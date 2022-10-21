Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Bitcoin’i Unutun! Bu Altcoin’in Başına Talih Kuşu Kondu: 4.5 Trilyon Dolar!

Bitcoin’i Unutun! Bu Altcoin’in Başına Talih Kuşu Kondu: 4.5 Trilyon Dolar!

Kripto para piyasası zor bir dönemden geçerken, ABD'li varlık yöneticisinden popüler altcoin için çarpıcı açıklama geldi. 
13:40
21 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasası zor bir dönemden geçerken, ABD’li varlık yöneticisinden popüler altcoin için çarpıcı açıklama geldi.

Fidelity, Müşterilerine ETH Hizmetleri Sunmayı Planlıyor

4.5 trilyon dolarlık varlık yöneticisi Fidelity Investments, kurumsal müşterilerine Fidelity Digital Assets aracılığıyla 28 Ekim’den itibaren Ethereum ticareti için hizmet sunacağını açıkladı. Fidelity sözcüsü CoinDesk’e yaptığı açıklamada, Fidelity’nin kurumsal müşterilerinin bu ay ether alabileceği, satabileceği ve transferde kullanılabileceği belirtildi. Varlık yöneticisinin piyasadaki önemini göz önünde bulundurursak, bu kritik hamle kurumsal benimseme için büyük bir destek sağlayabilir. Firma, Ethereum kararının başarılı Merge yükseltmesinden sonra geldiğini ve müşterilerin varlığı 28 Ekim’den itibaren satın alabileceklerini, satabileceklerini ve transfer edebileceklerini belirtti. Şirkete göre,   “Ethereum Merge’ten sonra, birçok yatırımcı Ethereum’a yeni bir mercekten bakmaya başladı.

Fidelity’nin Ethereum kararı, kurumsal yatırımcıyı çekmeyi hedefliyor. Bunun aslında, Merge yükseltmesinin ilk hedeflerinden biri olduğunu belirtmekte fayda var. Yükseltme ile Ethereum deflasyonist bir varlık haline geldi ve kurumsal sermayeyi çekti. 10 Ekim itibariyle iki gün içinde  Ethereum arzından 4.000 ETH azaldı. Bu da sistemin artık deflasyonist bir yapıya büründüğünü gösteriyor.  Sonuç olarak, Merge’ün ve deflasyonist yapının uzun vadede  Ethereum’un fiyatını olumlu yönde etkilemesi bekleniyor. Ethereum‘da bu hafta, ağda devam eden balina aktivitesi, gelecekte olası bir rallinin altını çiziyor.   Santiment’e göre, Ethereum’un milyarder balina adresleri, 11 Eylül’den bu yana varlıklarını %14 artırdı. Santiment şu açıklamayı yaptı:

11 Eylül’den bu yana, 1 milyon veya daha fazla ETH tutan Ethereum balina adresleri, toplu olarak 3.5 milyon daha fazla coin ekledi. Bu, toplam varlıklarını %14 oranında artırdı. Şu anda toplam 132 adres var.

Merge: Ethereum Sektörün Göz Bebeği Oldu

Genel olarak, Ethereum, piyasadaki satış baskıı ve düzeltme nedeniyle büyük ölçüde 1.200 dolar ve 1.300 dolar seviyelerinde işlem gördü.  ETH, an itibariyle 1.278 dolardan işlem görüyor.  Ethereum’un sisteme dahil edilmesi, Fidelity’nin yakın zamanda Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile gerekli başvuruları yaptıktan sonra yeni bir Ethereum Endeks Fonu başlatmayı planladığını açıklamasının ardından geldi.

Özellikle dijital varlıklara odaklanan Fidelity Digital Assets, son zamanlarda kripto ile ilgili daha fazla hizmet sunmaya başladı. Örneğin, Fidelity’nin bireysel müşteriler için Bitcoin (BTC) ticareti başlatma seçeneğini araştırdığı ortaya çıktı. Son olarak, Finbold’un raporuna göre Fidelity Digital Assets, Charles Schwab (NYSE: SCHW) ve Citadel Securities’in bir kripto ticaret platformu başlatmayı planladığını belirtmekte fayda var.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Amerika’da Ünlü İsimden Önemli Açıklama: Bu Coin’ler Önceliğe Sahip!
Amerika’da Ünlü İsimden Önemli Açıklama: Bu Coin’ler Önceliğe Sahip!
Son Dakika: Coinbase 4 Altcoini Delist Ediyor! Fiyatları Hızla Düşüyor!
Son Dakika: Coinbase 4 Altcoini Delist Ediyor! Fiyatları Hızla Düşüyor!
Dikkat! 4 Altcoin Ateşle Oynuyor: İşte En Fazla Token Yakan Projeler!
Dikkat! 4 Altcoin Ateşle Oynuyor: İşte En Fazla Token Yakan Projeler!
Altcoin’lerde Kırılım Vakti! ETHW, LUNC Ve Diğerleri İçin Kazan Kaynıyor!
Altcoin’lerde Kırılım Vakti! ETHW, LUNC Ve Diğerleri İçin Kazan Kaynıyor!
Aptos (APT) Bir Balon Mu? APT Token Geleceği Var Mı?
Aptos (APT) Bir Balon Mu? APT Token Geleceği Var Mı?
Yüzde 439! Kripto Paralar Düşerken Bu Altcoin Yükseliyor!
Yüzde 439! Kripto Paralar Düşerken Bu Altcoin Yükseliyor!
Poly Coin Yorum: Polymath Alınır mı?
Poly Coin Yorum: Polymath Alınır mı?
Bu Altcoin İçin Karar Vakti Yaklaştı! Fiyat Tek Bir Karar Sonrası Uçabilir!
Bu Altcoin İçin Karar Vakti Yaklaştı! Fiyat Tek Bir Karar Sonrası Uçabilir!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Güncel NFT Haberleri
OpenSea’dan Dikkat Çeken Yeni Özellik! Beta Sürümü Kullanıma Sunuldu!
Artık Herkes Bu Altcoinden Kazanabilecek! Müjdeyi Verdiler!
Rock’n’Verse Projesinden Çekildik!
NFT’lerin Gerçek Hayata Dokunuşu: 175.000 Dolara Satılan Gayrimenkul!
Ünlü NFT Firmasından Müjde! Artık Tek Bir Yerden Takip Edilebilecek!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Popüler Altcoin’in TVL’si Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı!
Kripto Cüzdanında Hack Şoku! 1 Milyon Dolardan Fazla Kripto Para Çalındı!
Sıcak Gelişme: 100 Milyon Dolarlık DeFi Hack Olayında Fail Belli Oldu!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022