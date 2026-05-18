RIPPLE (XRP)

XRP’de 3 günlük grafikte Bollinger Band daralması yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP'de yılın en dar Bollinger Bandı sıkışması izleniyor.
  • 📊 Fiyat hareketi dar aralıkta, yukarıda 1,50, aşağıda 1,29 dolar kritik seviyeler.
  • 🔎 $XRP için yukarı ya da aşağı yönlü sert bir kırılım bekleniyor.
  • ⚡ Kritik durum: Uzayan sıkışmanın ardından volatilite tekrar yükselebilir.
XRP fiyatında önemli bir hareketin habercisi olabilecek teknik bir sinyal dikkat çekiyor. Ripple şirketiyle bağlantılı kripto para birimi, son bir yıldaki en dar Bollinger Band sıkışmasını üç günlük grafikte sergilemeye başladı. Bu gelişme, XRP yatırımcılarının yakından takip ettiği volatilite göstergelerinde nadir görülen bir duruma işaret ediyor.

İçindekiler
1 Bollinger Band Sıkışması Ne Anlama Geliyor?
2 Kritik Fiyat Seviyeleri ve Muhtemel Senaryolar
3 Şubat Ayında Yaşanan Sert Satışın Ardından
4 Yaklaşan Volatilite Beklentisi

Bollinger Band Sıkışması Ne Anlama Geliyor?

Teknik analizde sıkça kullanılan Bollinger Bantları, bir varlığın fiyatının volatilitesini yani ne kadar dalgalandığını gözlemlemeye yarıyor. Bantlar birbirine yaklaştığında, piyasadaki oynaklık yavaşlar ve genellikle önemli bir fiyat hareketi öncesi “sıkışma” meydana gelir. XRP’de şu anda gözlenen seviyede bir bant daralması, genellikle sert yukarı ya da aşağı yönlü kırılmaların habercisi kabul ediliyor.

Analistlere göre, mevcut fiyat hareketleri net bir yön belirtmiyor. Piyasada belirgin bir işlem fırsatı bulunmamakla birlikte, hacimli bir hamle beklentisi güçlenmiş durumda.

XRP grafiği üzerine yapılan değerlendirmelerde, net bir trend çizgisi oluşmadan işleme girmek riskli kabul ediliyor. Bu nedenle, mevcut yapı “işlem yapılmayan alan” olarak nitelendiriliyor.

Kritik Fiyat Seviyeleri ve Muhtemel Senaryolar

Şu an XRP, oldukça dar bir sıkışma aralığında hareket ediyor. Üç günlük mum grafiğinde yukarıda 1,50 dolar, aşağıda ise 1,29 dolar seviyeleri önemli eşikler olarak görülüyor. Boğaların kontrolü ele alabilmesi için, fiyatın 1,50 doların üzerinde üç günlük kalıcı kapanış yapması gerekecek. Bu gerçekleşirse, 1,80 dolar seviyeleri hedef olarak gündeme gelebilir.

Bunun tam tersi bir durumda, fiyat eğer 1,29 doların altına inip üç günlük kapanışı bu seviyenin altında gerçekleştirirse, daha derin bir düzeltme hareketinin başlaması ve 1,00 dolarlık psikolojik destek noktasının test edilmesi olasılığı öne çıkıyor.

Şubat Ayında Yaşanan Sert Satışın Ardından

XRP, Şubat ayında şiddetli bir satış dalgası yaşamış ve fiyat 1,70 dolar seviyesinden keskin şekilde geri çekilmişti. Bu düşüş sırasında 1,01 ila 1,13 dolar bandında destek bulunmuştu. Aynı süreçte Bollinger Bantları oldukça genişleyerek aşırı dalgalanmayı net şekilde ortaya koymuştu.

Şubat’ta yaşanan büyük satış baskısının ardından XRP fiyatı, uzun bir süre boyunca yatay seyir izledi. Mart ve Nisan aylarında ise fiyat hareketleri belirginliğini yitirdi, grafiklerde birbirine yakın küçük gövdeli mumlar dikkat çekti.

Yaklaşan Volatilite Beklentisi

Bu yatay dönemde, hem üst hem de alt Bollinger Bandı arasındaki mesafe iyice azaldı ve XRP fiyatı “dar ve yatay bir kanal” içinde sıkıştı. Teknik olarak, bu yapı sonsuza dek sürdürülemez. Piyasanın yukarı ya da aşağı yönlü net bir hamle ile bu daralmanın son vereceği öngörülüyor.

Sıkışmanın son bulması, önümüzdeki dönemde XRP’de hızlı ve sert fiyat hareketlerini beraberinde getirebilir. Takip edilen teknik seviyeler kırılmadığı sürece belirsizlik sürmeye devam edecek.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

COINTURK
By COINTURK
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
