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  •   Bollinger Bantları’nın Mucidinden Kritik Ethereum Uyarısı: Hazır Olun!

Bollinger Bantları’nın Mucidinden Kritik Ethereum Uyarısı: Hazır Olun!

Ethereum (ETH) Merge güncellemesi, fiyat üzerinde beklenen etkiyi göstermedi. 2 analistten önemli açıklamalar geldi. 
22:00
18 Eylül 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

 Ethereum (ETH) Merge güncellemesi, fiyat üzerinde beklenen etkiyi göstermedi. 2 analistten önemli açıklamalar geldi.

John Bollinger: Endişelerim var!

Bollinger Bantlarının mucidi ve efsanevi teknik analist John Bollinger, Ethereum’a (ETH) dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ünlü analist, Ethereum’un Merge güncellemesini kazasız belasız atlattığını ancak bu süreçte Merge’e yönelik şühpesinin ve soru işaretlerinin bulunduğunu söyledi. Bollinger, uzun zamandır kripto para piyasası hakkında yorum yapmıyordu. Ancak analist  Merge olayını yakından takip ediyor ve bu süreçte Ethereum hakkında birkaç tweet attı. 9 Eylül’de Bollinger, ETH’nin yaklaşık 1.723 dolar noktasında yani bandın başında olduğunu gösteren Ethereum grafiğini paylaştı.

Uzman, Özellikle,Merge beklenilen desteği sağlamadığı için Ethereum fiyatının düşmeey devam edeceğini ifade etti. Stratejist, Merge’ün ardından Ethereum fiyatındaki düşüşün sürpriz olmayacağını vurguladı. Bollinger’e göre, ayı piyasasında Bitcoin (BTC) ve ETH, olumlu haberlere beklenilen oranda tepki vermiyor. Perşembe günü bir tweet’te önde gelen analistlerden Ali Martinez, Ethereum’un 1.460 doların altına bir düşmesi durumunda,  1.000 dolara kadar çakılabileceğini iddia etti.

Bitcoin’de Dip Seviye Görüldü mü?

Bollinger, ayrıca geçtiğimiz günlerde Bitcoin fiyat hareketine dair önemli açıklamalarda bulunmuştu.Bollinger bantlarındaki sıkılaşmaya dikkat çeken analist, bu durumun genellikle volatilitenin artmasına neden olduğunu açıklıyor. Trader’ların dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan ünlü isim, piyasasının artık birçok faktörden etkilendiğini ve belirsizliğin daha da derinleştiğini ifade etti.  Bollinger bantlarının ünlü mucidi kesin ifadeler kullanmaktan kaçınırken, piyasanın bir dip seviye oluşturuyor gibi göründüğünü kaydetti.

Coinbase CEO’su Brian Armstrong geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, kripto kışının 12 ila 18 ay daha sürebileceğini ve yatırımcıların bu sürece hazırlıklı olmalarını söyledi. CNBC ile yaptığı röportajda Armstrong, ayı piyasasının bu süre zarfı içerisinde ermesini umarken, ABD’nin önde gelen borsalarından Coinbase’in de bu sarsıntılı süreçte daha kapsamlı önlemler aldığını vurguladı. Temmuz ayında analist Justin Bennett, Bitcoin‘in ilk kez makroekonomik enflasyon ve durgunluk endişeleriyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Bennett, ciddi bir yeniden değerlendirme yapılmadan önceki ayı döngülerinden mevcut ayı piyasasına metriklerin uygulanmasının tehlikeli olduğunu vurguladı. Birkaç analist açıkça dipten bahsetmekten kaçınırken, çoğu taban seviyenin yakın olduğu konusunda hemfikir.

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