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  •   Dikkat! Analist Yüzde 850 Yükselen Altcoin’de Yeni Rekor Bekliyor!

Dikkat! Analist Yüzde 850 Yükselen Altcoin’de Yeni Rekor Bekliyor!

 Geniş çapta takip edilen bir stratejist, bir haftadan kısa bir süre içinde %850'den fazla değer kaydeden altcoin projesine dikkat çekti.
19:00
18 Eylül 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Geniş çapta takip edilen bir stratejist, bir haftadan kısa bir süre içinde %850’den fazla değer kaydeden altcoin projesine dikkat çekti.

SWEAT, Yüzde 857 Artış Kaydetti!

Piyasaya meydan okuyan altcoin’i yakından izlediğini belirten analist, ayrıca projeye yatırım yaptığını söyledi. Sektörde ‘The Crypto Dog’ olarak bilinen analist, 747.200 Twitter takipçisine, Move-toEarn tabanlı kripto para birimi Sweat Economy’de (SWEAT) ralinin devam edeceğini iddia ediyor. Move To Earn (M2E) modeli, ‘kullanıcıların hareket ederek, yürüyerek, koşarak veya başka herhangi bir egzersiz yaparak kripto para kazanmalarını sağlar; tıpkı blok zinciri oyunlarının “Oynayarak Kazan” (P2E) modeliyle kullanıcıların oynayarak kripto para kazanmasını sağlaması gibi.

Bu modelin insanlar arasında büyük oranda popülarite kazandığını iddia eden analist, SWEAT‘ın gelecek vaat ettiğini ifade ediyor. Analiste göre, projenin vizyonu oldukça geniş. Sweatcoin, ”tüm cihazlarınızda, spor ekipmanlarınızda kullanabileceğiniz, fitness antrenmanlarınızda, sağlıklı beslendiğinizde ve daha pek çok farklı etkinlik sırasında adımlarınızı sayıp, size dijital bir para ile ödeme yapan yepyeni bir aktivite takip ve adım sayma uygulaması” olarak tanımlanabilir.

Neden Yeni Rekor Gelebilir?

Teknik bir bakış açısıyla uzman, SWEAT’in 0,55 dolarlık kilit direnç alanının üzerinde işlem gördüğü için rallinin devam edeceğini söylüyor. Stratejist ayrıca SWEAT’in potansiyel olarak tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydedebileceğini tahmin ediyor. SWEAT, neredeyse tüm diğer kripto paralardan daha iyi performans göstererek ivme kazanmaya devam etti. Altcoin, bir günde %20 artış kaydetti. SWEAT, tüm zamanların en yüksek seviyesinden sadece %25 uzakta. SWEAT, gün içinde yaklaşık %26 artışla 0.067 dolardan işlem görüyor.

Altcoin,13 Eylül’deki 0,007 dolarlık fiyatından %857’nin üzerinde işlem görüyor. SWEAT, 14 Eylül’de tüm zamanların en yüksek değeri olan 0.087 ulaşmıştı. Analist ise yeni rekor öngörüyor. Kıdemli analist Michaël van de Poppe, özellikle Merge ile birlikte Ethereum’a yönelik duyarlılığın değiştiğini öne sürdü. Paylaştığı bir tweet’te Poppe, kritik güncellemenin Ethereum’un fiyatını 2.200 dolara çıkarabileceğini söyledi. Analiste göre, kritik seviye 1.350 dolar, kritik seviye. ETH, bu seviyenin altına düşmezse,2.200 dolara ulaşabilir. Altcoin’lerin yeniden ivme kaanması için ETH’deki ralli büyük önem teşkil ediyor. Bitcoin ise yerinde saymaya devam ediyor.

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