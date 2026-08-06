Uniswap, Robinhood Chain üzerinde yeni token platformunu açtı

Uniswap Labs, Robinhood Chain üzerinde geliştirilen yeni token platformu Pools’u beta sürümle kullanıma sundu. Platform, kullanıcıların tek bir noktadan token oluşturmasına, bulmasına ve alıp satmasına imkan veriyor. Açılış, 24 saatlik geri sayımın tamamlanmasının ardından yapıldı.

Pools beta sürümü devreye alındı

Uniswap Labs, yeni ürünün ilk takvime göre gecikmeli devreye girdiğini duyurdu. Şirket, Pools’un kalıcı olarak kilitlenen likidite, otomatik biriken LP ücretleri ve token sniping girişimlerine karşı koruma gibi özelliklerle hazırlandığını belirtti. Bu yapı, hem token çıkaran ekiplerin hem de kullanıcıların işlem deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor.

Uniswap Labs, merkeziyetsiz finans alanında en bilinen geliştirici ekiplerden biri olarak, Uniswap ekosistemi için yeni ürünler geliştiren şirket konumunda bulunuyor.

Uniswap Labs, Pools ile kullanıcıların tek bir platform üzerinden token oluşturabileceğini, keşfedebileceğini ve işlem yapabileceğini açıkladı.

İki farklı token çıkarma modeli sunuluyor

Platform, yeni bir token piyasaya sürmek isteyenler için iki ayrı yöntem sunuyor. Bunlardan ilki Crowd Launch modeli. Bu yöntemde dört saatlik teklif toplama süreci uygulanıyor ve fiyatlamada zaman ağırlıklı ortalama fiyat yöntemi kullanılıyor. Amaç, botların ya da toplu alımların ilk fiyat oluşumu üzerindeki etkisini azaltmak. Başarılı bir lansman için gereken tam seyreltilmiş değer 10.000 dolar olarak belirlendi.

Mini sözlük: TWAP, yani zaman ağırlıklı ortalama fiyat, belirli bir süre boyunca oluşan fiyatların ortalamasını alan bir yöntemdir. Bu sistem, kısa süreli sert işlemlerin açılış fiyatı üzerindeki etkisini sınırlamak için kullanılır.

İkinci seçenek ise Instant Launch modeli. Bu yöntemde token, bonding curve esasına göre anında listeleniyor. Böylece kullanıcılar, lansmanın hemen ardından alım satıma başlayabiliyor.

Yöntem Temel özellik İşlem başlangıcı Crowd Launch 4 saatlik teklif süreci ve TWAP fiyatlama Süreç tamamlandıktan sonra Instant Launch Bonding curve ile anında listeleme Hemen

Ücret yapısı ve likidite modeli açıklandı

Uniswap launchpad, Uniswap v4 üzerindeki likidite sağlayıcıları için geçerli olan yüzde 0,25 ücret yapısıyla çalışıyor. Ücretlerin büyük bölümü, havuzda kalıcı olarak kilitlenen likidite lehine yeniden dağıtılıyor.

Proje geliştiricileri yüzde 0,05 pay alabiliyor. Kalan bölüm ise otomatik şekilde likidite havuzuna aktarılıyor. Uniswap Labs, likidite sağlayıcı ücretinin dışında ek bir platform ücreti alınmadığını bildirdi.

Şirket, ücret yapısının uzun vadeli likiditeyi desteklemesi için tasarlandığını ve ek platform ücreti içermediğini vurguladı.

Yeni tokenler ekosisteme anında bağlanacak

Uniswap ekibi, launchpad üzerinden çıkarılan her tokenin doğrudan daha geniş Uniswap ağına entegre edileceğini açıkladı. Bu entegrasyon, Uniswap web uygulaması, Uniswap Wallet, launchpad listelemesi, routing API ve MetaMask, Ledger ile DEX toplayıcıları gibi ekosistem ortaklarını kapsıyor.

Bu otomasyon sayesinde yeni oluşturulan tokenlerin farklı platformlarda hızlı biçimde işlem görmesi mümkün hale geliyor. Böylece projeler zincir üstü likiditeye daha erken erişirken daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşabiliyor. Uniswap Labs, Pools’un Robinhood Chain üzerindeki araç setini genişleterek geliştiricilerin daha hızlı ve kolay token oluşturmasına katkı sağlayacağını belirtti.