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Vasil Hard Fork Yaklaşırken Cardano (ADA) Fiyatı Umut Veriyor Mu?

Ethereum merge sonrası bir diğer yükseltmeye ev sahipliği yapacak olan Cardano (ADA) için fiyat hareketleri neyi işaret ediyor?
23:30
18 Eylül 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Cardano fiyatı incelendiğinde düşüş eğilimi gösteriyormuş gibi duruyor. ADA/USD çifti son 24 saatlik dönemde azalan bir kanalda işlem görüyordu ve yazının yazıldığı sırada 0,4661 dolardan işlem görüyordu. Parite için destek 0,4648 dolar seviyesinde bulunurken, direnç 0,4896 dolar seviyesinde yer alıyor.

Kripto para birimi son 24 saat içinde değerinin %3’ünden fazlasını kaybetti. İşlem hacmi de son birkaç gün içinde önemli ölçüde azaldı. İşlem hacmi 514 milyon dolara düşerken, piyasa değeri 15 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

ADA/USD 1 Günlük Fiyat Grafiği

Bir günlük Cardano fiyat analizi incelendiğinde, kripto paranın değerinde bir düşüş gözlemlendiği için devam eden piyasa eğilimleri hakkında olumsuz birkaç ipucu veriyor olabilir. Satıcılar fiyat hareketini belirlediğinden, düşüş rallisi fiyatı 0,4661 dolara düşürdü. Satış aktivitesi görünüşte genişliyor ve ADA/USD değeri 0,4648 dolara kadar düştü.

Buna karşılık, hareketli ortalama (MA) değeri 0,4731 dolar ile daha yüksek bir konumda duruyor ve bu da piyasanın yakın vadede yukarı doğru düzeltme şansına sahip olduğunun bir göstergesi olabilir.

ADA boğaları fiyat hareketini 0,48 $ işaretinin üzerinde tutmaya çalışıyorlar, ancak şu an itibariyle başarısız oluyorlar. Bir günlük grafikteki Göreceli Güç Endeksi (RSI) göstergesi, 40 seviyesinin altına düştüğü ve şu anda 37,04’te durduğu için düşüş sinyali veriyor. Üst Bollinger bandı değeri en güçlü direnci temsil eden 0,4896$’da bulunurken, alt Bollinger bandı değeri düşen ADA fiyatı için en güçlü desteği temsil eden 0,4648$’da bulunuyor.

Son Gelişmeler Ve Diğer Teknik Göstergeler

Dört saatlik Cardano fiyat analizi incelendiğinde düşüş eğilimi, kripto para değerinin son birkaç saat içinde önemli bir düşüş yaşamasıyla şekillenen endişe verici durumu daha da doğrulamış gibi görünüyor. Düşüş dalgası zamanla daha da derinleştiği içi, Cardano alıcıları için oldukça cesaret kırıcı bir haber olabilir.

Şu anda boğalar, Cardano fiyatının 0,46 dolarlık psikolojik desteğin altına düşmesinin ardından desteği nerede bulacağı ise yatarımcılar arasında merak konusu olarak sıcaklığını koruyor. Kısa vadeli trend çizgisi en azından şu anda, daha önce olduğu gibi dik bir düşüş yönünde hareket ediyor; koşullar boğalar oldukça elverişsiz olabilir.

Bollinger bantları incelendiğinde üst değeri 0,4767 dolar ve alt değeri 0,4653 dolarda bulunuyor, bu da piyasanın şu anda oldukça değişken olduğunu ve yatırımcıların daha fazla karar vermeden önce dikkatli olmaları gerektiğini göstermekte.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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