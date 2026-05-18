BITCOIN (BTC)

Japonya’da SBI ve Rakuten kendi Bitcoin ve Ethereum yatırım fonlarını hazırlıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Japonya’da SBI ve Rakuten, kendi kripto yatırım fonlarını başlatma hazırlığında.
  • 📱 Bu fonlar, grup şirketleriyle iş birliği içinde geliştirilip, mobil uygulamalar üzerinden müşterilere sunulacak.
  • 💼 Yatırım fonları için yasal düzenleme tamamlandığında, satışa başlamak isteyen çok sayıda büyük aracı kurum sırada bekliyor.
  • ⚡ Asıl dikkat çeken, kripto gelirlerine uygulanan vergi oranın yüzde 55’ten 20’ye düşmesiyle $BTC fonlarına olan talebin artmasının beklenmesi.
Japonya’da dijital varlık alanında önemli adımlar atılmaya başlandı. Ülkedeki önde gelen aracı kurumlarından SBI Securities ile Rakuten Securities, kendi bünyelerinde Bitcoin ve Ethereum başta olmak üzere çeşitli kripto paralara dayalı yatırım fonları oluşturmak için çalışmalar yürütüyor. Her iki kurum da fonların tüm süreçlerini grup içindeki şirketlerle yürütecek, yani harici iş ortakları kullanılmayacak. SBI Securities, SBI Global Asset Management ile birlikte hem yatırım fonu hem de borsada işlem gören fonları (ETF) piyasaya sürmeyi planlıyor. Rakuten ise Rakuten Investment Management iş birliğiyle benzer ürünler geliştirip, bunları doğrudan mobil uygulaması üzerinden işlem yapılabilir hale getirmeyi hedefliyor.

Japonya’da kripto fonlarına ilgi artıyor

Nikkei gazetesinin 18 büyük aracı kurumla yaptığı bir ankete göre, bu şirketlerin 11’i kripto para yatırım fonları geliştirmeyi gündemlerine almayı düşünüyor. Nomura, Daiwa, SMBC Nikko, Mizuho ve Mitsubishi UFJ Morgan Stanley gibi ülkedeki en büyük finans kuruluşları da ilerleyen süreçte kripto fon ürünlerini sektöre kazandırmayı planladıklarını belirtti. Özellikle Nomura ve Daiwa, kendi grupları içinde yatırım fonu girişimlerine dair hazırlıklarını duyurdu. SMBC Grubu ise grup genelinde bir çalışma ekibi kurdu; Mizuho’ya bağlı varlık yönetimi şirketi Asset Management One ise konu üzerinde araştırmalarına başladı. Bu kurumlar öncelikle düzenleyici çerçevenin netleşmesini bekliyor.

Japonya Finansal Hizmetler Kurumu, yatırım fonları ve ETF’lerin kripto para içermesine olanak tanıyacak mevzuat güncellemeleri üzerinde çalışıyor. Yatırım Fonları Yasası ile birlikte, Bitcoin ve Ethereum gibi yüksek likiditeye sahip varlıklar da belirlenmiş yatırım ürünleri listesine dahil edilecek. Yasal düzenlemenin 2028’den önce yürürlüğe girmesi bekleniyor. Şimdiye dek, Japonya’da bireysel yatırımcıların kripto para alabilmesi için ya bir borsa hesabı açması ya da dijital cüzdan kurması gerekiyordu. Fonlar ise, hisse, tahvil gibi menkullerde olduğu gibi, standart yatırım hesabı üzerinden kripto alım-satımını mümkün hale getiriyor.

Vergi indirimine yönelik düzenleme gündemde

Japonya parlamentosunda görüşülen yeni yasa teklifi, kripto paraların resmen finansal ürün statüsüne alınmasını öngörüyor. Eğer yasa kabul edilirse, yürürlüğe giriş tarihi mali yıl olarak 2027’ye denk gelecek. En dikkat çekici değişiklik ise kripto kârlarına uygulanacak vergi oranında sağlanacak. Şu an için en yüksek yüzde 55’e kadar çıkan stopaj, yeni düzenlemeyle yüzde 20’ye indirilecek. Böylece kripto gelirleri, hisse senedi ve tahvil kazancı ile aynı vergi diliminde yer alacak. Sektör temsilcileri, yüzde 55’lik yüksek vergi oranının şimdiye kadar Japonya’nın perakende kripto pazarının büyümesini sınırladığını savunuyor.

Japonya’da büyük kripto fon girişimlerinin çoğu, yeni düzenleyici çerçevenin yürürlüğe girmesini bekliyor. Bu gelişmeler, ülkenin dijital sermaye piyasalarında son dönemde hızlanan dönüşümünün bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Düzenleme yalnızca vergi indirimini değil, aynı zamanda kripto saklama ve yönetim süreçlerinde güvenlik standartlarının da yükseltilmesini içeriyor. Kripto paraları portföylerinde bulunduran güven kurumlarına yönelik yükümlülükler de artacak. Özellikle büyük kripto borsalarına ve yatırım fonu sağlayıcılarına ayrıntılı denetimler getirilecek.

Küresel piyasada son durum

Nisan sonunda toplam kripto para piyasasının değeri 2,55 trilyon dolar seviyesine ulaştı. ABD, Kanada, Hong Kong ve Avustralya’da Bitcoin ETF’leri piyasada işlem görürken, Japonya’da bugüne kadar böylesi ürünlerin önü açılamamıştı. Ancak son düzenleme ve büyük aracı kurumların yeni fon duyuruları, Japonya’nın bu alandaki pozisyonunu değiştirebileceğine işaret ediyor. SBI Securities ve Rakuten Securities, 2028’de beklenen nihai düzenleme öncesinde ürün geliştirme süreçlerini hızlandırmış durumda.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
