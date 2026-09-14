🚨 ABD düzenleyicileri Bitcoin ve XRP'yi dijital emtia olarak tanımladı.

ABD’de kripto para düzenlemelerine ilişkin tartışmada Bitcoin ve XRP için yeni çerçeve daha belirgin hale geldi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu, Mart 2026’da yayımladıkları ortak yorumda Bitcoin, Ether, XRP, Solana ve Dogecoin gibi varlıkları menkul kıymet değil, dijital emtia örnekleri arasında sıraladı.

Varlığın niteliği ile işlemin denetimi farklı alanlara giriyor

Bu sınıflandırma, söz konusu kripto varlıkların niteliğine dair daha güçlü bir açıklık sağladı. Buna karşın Bitcoin veya XRP’nin spot piyasadaki her alım satımı otomatik olarak CFTC’nin doğrudan ve kapsamlı denetimi altına girmiyor. ABD’deki mevcut yapı, varlığın ne olduğundan çok, nasıl satıldığına ve hangi finansal ürün içinde sunulduğuna odaklanıyor.

SEC ağırlıklı olarak hisse senetleri, tahviller, yatırım sözleşmeleri, menkul kıymet borsaları, aracı kurumlar ve yatırım danışmanlarını denetliyor. Bu nedenle bir kripto varlık, menkul kıymet niteliği taşıdığında veya yatırım sözleşmesinin parçası olarak sunulduğunda SEC kuralları devreye girebiliyor. CFTC ise emtiaya dayalı vadeli işlemler, opsiyonlar ve takas sözleşmeleri dahil türev piyasaları düzenliyor.

Bitcoin’in dijital emtia sayılması, spot piyasadaki her işlemin CFTC tarafından kapsamlı biçimde denetlendiği anlamına gelmiyor.

Bu ayrım özellikle Bitcoin için öne çıkıyor. Bitcoin vadeli işlem sözleşmeleri açık biçimde CFTC’nin yetki alanında yer alırken, spot Bitcoin işlemleri için aynı ölçüde geniş bir gözetim yetkisi bulunmuyor. CFTC mevcut hukuk çerçevesinde spot emtia piyasalarında daha çok dolandırıcılık ve piyasa manipülasyonu gibi ihlaller ortaya çıktığında yaptırım odaklı hareket ediyor.

XRP için mahkeme kararı ek bir hukuki dayanak oluşturdu

XRP tarafında ise düzenleyici tabloya yargı süreci de eklendi. Ripple davası, her iki tarafın Ağustos 2025’te temyiz başvurularını geri çekmesiyle sonuçlandı. Kararın temelinde, Ripple’ın borsalardaki programatik XRP satışlarının kayıtsız menkul kıymet işlemi olmadığı, buna karşılık bazı doğrudan kurumsal satışların menkul kıymet mevzuatına tabi olduğu tespiti yer aldı.

Bu durum, aynı tokenin her koşulda aynı hukuki sonuca yol açmadığını gösteriyor. XRP’nin kendisi dijital emtia olarak değerlendirilse de, XRP bağlantılı bir yatırım düzenlemesi veya finansal ürünün yapısına göre SEC yetkisi yine gündeme gelebiliyor.

Bir tokenin menkul kıymet sayılmaması, o tokenle bağlantılı her işlemin menkul kıymet hukukunun dışında kaldığı anlamına gelmiyor.

Spot piyasa için kalıcı çerçeve hala yasama sürecine bağlı

Kripto borsaları açısından tablo daha karmaşık görünüyor. Bir platform menkul kıymet niteliği taşıyan varlıkları listeliyorsa SEC kuralları uygulanabiliyor. Düzenlenmiş emtia türevleri sunuyorsa CFTC kuralları devreye giriyor. Ancak yalnızca Bitcoin veya XRP gibi menkul kıymet sayılmayan dijital emtiaların spot işlemlerini sunan platformlar, Kongre’nin uzun süredir netleştirmeye çalıştığı gri alanda kalmayı sürdürüyor.

SEC ve CFTC son dönemde daha yakın çalışsa da, kurumların yayımladığı rehberler kalıcı piyasa yapısı yasasının yerini almıyor. Dijital varlıkların hangi koşullarda menkul kıymet veya emtia sayılacağını ve işlem platformlarının federal düzeyde nasıl denetleneceğini daha açık tanımlamayı amaçlayan CLARITY Act, Eylül 2026 itibarıyla Senato’da kritik aşamayı henüz tamamlamadı.

Bu nedenle ABD’de temel tartışma, tek tek kripto paraların hangi kuruma ait olduğu sorusundan çok, her işlem türünü ve her işlem platformunu hangi otoritenin denetleyeceği noktasında yoğunlaşıyor. Kongre kalıcı bir piyasa yapısı çerçevesi oluşturana kadar, Bitcoin ve XRP’nin dijital emtia kabul edilmesi tek başına tüm düzenleyici soruları yanıtlamayacak.