Btc 77 bin doların altında seyrederken 75 bin dolar desteği yakından takip ediliyor

Bitcoin, kısa süreliğine 77 bin dolar seviyesinin altına düşmesinin ardından yatırımcıların ve analistlerin dikkatini yeniden kritik destek noktalarına çekti. 75 bin dolar civarındaki bölge, özellikle son dönemde artan dalgalanma ve likidite hareketlerinin ardından yeni bir yön arayışının merkezinde yer alıyor. Kripto piyasasında genel olarak temkinli bir hava hakimken, Bitcoin’in kısa vadede bu destek düzeyini koruyup koruyamayacağı merak konusu oldu.

Kritik fiyat hareketleri ve analist görüşleri

CryptoAppsy’nin piyasa ekranlarına yansıyan verilere göre Bitcoin son 24 saatte %0,99 kayıpla yaklaşık 77.391 dolardan işlem gördü. Teknik göstergelere dayalı analizler yapan Ted Pillows, Bitcoin’in 77 bin doların altına sarkmasıyla birlikte, fiyatın 75 bin dolar desteğini yeniden sınayabileceğini belirtti. Paylaşılan grafikte de 75 bin ila 76 bin dolar arası destek bölgesi öne çıkarken, yukarıda bulunan güçlü dirençler ise yükselişlerin önünde engel olarak izleniyor.

Paylaşılan analizlerde, “Bitcoin kısa sürede 77 bin doların altına geriledi. 75 bin dolara olası bir geri çekilmeden sonra, likidite temizliğinin ardından CME’deki 79.200 dolar seviyesine doğru bir toparlanma ihtimali gündemde,” görüşü aktarıldı.

Bu hareketlilik, yılın başındaki 60 bin dolar düzeyinden hızlı toparlanmaya işaret eden dönemin ardından, Bitcoin’in konsolidasyon aşamasında olduğunu gösteriyor. Özellikle orta ve kısa vadeli yatırımcılar fiyatın hangi yönde kalıcı hamle yapacağı konusunda kararsızlık yaşarken, işlem hacimlerinin de görece düşük seyretmesi bu tabloyu destekliyor.

Teknik göstergeler ve piyasa dengesi

TradingView tarafından yayınlanan güncel teknik sinyaller, Bitcoin’de alıcı ve satıcı dengesinin görece eşit olduğunu ortaya koydu. Göreceli Güç Endeksi (RSI), MACD, Williams %R ve Stokastik gibi önemli osilatörler nötr bölgeyi işaret etti. Ortalama Yön Endeksi (ADX) ise trend gücünde zayıflamaya işaret ederken, böyle dönemlerde genellikle daha sıkı bantlarda yatay hareket gözleniyor.

Ayrıca, kısa vadeli hareketli ortalamalar üzerinde baskı göze çarparken, uzun vadeli ortalamalar ise hala Bitcoin’deki genel toparlanma eğilimini destekliyor. Analistler özellikle 78 bin ile 82 bin dolar arasındaki direnç seviyelerine dikkat çekiyor. Bu aralığın kalıcı şekilde aşılması halinde 83 bin ile 87 bin dolar bandı yeni hedef olarak öne çıkabilir. Öte yandan, 74 bin ila 76 bin dolar aralığı aşağı yönde kırılırsa, fiyat 71 bin veya hatta 68 bin dolara kadar geri çekilebilir.

IBIT: Kurumsal yatırımcının gözü Bitcoin ETF’lerinde

Bitcoin fiyatına doğrudan bağlı olarak işlem gören spot ETF’lerden olan iShares Bitcoin Trust (IBIT), piyasanın yön konusunda henüz kesin bir sinyal vermediğini gösteriyor. TradingView analizleri, IBIT fonunun hem osilatör hem de hareketli ortalama açısından nötr bir görünüme sahip olduğunu ortaya koydu. Buradaki hesaplamalarda, piyasa kapalı olduğu için verilerin güncellenme hızının düşük olması da rol oynuyor.

IBIT, BlackRock tarafından oluşturulan ve kurumsal yatırımcının Bitcoin’e regülasyonlu bir şekilde erişebilmesini sağlayan önemli bir finansal araç olarak öne çıkıyor. IBIT’in performansının doğrudan Bitcoin fiyat hareketleriyle ilişkili olması, fonun kurumsal ilginin ölçümü açısından sık sık takip edilmesine neden oluyor. Teknik özetlerde kısa vadede hâlâ bir miktar temkinli seyir hakimken, uzun vadeli ortalamalar ise toparlanma beklentisini koruyor.

Uzmanlar teknik analizlerin tek başına yeterli olmayacağına işaret ederek, yatırım kararlarında makro ekonomik veriler, ETF giriş çıkışları ve genel piyasa hissiyatının da dikkate alınması gerektiğini hatırlatıyor.

Piyasada yön arayışı sürüyor

Kısa vadeli tahminlerde şu an için Bitcoin’in kritik destek bölgelerini tutup tutamayacağı belirleyici olacak. Eğer Bitcoin, aşağı yönlü baskıya karşı 75-76 bin dolar bandında tutunabilirse, tekrar 79.200 dolardaki CME vadeli işlemler boşluğuna yönelmesi mümkün olabilir. Ancak kalıcı bir toparlanma için net bir kırılım bekleniyor.

Hem Bitcoin hem de IBIT ETF’inin teknik göstergelerde nötr olması, piyasadaki yön arayışının sürdüğünü ve önemli bir hamle öncesi alınan konumların temkinli biçimde korunduğunu gösteriyor. Yatırımcılar ve fon yöneticileri, önümüzdeki günlerde fiyatın kritik destek ve direnç seviyelerinde göstereceği reaksiyona odaklanmış durumda.