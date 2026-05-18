Bitmine BMNR hissesi %4,10 düştü, 5,28 milyon ETH portföyüyle dikkat çekmeye devam ediyor

ABD’nin önde gelen dijital varlık şirketlerinden Bitmine, New York Menkul Kıymetler Borsası’na (NYSE) geçişini tamamladıktan kısa süre sonra, BMNR kodlu hisselerinde dikkat çekici bir düşüş yaşadı. Şirketin sahip olduğu dev Ethereum portföyü piyasada yoğun ilgiyle karşılanırken, BMNR hisseleri seans sonunda 19,06 dolardan kapanarak %4,10 geriledi. Hissede sabah saatlerinde başlayan yükseliş, gün içinde ivme kaybederek yerini satış baskısına bıraktı.

NYSE’ye Geçiş Sonrası Hissede Satışlar Arttı

Bitmine, 9 Nisan 2026’da NYSE’ye geçişini duyurmuş ve daha önce NYSE American’da işlem görüyordu. Hissede işlem hacmi ortalamanın üzerinde gerçekleşirken, beş günlük ortalama işlem miktarı 857 milyon dolar seviyesine ulaştı. Bitmine, ABD hisse piyasasında işlem hacmine göre 133. sırada yer aldı ve bu metrikte Applied Digital ile Capital One arasında konumlandı.

Şirketin BMNR kodlu hisse senedindeki son geri çekilme, sabah saatlerinde yaşanan yükselişin kalıcı olamaması ve yatırımcıların kar realizasyonu yapmasıyla birlikte geldi.

ETH Hazinesiyle Piyasa Takibinde

Bitmine, 17 Mayıs 2026 itibarıyla 5.278.462 adet Ethereum bulundurduğunu açıkladı. Şirketin ETH varlıklarının toplam değeri, güncel fiyatla hesaplandığında 11,56 milyar doları buldu. Ethereum, Bitmine’ın dijital varlık rezervinin odak noktasını oluşturuyor. Şirket, toplam Ethereum arzının yaklaşık %4,37’sini kontrol edip, hedeflediği %5’lik piyasa payında %87’ye ulaşmış durumda. Son bir hafta içinde ise portföyüne 71.672 ETH daha ekledi.

Bitmine, aynı zamanda 202 adet Bitcoin’in ve 685 milyon dolarlık nakit rezervinin sahibi. Yatırım stratejisi kapsamında Beast Industries’e 200 milyon dolar ve Eightco’ya (Nasdaq: ORBS) 83 milyon dolar yatırım yaptı.

MAVAN Altyapısıyla Staking Gelirleri Artıyor

Şirketin Ethereum portföyünün büyük bölümü, MAVAN adlı Made in America Validator Network altyapısı üzerinden stake ediliyor. 17 Mayıs itibarıyla Bitmine’ın toplam 4.712.917 ETH’si stake edilmiş durumda ve bunun değeri yaklaşık 10,3 milyar dolara ulaşıyor. Böylece ETH portföyünün %89’dan fazlası aktif olarak blockchain ağı içinde değerlendirilmiş oluyor.

MAVAN platformu, kurumsal düzeyde güvenlik ve yüksek verimlilik sağlayacak şekilde geliştirilmiş olup, hem Bitmine’ın hem de üçüncü taraf kurumların staking ihtiyaçlarına hizmet ediyor. Şirket, yıllık yaklaşık 289 milyon dolarlık staking geliri elde ettiğini, yedi günlük getiri oranı %2,80 dikkate alındığında yıllık ödül potansiyelinin ise 324 milyon doları bulabileceğini bildirdi.

Bitmine yönetimi, “Ethereum’un özellikle tokenizasyon çözümleri ve otonom yapay zeka altyapılarındaki rolü, şirketin uzun vadeli yatırım vizyonunu desteklemeye devam ediyor.” ifadelerine yer verdi.

Şirketin rakamlara yansıyan bu hamleleri, hem portföy çeşitliliğiyle hem de ETH piyasasındaki payıyla sektörün dikkatini çekiyor. Ayrıca enerji verimliliği ve sürdürülebilir teknoloji konusundaki projelerine de artan oranda kaynak ayırmayı sürdürüyor.