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Popüler DeFi Altcoin Yatırımcısını Sevindirebilir!

DeFi alanındaki popüler altcoin için yükselişe işaret eden sinyaller var. Peki güncel veriler neler?
17:30
18 Eylül 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Hacim düşük fakat kripto paralar bugün zayıfta olsa yükseliş eğilimi gösteriyor. Bitcoin yeniden 20.000 doların üzerinde. 30 gündür 18.600 dolar ile 22.600 dolar arasında hareket eden BTC fiyatı altcoin yatırımcılarına zor günler yaşattı. Yaklaşan Fed toplantısı öncesinde yeniden yükselmeye başlayan kripto para kralı eğer toparlanmaya devam edebilirse aşırı satış gören altcoinlerde hızlı yükselişler görebiliriz.

Uniswap (UNI)

DeFi’nin tek boynuzlu atı yaz hazırlandığı sırada 6 dolardan alıcı buluyor. İşlem hacmindeki %30 düşüşe rağmen piyasa değeri %2 oranında arttı. Ancak halen ATH seviyesinin %86,6 altında fiyatlanıyor. Uniswap (UNI), son 7 gün içinde en iyi performans gösteren kripto para birimleri arasında olmayabilir, ancak bugünkü konumu yaklaşmakta olan bir değişikliği öneriyor gibi görünüyordu. Aslında, önümüzdeki hafta potansiyel kazanç arayan yatırımcılar için onu sağlıklı bir aday yapan birçok sinyal var.

Peki çarşamba günü açıklanacak FOMC kararlarına rağmen popüler DeFi altcoin için yükseliş görünümünü destekleyen veriler neler?

Uniswap Yükselir Mi?

Son FUD dalgası UNI fiyatını haftalıkta %17 aşağıya çekti. Bu, UNI’nin önceki hafta rallisini, 7 dolar seviyesine ulaştıktan sonra kesintiye uğrattı. Satış baskının tetiklenmesiyle daha düşük Fibonacci seviyesi olan 5,6 dolar test edildi. RSI, son 24 saatteki fiyat hareketine paralel olarak yükseliş gücünün geri dönüşünü doğruluyor. Güçlü bir geri dönüş olasılığı, UNI’nin mevcut seviyelerinde yeterli talebi güvence altına alıp alamayacağına bağlıdır. Aktif adresler son 2 günde hızla artarak 4 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu, yükseliş görünümünü destekliyor.

Artmaya başlayan satış baskısını gösteren diğer faktör ise on 2 gündeki sıçrama sonrası 30 günlük MVRV oranıydı. Buradan gelen veriler yaşanan son diple birlikte bir birikime işaret ediyor. Tüm bunlar fiyatın yükselme potansiyelini gösteriyor.

Ancak UNI fiyatı bugün ciddi bir toparlanma görmedi bu günlük aktif adreslerdeki büyük artışla karşılaştırıldığında orantısız bir sonuç. Bu hacimdeki zayıflıkla açıklanabilir. Diğer potansiyel sonuç, gelen satın alma baskısının hakim satış baskısını ortadan kaldırmayı başarmasıdır. Ek olarak, yeterli balina temsilinin olmaması, güçlü satın alma baskısının olmamasını da açıklayabilir.

İlerleyen saatlerde UNI boğalarının kendilerini destekleyen bu verilerle hızlı bir toparlanma başlatması gerekiyor. Ancak Fed haftalarının genellikle sürprizlerle dolu olduğunu da unutmamak gerekir. Bitcoin’in yeniden 20.000 dolar altında kalıcı hale gelmesi beklentileri tersine çevirecektir.

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