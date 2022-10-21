Kripto para piyasasında Bitcoin öncülüğünde durağan seyir sürüyor. Peki REEF coin ve Ravencoin yorumları ne yönde, REEF ve RVN alınır mı? Gelin bu soruların yanıtını vermeye çalıştığımız "Ravencoin ve REEF Coin Yorumları: RVN ve REEF Alınır mı" başlıklı yazımıza geçelim.

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Kripto para piyasasında Bitcoin öncülüğünde durağan seyir sürüyor. Peki REEF coin ve Ravencoin yorumları ne yönde, REEF ve RVN alınır mı? Gelin bu soruların yanıtını vermeye çalıştığımız “Ravencoin ve REEF Coin Yorumları: RVN ve REEF Alınır mı” başlıklı yazımıza geçelim.

Ravencoin Yorumları: RVN Alınır mı?

Ravencoin, eşten eşe bir sistemi çalıştıran bir kripto paradır. Bitcoin’in daha gelişmiş bir hard fork’u olan Ravencoin, güvenilirlik, anonimlik, gizlilik, sahiplik, açık erişim ve çok daha fazlasına odaklanmaktadır. Bitcoin ve Ethereum’un aksine Ravencoin, varlıkların sahipliğini aktarmaya yarar. İletilen her nesne temsili edilir. 2017 yılında başlatılan Ravencoin’nin ICO’su 3 Ocak 2018 tarihinde düzenlendi. VOTE token’ları RVN sahiplerine 1:1 oranında dağıtıldı. Bugün, piyasa değeri bakımından en büyük 100 kripto para listesinde 91’nci sırada yer alan Ravecoin’in geliştirme ekibi, sistemi iyileştirmek için sürekli olarak node modernizasyonu üzerinde çalışmaktadır.

Ravencoin coin’leri, kullanıcıların aralarında kripto paralarını aktarmanın yanı sıra bir dizi ödeme işlemini gerçekleştirmek için kullanılır. Ethereum ve Bitcoin’de varlıkların mülkiyetini transfer etme özelliği bulunmamaktadır. Ancak Ravencoin böyle bir fırsat sunmaktadır. Ravencoin ekibi, projenin white paper’ında (teknik belge) aşağıdaki gibi şeyler üzerinde bu tür mülkiyet hakkının değişimi için RVN coin‘in kullanılmasını önermektedir:

Fiziksel varlıklar (altın külçeleri, nadir belgeler, fiziksel para, gayrimenkul gibi),

Sanal ürünler (elektronik biletler, hediye kartları, havayollarından ücretsiz miller gibi).

Ravencoin ekibinin en büyük başarılarından biri, ‘X16R’ adı verilen kendi hash algoritmasını yaratmasıdır. Uzmanlar, sistemin ASIC cihazları için zarar görmeden çalışmasını ve madenciliği PC ve ekran kartları aracılığıyla kullanılabilir hale getirmeyi görev olarak belirlemiştir. Oldukça yüksek bir madencilik zorluğuna rağmen, RVN madencilerinin sayısı hızla artmaktadır. Buna insanların onun gücüne olan inancına işaret etmektedir.

Algoritmik fiyat tahmin platformları Ravencoin’in 2023 yılında minimum fiyatının 0,0479952 dolar civarında olacağını öngörmektedir. 2023 için öngörülen maksimum RVN fiyatı 0,0579942 dolar civarıdır. Yıl içerisindeki ortalama fiyatının ise 0,049995 dolar olması öngörülmektedir. Kripto para uzmanlarının Ravencoin fiyatlarına ilişkin teknik analizlere dayanarak, 2024 yılında RVN’nin minimum 0,069993 dolar, maksimum 0,0829917 dolar olmasını beklemektedirler. 2024 yılı için beklenen ortalama fiyat ise 0,0729927 dolardır. Öte yandan RVN için 2025 yılı fiyat öngörüsü ise minimum 0,109989 dolar, maksimum 0,129987 dolardır.

Reef Coin Yorumları: REEF Alınır mı?

Hem kripto para hem de Blockchain teknolojisi açısından en önemli fikirlerden biri finansal işlemlerin ve hizmetlerin merkez bankaları ve diğer aracılar olmadan da var olabileceği inancına dayanan finansal bir sistem olan DeFi’dir. Dünya Bankası’nın 2017 tarihli bir raporunda, banka hesabı olmayan 1.7 milyardan fazla insan olduğu ve bunların yaklaşık yüzde 66’sının bir cep telefonuna sahibi olduğu belirtiliyor. DeFi savunucuları, finansal katılımı teşvik etmek, herkesi daha zengin kılmak ve geleneksel finansal hizmetlerin daha adil bir versiyonunu yaratmak umuduyla bu insanlara ulaşmayı hedeflemektedir. Eski sistemlere getirilen bu yeni yaklaşımlar, Blockchain teknolojisi kullanılarak çevrimiçi olarak erişilebilir olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu araçlar genellikle merkeziyetsiz uygulamalar (dApps) şeklinde kullanılabilir ve insanların kripto para borç alma ve borç verme işlemlerine dahil olmalarına ve bu süreçte potansiyel olarak faiz kazanmalarına olanak tanıyabilir.

Reef, DeFi dünyasını insanlar için daha erişilebilir ve kullanımı daha kolay hale getirmeyi amaçlayan bir sistemdir. Görünüşe göre ‘Güvenilir, Genişletilebilir, Verimli ve Hızlı’ anlamına gelen Reef platformu 2020 yılında başlatılmıştır ve insanların programlar oluşturması, anlaşmalar yapması ve kripto para borçlanmasına dahil olması için her şeyi kapsayan bir platform olarak hizmet etmeyi amaçlamaktadır.

Algoritmik fiyat tahmin platformu coincodex, Reef coin‘in 2023 yılında internetin kullanımının artmasına bağlı olarak 0,005436 dolara, Google’ın kullanımının artmasına bağlı olarak 0,006573 dolara, Facebook’un kullanımının artmasına bağlı olarak 0,009341 dolara ve mobil kullanımının artmasına bağlı olarak 0,005390 dolara yükselmesini öngörmektedir. İnternet kullanımının artmasına bağlı olarak 2024 ve 2025 için öngörülen fiyatlar sırasıyla 0,007018 dolar ve 0,009061 dolardır.