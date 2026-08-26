UNI’de 4,45 dolar direnci kırılırsa 4,70 dolar hedefi öne çıkıyor

Uniswap’ın tokeni UNI, kısa vadeli grafikte destek bölgesinin korunması ve kritik direnç seviyesinin yeniden test edilmesiyle yukarı yönlü bir dönüş ihtimalini gündeme taşıdı. Piyasada alıcıların 4,25 ile 4,30 dolar aralığında yoğunlaştığı görülürken, fiyatın bu bölgenin üzerinde kalması halinde 4,45 dolar eşiği belirleyici olacak.

Çift dip formasyonu izleniyor

Kripto analisti Crypto With Gopal, 15 dakikalık grafikte UNI için olası bir çift dip formasyonunun şekillendiğini aktarıyor. Analiste göre ikinci test sırasında destek bölgesinin korunması, talebin yeniden güç kazandığına işaret ediyor.

Crypto With Gopal, UNI’nin 4,25 ile 4,30 dolar bandında tutunmasının, 4,45 dolar direncine yönelik yeni bir denemenin önünü açabileceğini değerlendiriyor.

Bu yapıda 4,45 dolar seviyesi boyun çizgisi olarak öne çıkıyor. Fiyatın bu seviyenin üzerine güçlü biçimde çıkması halinde formasyonun teyit edilebileceği, ardından 4,70 dolar bölgesinin hedefe girebileceği belirtiliyor. Buna karşılık 4,45 doların aşılamaması UNI’yi dar bir bantta tutabilir. 4,25 doların altına inilmesi ise yükseliş senaryosunu geçersiz kılabilir.

V4 ücret gelirleri rekor haftaya ulaştı

Fiyat görünümünü destekleyen unsurlardan biri de Uniswap V4 tarafındaki ücret gelirleri oldu. MSB Intel’in paylaştığı ve DeFiLlama verilerine dayandırdığı bilgilere göre protokol, haftalık bazda şimdiye kadarki en yüksek ücret performansına ulaştı. Toplam haftalık gelir yaklaşık 15,2 milyon dolar olarak kaydedildi.

DeFiLlama verilerine göre Uniswap V4, 2025’te başlayan günlük kayıt döneminin en yüksek haftalık ücret gelirine 15,2 milyon dolarla ulaştı.

Bu toplam içinde en büyük katkı 6,7 milyon dolarla Robinhood Chain’den geldi. Ethereum 3,4 milyon dolar, BSC ise 2,4 milyon dolarlık katkı sağladı. Veriler, V4’ün çok zincirli yapısında işlem talebinin genişlediğine işaret ediyor.

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Fiyat ve piyasa verileri

UNI, haber sırasında 4,32 dolardan işlem gördü. Varlığın son 24 saatteki işlem hacmi 264,95 milyon dolar, piyasa değeri ise 2,69 milyar dolar seviyesinde bulundu. Aynı dönemde fiyat %1,37 yükseldi.

Kısa vadede piyasanın odağında 4,45 dolar direnci ile 4,25 dolar desteği yer alıyor. Direncin aşılması teknik görünümü güçlendirebilirken, V4 ücret gelirlerindeki artış da Uniswap ekosistemine yönelik ilginin sürdüğünü gösteriyor.