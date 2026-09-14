Dogecoin’de 0.10 dolar eşiği yeniden kritik direnç haline geldi

Dogecoin, aylardır süren satış baskısının ardından toparlanma sinyalleri vermeye başladı. DOGE fiyatı 0.0847 dolar civarında tutunurken, teknik göstergelerdeki iyileşme ve uzun vadeli dip oluşumuna dair işaretler piyasada 0.10 dolar seviyesini yeniden öne çıkardı.

Uzun vadeli görünümde dip arayışı öne çıktı

Günlük grafikte, uzun süredir devam eden düşüş eğiliminin hız kaybettiğine ilişkin işaretler görülüyor. 0.30 dolar bölgesinden geri çekilen DOGE, son haftalarda 0.07 ile 0.09 dolar aralığında sıkıştı ve önceki döneme kıyasla daha sert yeni dipler üretmedi.

Fiyatın altında birden fazla üssel hareketli ortalamanın toplandığı bir alan oluştu. DOGE’nin bu ortalama kümesinin üzerine çıkması, bazı analistlere göre uzun vadeli dip yapısının geliştiğine işaret ediyor. Bu bölgenin korunması halinde destek yapısı güç kazanabilir.

Kripto analisti CRG, DOGE’nin üssel hareketli ortalama kümesinin üzerinde kalmasının, uzun vadeli dip oluşumu açısından yapıcı bir zemin hazırladığını vurguluyor.

DOGE bu bölgenin üzerinde kalabildiği sürece 0.09 ile 0.10 dolar bandına doğru yeni bir denemenin önü açılabilir. Buna karşılık fiyatın yeniden bu ortalamaların altına inmesi, mevcut toparlanma senaryosunu zayıflatabilir.

Kısa vadede alım sinyali izlendi

Dört saatlik grafikte de momentuma ilişkin tablo bir miktar iyileşti. DOGE, 0.09 dolar bölgesinden gelen düzeltmenin ardından 0.0839 dolar civarında TD Sequential alım sinyali üretti. Bu gösterge, belirli fiyat sayımlarına göre kısa vadeli dönüş bölgelerini tespit etmek için kullanılan daha özel bir teknik analiz aracıdır.

Mini sözlük: TD Sequential, fiyat hareketlerinde yorgunluk ve olası yön değişimini sayım yöntemiyle izleyen teknik analiz göstergesidir. EMA ise son fiyatlara daha fazla ağırlık veren hareketli ortalama türüdür.

Ali Charts, son dönemde aynı göstergenin yaklaşık yüzde 6.96, yüzde 2.71 ve yüzde 11.25 oranında kısa vadeli tepki yükselişleri ürettiğine dikkat çekiyor. DOGE’nin 0.082 ile 0.084 dolar aralığının üzerinde kalması, bu sinyalin önemini artırıyor.

Ali Charts, son TD Sequential sinyalinin önceki benzer örneklerde kısa vadeli tepki yükselişleri ürettiğini ve 0.082 ile 0.084 dolar bandının bu nedenle yakından izlendiğini aktarıyor.

0.10 dolar seviyesi ana eşik olmaya devam ediyor

Yukarı yönlü bir tepkinin güç kazanması halinde ilk aşamada 0.088 ve 0.09 dolar seviyeleri öne çıkıyor. Bunun üzerinde ise 0.095 ile 0.10 dolar aralığı daha güçlü bir direnç bölgesi olarak izleniyor. Bu alan, önceki döngülerde hem destek hem direnç olarak çalıştığı için kısa vadeli onay bölgesi niteliği taşıyor.

Daha geniş zaman diliminde DOGE’nin 2024 zirvesinden bu yana etkili olan alçalan trend çizgisinin altında işlem görmeyi sürdürmesi dikkat çekiyor. 0.10 doların üzerinde net bir kırılma ve trend çizgisinin aşılması durumunda 0.113 ile 0.114 dolar bandı gündeme gelebilir. Sonraki direnç alanları 0.176 ile 0.177 dolar, ardından 0.279 dolar bölgesi olarak sıralanıyor.

Kısa vadeli göstergelerde temkinli iyileşme görüldü

Kısa vadeli görünümde 0.080 ile 0.082 dolar aralığı ana destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Fiyat bu alandan birkaç kez tepki verdiği için alıcıların bu bandı savunması önemli görülüyor. RSI göstergesi 44 seviyesinde bulunuyor. Bu değer, nötr eşik olan 50’nin altında kalsa da aşırı satım bölgesinden uzak bir görünüm sergiliyor.

MACD göstergesi halen negatif bölgede ve sinyal çizgisinin altında seyrediyor. Bununla birlikte negatif histogramın daralmaya başlaması, satış baskısının hız kaybedebileceğine işaret ediyor. DOGE’nin 0.080 ile 0.082 dolar aralığını koruması halinde yeni bir toparlanma girişimi izlenebilir. Bu bölgenin kaybedilmesi durumunda ise 0.075 dolar ve ardından 0.074 dolar çevresi yeniden gündeme gelebilir.