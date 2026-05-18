Ethereum Foundation’da art arda üst düzey ayrılıklar yaşanıyor

Son dönemde Ethereum Foundation’da dikkat çeken ayrılıklar serisi yaşanıyor. Vakıf, pazartesi günü Carl Beek ve Julian Ma’nın resmen ayrıldığını açıklarken, bu gelişme kurumdaki üst düzey değişimlerin sürmekte olduğuna işaret etti. Söz konusu ayrılıklar, daha önce farklı alanlarda görev alan önemli isimlerin de vakıftan uzaklaştığı bir dönemle aynı zamana denk geldi.

Vakıftan Ayrılan İsimler Gündemde

Carl Beek ve Julian Ma’nın ayrıldığını açıklaması, Ethereum topluluğunda hızlıca gündeme geldi. İki isim, vakıfta kilit roller üstlenmişti. Bu ayrılıkların öncesinde de, Ethereum’a teknik ve koordinasyon konusunda katkı sağlayan Barnabé Monnot ile Tim Beiko ya protokol koordinasyonunda görevlerini bırakmış ya da geri çekilmişti. Araştırmacı Trent Van Epps bu yılın başında vakıftan ayrılmış ve kurduğu Protocol Guild bağımsız olarak faaliyet göstermeye başlamıştı. Benzer şekilde, Alex Stokes ise kısa bir süre önce kamuya açık bir açıklama ile izne ayrıldığını duyurdu.

Topluluk üyeleri, üst üste gelen bu ayrılıkları sosyal medyada tartışırken, bazı kullanıcılar “Neden bu kadar çok kişi Ethereum Foundation’dan ayrılıyor?” sorusunu gündeme taşıdı. Özellikle X platformunda öne çıkan bu tartışmalar, Ethereum’un geleceğine dair soru işaretlerine yol açtı.

Vakıfta Dönüşüm ve Yeni Yönelimler

Ethereum Foundation, merkezi İsviçre’de olan ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak, blokzinciri ağının gelişimini desteklemek amacıyla 2014’te kuruldu. Vakıf; araştırma, ağ geliştirme ve kamuya açık finansman gibi alanlarda faaliyet gösteriyor. Bu yılın başında, kendi konumunu ekosistemde daha net belirlemek amacıyla yeni bir iç yönerge yayımlandı.

Yayımlanan dokümanda vakıf, kendisini Ethereum’un sahibi veya merkezi otoritesi olarak görmediğini, ağ sağlığını destekleyen birçok unsurlardan yalnızca biri olduğunu belirtti. Ayrıca merkeziyetsizlik ve açık kaynak geliştirme gibi ilkelere bağlılığını da vurguladı. Bu adımlar, vakfın ekosistem üzerindeki ağırlığını daha da azaltma hedefine işaret ediyor.

Geçen yıl yapılan yeniden yapılanma kapsamında, Tomasz Stańczak eş yürütücü direktör olarak atanmıştı. Fakat Stańczak bu görevde çok kısa bir süre kaldıktan sonra, erken bir tarihte ayrıldığını bildirdi. Yönetimdeki bu değişimler, topluluktan gelen şeffaflık ve idari süreçlere yönelik eleştirilerle birlikte değerlendiriliyor.

Vakfın yönetim kadrosunda Hsiao-Wei Wang da bir dönem önemli görev üstlenmişti. Yönetimdeki bu yapı değişikliklerinin, vakfın gelecekte kilit projelere ve ekiplerine yaklaşımını nasıl şekillendireceği merak ediliyor.

Topluluktan Yükselen Soru İşaretleri

Son iç yönerge dışında, Ethereum Foundation gelen ayrılıklarla ilgili kamuya açık bir değerlendirme paylaşmadı. Özellikle son zamanlarda yaşanan üst düzey personel değişikliklerinin Ethereum ekosisteminde nasıl sonuçlar doğuracağı sektörde yakından takip ediliyor.

Carl Beek ve Julian Ma’nın ayrılığıyla iyice gündeme gelen bu dalga, toplulukta vakıf yönetimi ve gelecekteki projeler konusunda belirgin soru işaretleri doğurdu.

Vakıf yönetiminin, yeni yönergeyle birlikte sorumluluk dağılımını ve organizasyon yapısını yeniden şekillendirmesi, önümüzdeki dönemde Ethereum projelerinin gidişatında etkili olabilir.