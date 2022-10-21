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Dikkat! Tarihte İlk Kez Oluyor! Bitcoin’den İngiltere’ye Sevgiler..!

Bitcoin (BTC) yüksek volatilitesi nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde yer alırken, Bloomberg raporu İngiliz Sterlininin de alarm verdiğini ortaya koyuyor. 
16:58
21 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) yüksek volatilitesi nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde yer alırken, Bloomberg raporu İngiliz Sterlininin de alarm verdiğini ortaya koyuyor.

30 Günlük Volatilite: İngiliz Sterlini, Bitcoin’e Yaklaştı!

Yakın tarihli bir Bloomberg analizine göre, İngiltere ekonomik ve politik kaos yaşarken, İngiliz Sterlininin 30 günlük volatilitesi neredeyse Bitcoin’inki kadar yüksek seviyelerde. Sterlin son zamanlarda değer kaybederken, İngilizlerin Bitcoin’e olan ilgisi de artıyor.  Bloomberg,  geçen ay İngilizlerin üçte birinden fazlasının bir tür kripto paraya sahip olduğunu bildirdi. Ülkede enflasyon yükselirken, elektrik ve benzin fiyatları hızla yükseliyor. Sterlinden kaçan yatırımcıların Bitcoin’e yanaştığı tahmin ediliyor.  2009 yılında aramıza katılan BTC’nin dünyanın en eski para birimlerinden biri olan İngiliz Sterlininden daha fazla volatil olmadığı düşünüldüğünde, bu dikkate değer bir gelişme. Bu nedenle, Bitcoin savunucuları, hükümetin istikrarsız politikalarını eleştirerek, BTC’ye yönelik eleştirilerin yersiz olduğunu vurguluyor. Bitcoin tutkunları ayrıca. para birimleri üzerinde daha az merkezi kontrol olması gerektiğini savunuyorlar.

Bu arada İngiltere Başbakanı Liz Truss‘un 45 gün sonra istifa etmesi de tartışmaları alevlendirdi.  Raporlar ayrıca yakın zamanda, Sterlinin özellikle Eylül bütçesinin açıklanmasından sonra  ABD dolarına göre yatay hareket ettiğini kaydetti. Bu da takip eden günlerde 6 milyar Sterlin değerinde Bitcoin-sterlin ticaretini ateşledi. Hedge fonu Tyr Capital’in verilerine atıfta bulunan yerel basın, bu kritik gelişmeyi durdurdu. Kripto para borsası Uphold’un blok zinciri ve araştırma başkanı Martin Hiesboeck, bir medya kuruluşuna şunları söyledi:

Yine de, Liz Truss’un istifası kısa vadede İngiltere’nin sorunlarını çözmeyecek. Bu dönem aslında,  diğer yatırım araçlarının varlıklarını çeşitlendirmesi için iyi bir fırsat.  Sterlin kan kaybederken, dijital varlıklara sahip portföyler artacak.

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Tyr Capital’in Baş Yatırım Sorumlusu Ed Hindi, önde gelen gazetelerden Standard’a bu rakamların önemli olduğunu ve geçmişte gelişmiş ülkelerde görmediğimiz bir olay olduğunu belirtti. Uzman, bunu sadece Türk Lirası gibi gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinde gördüklerini vurguladı. Yöneticiye göre, bu durum bize yeni hükümetin mali politikalarına ne kadar güvensizlik olduğu konusunda somut bir fikir veriyor. Piyasa hissiyatı hızlı tepki verdi. Yine de, düzenleyici cephe söz konusu olduğunda, Birleşik Krallık Başbakanı’ndaki değişikliğin İngiliz Sterlini üzerinde büyük bir etkisi olmayabilir.

İlginç bir şekilde, Bitcoin’e artan ilgi, piyasa değerine göre lider kripto paranın kritik seviye olan 20.000 doları aşmaya çalıştığı bir zamanda geliyor.  Güncel verilere göre, Bitcoin son 24 saatte 18.971,75 dolar ila 19.324.57 dolar aralığında işlem görüyor. Bitcoin hem haftalık hem de günlük grafiklerde değer kaybetti. Aynı zamanda, GBP/USD işlem çifti Yahoo Finance’da 52 haftalık 1.0379 – 1.3830 aralığında.  Ancak mevcut piyasa koşulları ve enflasyon seviyelerine dikkat çeken Digital Currency Group CEO’su Barry Silbert’, Bitcoin’in tercih edilen güvenli liman varlığı olacağını söyledi. Bununla birlikte, ünlü ekonomist Robert Kiyosaki, yakın zamanda ABD dolarının da Ocak 2023’e kadar çökeceğini tahmin etti. Kiyosaki, yatırımcıların İngiliz Sterlini ve Euro istikrarsızlığından endişe duyduğuna inanıyor ve Bitcoin almalarını tavsiye ediyor.

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