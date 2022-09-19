Airdrop, katılımcıların cüzdanlarına token ya da NFT gibi bir varlığı ücretsiz olarak göndererek yapılan bir pazarlama stratejisi olarak tanımlanabilir.

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Kripto para birimlerinde airdrop, katılımcıların cüzdanlarına token ya da NFT gibi bir varlığı ücretsiz olarak göndererek yapılan bir pazarlama stratejisi olarak tanımlanabilir. Airdrop’larda kripto para birimleri ve NFT’ler, genellikle bir tweet’in retweet edilmesi ya da Discord topluluğuna yeni üyelerin getirilmesi gibi küçük görevler karşılığında dağıtılabilir.

Airdrop Nedir?

Bir kripto para projesi airdrop ile yeni token’ın ya da NFT’nin bilinilirliğini artırmayı ve dolaşımını teşvik etmeyi amaçlar. Airdrop yeni başlayan projelerin gerçekleştirebileceği bir strateji olabileceği gibi halihazırda işleyen projeler de ilgiyi artırmak için airdrop yapabilir. Amacı, kripto para projesi hakkında farkındalığı artırmak ve bir borsa listelemesi geldiğinde daha fazla insanın işlem yapmasını sağlamaktır.

Airdrop’lar genellikle şirketin web sitesinde, sosyal medyada ve kripto para forumlarında tanıtılır. Kripto paralar veya token’lar, blok zinciri ağına veya mevcut cüzdanlarda tutulan kripto paralara dayalı olarak yalnızca belirli cüzdanlara gönderilir.

Ücretsiz hediye hakkı kazanmak için kişinin cüzdanında minimum miktarda kripto para bulundurması gerekebilir. Alternatif olarak, bir sosyal medya forumunda para birimi hakkında paylaşımda bulunmak, blok zinciri projesinin belirli bir üyesiyle bağlantı kurmak veya bir blog yazısı yazmak gibi belirli bir görevi yerine getirmek de gerekebilir.

Airdrop Türleri

Temelde bakıldığında 5 airdrop türü olduğundan bahsedebiliriz:

Standart Airdrop : Standart bir kripto airdrop’unda, airdrop’la ilgilenen katılımcılar, airdrop’u almak için ilgilerini ortaya koyabilir. Katılımcının bu noktada geçerli bir cüzdan adersi sağlaması bekleniyor ve bazı projeler bunun dışında başka bir şart sunmuyor. Buna ek olarak standart airdop’larda genellikle dağıtılacak token miktarı bellidir. Ancak bu noktada bir katılımcının daha fazla token almak için farklı adresler oluşturmasının önüne geçilecek bir önlem henüz mevcut değil

: Standart bir kripto airdrop’unda, airdrop’la ilgilenen katılımcılar, airdrop’u almak için ilgilerini ortaya koyabilir. Katılımcının bu noktada geçerli bir cüzdan adersi sağlaması bekleniyor ve bazı projeler bunun dışında başka bir şart sunmuyor. Buna ek olarak standart airdop’larda genellikle dağıtılacak token miktarı bellidir. Ancak bu noktada bir katılımcının daha fazla token almak için farklı adresler oluşturmasının önüne geçilecek bir önlem henüz mevcut değil Ödül Airdrop’ları : Bounty (ödül) kripto airdrop’ları, kullanıcılardan belirli görevleri yerine getirmesini isteyen airdrop’lardır. Projeler genellikle bu noktada sosyal medya paylaşımlarını kullanıyor.

: Bounty (ödül) kripto airdrop’ları, kullanıcılardan belirli görevleri yerine getirmesini isteyen airdrop’lardır. Projeler genellikle bu noktada sosyal medya paylaşımlarını kullanıyor. Holder Airdrop : Holder airdrop’lar kişilerin token bulundurmaları karşılığında yapılan airdrop’lar olarak tanımlanabilir. Cüzdanlar ve blok zinciri bilgileri, halka açık olarak dağıtılan bir defterin parçası olduğu için, tüm blok zinciri kullanıcıları, cüzdanlar ve token dağıtımı konusunda tam şeffaflığa sahipler.

: Holder airdrop’lar kişilerin token bulundurmaları karşılığında yapılan airdrop’lar olarak tanımlanabilir. Cüzdanlar ve blok zinciri bilgileri, halka açık olarak dağıtılan bir defterin parçası olduğu için, tüm blok zinciri kullanıcıları, cüzdanlar ve token dağıtımı konusunda tam şeffaflığa sahipler. Özel Airdrop : Özel airdrop’lar daha spesifik bir holder airdrop türü olarak tanımlanabilir. Burada katılımcılar ellerinde tuttukları token’lara ek olarak projede harcadıkları zaman, token tutmak dışında proje için harcadıkları para ya da bir forumdaki gönderileri gibi etkenlerle değerlendiriliyor.

: Özel airdrop’lar daha spesifik bir holder airdrop türü olarak tanımlanabilir. Burada katılımcılar ellerinde tuttukları token’lara ek olarak projede harcadıkları zaman, token tutmak dışında proje için harcadıkları para ya da bir forumdaki gönderileri gibi etkenlerle değerlendiriliyor. Çekiliş Airdrop’ları: Yukarıdaki bazı airdrop türleri, bir çekiliş airdrop ile birleştirilebilir. Çoğu zaman, bir proje dağıtmak istedikleri token sayısını ve kişi sayısını belirleyerek çekiliş ile airdrop yapabilir.

Bunlara ek olarak airdrop oldukça hassas bir konu. Çünkü airdrop’lar kötü niyetli kişilerin de odağında yer alıyor. Bu noktada katılımcı gerçek bir airdrop’ta kendisinden hiçbir şekilde token istenmeyeceğini unutmamalı.