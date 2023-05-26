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Zincir üstü analiz firması Glassnode, Bitcoin’in (BTC) kısa vadeli sahiplerinin (STH) ve uzun vadeli sahiplerinin (LTH) borsa transfer modellerine dikkat çekmek için Twitter’da açıklamalarda bulundu. Analiz, ortalama olarak çoğu coin’in 0,7’lik negatif borsa giriş eğilimi ile borsalara zararına satış yapmak üzere aktarıldığını ortaya koydu.

Bununla birlikte, borsa giriş eğilimi elde tutma süresine göre incelendiğinde, STH ve LTH arasında keskin bir fark ortaya çıkmış durumda. Bu durum piyasada bulunan yatırımcıların sabırsızlığından ve zararı minimuma indirme beklentisinden kaynaklanıyor olabilir.

Sabırlı Yatırımcılar Bitcoin’de Karda

Uzun vadeli olarak ellerinde Bitcoin tutan yatırımcılar, ellerinde 155 günden uzun süredir coin bulunduran kişiler olarak sınıflanıdırlıyorlar. Halk arasında “elmas eller” olarak adlandırılan bu kullanıcı grubunun yüksek risk toleransına sahip olduğu ve uzun süreli kayıplara rağmen satış yapmayacağı düşünülmekte. Yorucu ve sert piyasa koşullarına rağmen satış gerçekleştirmiyor olmaları onların böyle bir sınıflandırma sonucunda isimlendirilmelerini sağlıyor

Bu grup 1,73’lük pozitif bir borsa giriş eğilimi kaydetmiş durumda. Bu da borsalara yaptıkları transferlerin çoğunun kârlı olduğunu göstermekte. Yine bu durum sabrın kripto para yatırımlarında ne kadar büyük bir silah olduğunu gösteriyor olabilir.

Bitcoin’de Onların Yolu Mu Doğru?

30 Günlük MVRV Oranı incelendiğinde, BTC sahiplerinin sıkıntıda olduğu ve ortalama %4,53 oranında zarara uğramış oldukları açıkça görülmekte. Ancak, MVRV Uzun/Kısa Farkı pozitifti, bu da LTH’nin STH’ye kıyasla daha yüksek kâr elde edeceği anlamına geliyordu.

Bu gözlem, iki kohortun kârlılığındaki yukarıda bahsedilen farklılaşmayla uyumluydu.

Uzun Vadeli Yatırımcılar Yeniden Biriktiriyor

Uzun süreli Bitcoin yatırımcılarının büyük bir kısmı, son bir yıl içinde hareket etmeyen token akışındaki keskin artıştan da anlaşılacağı üzere muhtemelen daha fazla BTC coin biriktiriyordu ki bu da onların kripto paralara olan güvenini gösteriyor olabilir. İşlemler bir fiyat artışıyla sonuçlandığından, alıcı ağırlıklı olduklarını tahmin etmek mümkün olabilir.

CoinMarketCap’ten alınan verilere göre, yazının yazıldığı sırada sırasında Bitcoin 26.800 dolar seviyesinde işlem görüyordu. Öncü kripto para olan Bitcoin, geçtiğimiz hafta boyunca 26.400 – 27.500 dolarlık dar bir fiyat aralığında seyreden işlemlerle bir konsolidasyon aşamasına girmişti.