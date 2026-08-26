XRP uzun vadeli direncini aşarak yükseliş yapısını korudu

Kripto para piyasasında teknik görünüm, son yükselişlerin ardından dört büyük varlıkta farklı seviyelere işaret ediyor. NEAR, Dogecoin, Solana ve XRP son günlerde güçlü sıçramalar kaydetti. Buna karşın göstergeler, bazı varlıklarda ivmenin korunduğunu, bazılarında ise kısa vadeli soluklanma riskinin arttığını gösteriyor.

NEAR için kritik eşik 2 dolar bölgesi

NEAR Protocol, 1,60 dolar bölgesinden gelen güçlü kırılmanın ardından ağustos toparlanmasını daha geniş bir trend değişimine dönüştürmeye çalışıyor. Varlık 1,93 dolar civarında işlem görürken günlük grafikte öne çıkan dört ana hareketli ortalamanın üzerinde kalmayı sürdürüyor. Özellikle 1,78 ile 1,80 dolar aralığındaki ortalama kümesinin geri alınması teknik görünüm açısından dikkat çekiyor.

NEAR için 1,78 ile 1,80 dolar aralığının destek olarak korunması, ağustos başına kıyasla çok daha güçlü bir teknik zemin oluşturuyor.

Geçmişte direnç görevi gören bu bölge, son yükselişte artan hacimle aşıldı. Yukarıda ilk direnç 2,00 ile 2,10 dolar arasında bulunuyor. Son atakta fiyat 2,17 dolara kadar çıksa da bu bölgenin üzerinde satış baskısı görüldü. Günlük kapanışın 2,10 doların üzerine taşınması halinde 2,20 dolar ve ardından 2,40 dolar çevresindeki haziran temmuz direnci yeniden gündeme gelebilir.

Göreceli güç endeksi yaklaşık 60 seviyesinde bulunuyor. Bu görünüm, aşırı ısınmadan yeni yükseliş alanı bırakıyor. Buna karşılık 2,00 dolardan gelecek yeni bir red, kısa vadeli risk olarak öne çıkıyor. 1,78 dolar desteğinin kaybedilmesi durumunda 1,65 ile 1,70 dolar aralığı yeniden test edilebilir.

Dogecoin yükseldi, ancak direnç güç kazandı

Dogecoin son aylardaki en güçlü günlük yükselişlerinden birini kaydetti. Fiyat 0,070 dolardan 0,10 dolara kadar tırmanırken işlem hacminde de sert artış görüldü. Kısa vadeli ortalamaların ardından 0,0812 dolardaki daha uzun vadeli ortalamanın da aşılması, toparlanmayı destekledi.

Buna rağmen 0,0952 dolardaki hareketli ortalama ilk güçlü engel haline geldi. Fiyat bu seviyeyi kısa süreliğine aşsa da 0,0892 dolara geri çekildi. 0,095 ile 0,10 dolar aralığı tarihsel olarak da yoğun işlem görülen bir bölge olduğu için bu geri dönüş teknik açıdan önem taşıyor. RSI göstergesi 72,5 civarında seyrettiği için yükselişin ardından kısa süreli yatay hareket olasılığı arttı.

DOGE 0,081 doların üzerinde kaldığı sürece kırılma yapısı korunuyor. 0,095 doların yeniden aşılması halinde 0,10 dolar seviyesi tekrar gündeme gelebilir. Tersi durumda 0,081 doların altı, 0,078 ve 0,0735 dolar bölgelerine doğru geri çekilme riskini büyütebilir.

Solana ve XRP güçlü yapıyı koruyor

Solana, agresif yükselişin ardından ilk yorgunluk sinyallerini verse de son kırılmanın büyük bölümünü koruyor. Fiyatın kısa süreliğine 103 doların üzerine çıkmasının ardından 98,30 dolar civarında dengelendiği görülüyor. Yaklaşık 89,43 dolardaki uzun vadeli ortalama dahil tüm önemli hareketli ortalamaların geri alınması, yapısal değişimin ana unsuru olarak öne çıkıyor.

Ancak günlük RSI göstergesinin 84 seviyesinde olması piyasada aşırı alım görünümüne işaret ediyor. 100 ile 104 dolar aralığı ilk önemli direnç bölgesi olurken, 89 ile 92 dolar bandı başlıca destek olarak izleniyor. Bu desteğin korunması halinde 100 ile 104 dolar bölgesine yeni bir deneme gelebilir. Aşağıda 89 doların kaybı, 83,11 dolardaki daha hızlı hareketli ortalamayı öne çıkarabilir.

XRP ise güçlü kırılmanın ardından yatay seyir izliyor. İlk yükselişte 1,70 dolara kadar çıkan fiyat, 1,48 dolar civarına çekildi. Teknik görünümde en önemli gelişme, aylar boyunca altında kalan 1,35 dolardaki uzun vadeli hareketli ortalamanın yeniden aşılması oldu. Hacimdeki sert artış da bu hareketi destekledi.

XRP için 1,35 doların üzerinde kalınması, daha derin bir düzeltme görülse bile yeni yükseliş yapısının korunabileceğine işaret ediyor.

Bununla birlikte RSI göstergesinin 80 civarında bulunması, piyasanın aşırı alım bölgesinde kaldığını gösteriyor. 1,45 ile 1,50 dolar arasındaki sıkışma bu nedenle olağan karşılanıyor. Yukarıda 1,50 ile 1,55 dolar bandı ilk direnç olarak izlenirken, bu aralığın aşılması 1,70 dolara yeni bir denemeyi gündeme getirebilir. 1,70 dolar üzerindeki temiz kırılmada 1,80 ile 1,90 dolar bandına kadar belirgin bir direnç görünmüyor.