekim’den itibaren satın alabileceklerini, satabileceklerini ve transfer edebileceklerini belirtti. Şirkete göre, “Ethereum Merge’ten sonra, birçok yatırımcı Ethereum’a yeni bir mercekten bakmaya başladı.

Fidelity’nin Ethereum kararı, kurumsal yatırımcıyı çekmeyi hedefliyor. Bunun aslında, Merge yükseltmesinin ilk hedeflerinden biri olduğunu belirtmekte fayda var. Yükseltme ile Ethereum deflasyonist bir varlık haline geldi ve kurumsal sermayeyi çekti. 10 Ekim itibariyle iki gün içinde Ethereum arzından 4.000 ETH azaldı. Bu da sistemin artık deflasyonist bir yapıya büründüğünü gösteriyor. Sonuç olarak, Merge’ün ve deflasyonist yapının uzun vadede Ethereum’un fiyatını olumlu yönde etkilemesi bekleniyor. Ethereum‘da bu hafta, ağda devam eden balina aktivitesi, gelecekte olası bir rallinin altını çiziyor. Santiment’e göre, Ethereum’un milyarder balina adresleri, 11 Eylül’den bu yana varlıklarını %14 artırdı. Santiment şu açıklamayı yaptı:

11 Eylül’den bu yana, 1 milyon veya daha fazla ETH tutan Ethereum balina adresleri, toplu olarak 3.5 milyon daha fazla coin ekledi. Bu, toplam varlıklarını %14 oranında artırdı. Şu anda toplam 132 adres var.

Merge: Ethereum Sektörün Göz Bebeği Oldu

Genel olarak, Ethereum, piyasadaki satış baskıı ve düzeltme nedeniyle büyük ölçüde 1.200 dolar ve 1.300 dolar seviyelerinde işlem gördü. ETH, an itibariyle 1.278 dolardan işlem görüyor. Ethereum’un sisteme dahil edilmesi, Fidelity’nin yakın zamanda Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile gerekli başvuruları yaptıktan sonra yeni bir Ethereum Endeks Fonu başlatmayı planladığını açıklamasının ardından geldi.

Özellikle dijital varlıklara odaklanan Fidelity Digital Assets, son zamanlarda kripto ile ilgili daha fazla hizmet sunmaya başladı. Örneğin, Fidelity’nin bireysel müşteriler için Bitcoin (BTC) ticareti başlatma seçeneğini araştırdığı ortaya çıktı. Son olarak, Finbold’un raporuna göre Fidelity Digital Assets, Charles Schwab (NYSE: SCHW) ve Citadel Securities’in bir kripto ticaret platformu başlatmayı planladığını belirtmekte fayda var.