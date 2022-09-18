XRP yatırımcıları heyecanla davanın sonuçlanacağı günü bekliyor. Peki bundan 8 yıl sonra XRP satın almak isteyen bir yatırımcı ne kadar para harcayacak?

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Ripple için artık tünelindeki ışık görünmek üzere, birkaç saat önce davayla ilgili büyük müjdeyi paylaştık. SEC ve Ripple Labs sonu gelmeyen mücadelenin bitmesini istiyor ve özet karar talebinde bulunuyor. Buna göre eldeki veriler ışığında federal yargıç davayı sonuçlandıracak. Önümüzdeki birkaç günkü haber akışı son derece önemli olacak. Peki ya önümüzdeki birkaç yıl?

XRP Coin Yorum

Bugün detaylarını paylaştığımız talebe göre her iki taraf da davanın karara bağlanması için yeterli belgenin oluştuğunu düşünüyor. SEC önündeki seri menkul kıymet davalarına odaklanırken Ripple yükünden kurtulmak istiyor. Çünkü Ripple Labs’ın davada haklı olduğu konular var ve bu durum süreci büyük bir çıkmaza sokuyor.

Son birkaç yıl, XRP kullanıcıları için çok hayal kırıklığı yarattı. Tüm iyimserliğe rağmen, popüler altcoin beklenen fiyat performansını gösteremedi. Bu süreçte Ripple Labs dünya genelinde birçok devlet ve şirketle anlaştı. Onlara blockchain tabanlı ödemeler noktasında destek oldu ve olmaya da devam ediyor.

XRP, düşük giriş maliyeti nedeniyle rakiplerine göre bir avantaja sahiptir. Birkaç doların onlarca XRP satın alacağı gerçeği, özellikle az yatırımı tercih edenler olmak üzere yeni yatırımcılara cazip görünüyor. Valuates raporuna göre, kripto para piyasasının büyüklüğünün 2030 yılına kadar 4,94 milyar dolara ulaşması ve %12,8’lik bir CAGR ile büyümesi bekleniyor. Ripple da dahil olmak üzere bir dizi kripto firması bundan faydalanacak.

Sussex Üniversitesi Finans Profesörü Carol Alexander, XRP’nin diğer kripto paralardan farklı olduğuna inanıyor. Ripple, SEC davasını yenmeyi başarırsa, SWIFT bankacılık sistemini ele geçirmeye başlayabileceğini düşünüyor. CNBC ile yaptığı röportajda, Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, SEC ile ilgili dava çözüldükten sonra halka arz olasılığı hakkında konuştu. Ripple’ın halka açılması, önümüzdeki yıllarda XRP’nin fiyat hareketi üzerinde önemli bir etkiye sahip olacak.

Ripple (XRP) Fiyat Tahmini 2025-2030

Öncelikle şunu kabul edelim, yarın net biçimde Bitcoin’in kaç dolardan günlük açılış yapacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. Doğal olarak 3 veya 8 yıl sonrasıyla alakalı doğru tahminler yapmak da güçtür. Bu tarz uzun vadeli tahminlere odaklanan araştırma şirketleri var. Bu uzun vadeli hedefleri, geçmiş dönem performanslarını inceleyen algoritmalarla (veya uzman anketleri vs ile) çıkartıyorlar. Yani 2030 veya 2025 yılına geldiğimizde, fiyat bu şirketlerin/oluşumların açıkladığı hedeflerin çok altında veya üzerinde olabilir.

Ripple (XRP) Fiyat Tahmini 2025

Finder’ın otuz altı endüstri uzmanından oluşan bir panelden çıkardığı sonuç, XRP’nin 2025 yılına kadar 3,61 dolar olacağıdır. Ancak tüm uzmanlar aynı görüşü paylaşmıyordu. Bir kısmı, XRP fiyatının 2025 yılına kadar 1 doları geçemeyeceğine inanıyor. Hatta Finder’ın küresel kripto para birimi editörü Keegan Francis, XRP için 2025 yılında tavan fiyatın 0,5 dolar olacağını söyledi.

Nasdaq’ta yayınlanan verilere göre, 2025 için ortalama projeksiyon 3,66 dolar civarındadır.

Ripple (XRP) Fiyat Tahmini 2030

Keegan Francis ile başlayalım. Onun karamsar tahmini 2030 yılı için tavan fiyat olarak 0,10 dolardır. Finder’ın uzmanları ise popüler altcoinin n 2030 yılına kadar 4,98 dolara ulaşabileceğine inanıyorlar. Finder’a yaptığı açıklamada, DigitalX Asset Management Fon Başkanı Matthew Harry, XRP de spekülasyon öğesi dışında herhangi bir fayda görmediğini açıkladı. Daha geniş çerçeveden baktığımızda Ripple Labs şirketi bundan sonra XRP’siz de devletlere blockchain alanında çözüm üreterek para kazanabilir. Yani Ripple şirketinin kaderi XRP ile bağlantılı değil. Peki ya şirketin ilk kurulduğu günlerde XRP satın alarak Ripple Labs’ı bugünlere getiren ve onu fonlayan yatırımcılar? Ripple, XRP ile ilişkilerini tamamen kesmek isterse onlara minnettar olduğunu açıklayacaktır, daha fazlası yok.

Ancak şu olabilir, Ripple Labs ilerleyen süreçte şirket olarak halka arz planladıklarını açıkladılar. Eğer bu halka arz ile XRP sahipliği arasında organik bir bağ kurulabilirse bu durum yatırımcıların cüzdanının da Ripple Labs ile büyümesine katkı sağlayabilir.

Neyse, konumuza dönecek olursak Nasdaq’ın internet sitesinde yayınlanan verilere göre, 2030 için ortalama projeksiyon 18,39 dolar civarındadır.

Ripple (XRP) Fiyatını Yükseltebilecek Gelişmeler

Önümüzdeki dönemde XRP fiyatının artması için yaşanabilecek bazı gelişmeler var.

SEC davası karara bağlanır.

karara bağlanır. Dava sonrası yukarıda bahsettiğimiz halka arz.

Finansal kurumlarla daha büyük ortaklıklar ve XRP’nin bu anlaşmalara dahli.

Merkez Bankası CBDC çalışmalarında atılan daha fazla somut adım. (Örneğin Ripple geçtiğimiz aylarda daha fazla devletle birlikte çalıştıklarını ancak bunların önemli kısmının gizlilik anlaşmaları nedeniyle ifşa edilemediğini duyurmuştu)

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.