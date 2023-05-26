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Bugün önemli veriler açıklandı ve enflasyon öncü göstergesi pek iyi bir tablo çizmedi. Fakat Bitcoin güçlü duruyor. Gelen verilere rağmen ABD merkezli kripto borsası Coinbase kaynaklı alımlar nedeniyle fiyat 27.000 dolar sınırına dayandı. Peki bundan sonra ne olacak? Kripto paralar için sıradaki şey ne?

Kripto Paralarda Bugün

Parite, günün Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verilerinin Ekim 2022’den bu yana ilk artışını göstermesinin ardından beklenmedik bir şekilde yükseldi. Bu veri enflasyonla mücadele için daha fazla sıkılaşma gerekebileceğini söylüyor. Yani kripto paralarda düşüşü tetiklemesi gerekiyor ancak tam tersi oldu.

The Kobeissi Letter bugün gelen PCE verisiyle haziran ayı faiz kararına dair beklentinin hızla değiştiğini yazdı. FedWatch dün faizlerin sabit bırakılması için 80 ihtimal verirken şimdi artırıma %64 ihtimal veriyor.

Uzmanların Bitcoin ve Kripto Tahmini

Tedtalksmacro, PCE kazançlarının göreceli olduğunu kabul etti. Ona göre veri beklenti üstü gelmiş olsa da 3 aylık yıllık bazda çekirdek PCE keskin bir düşüş gösterdi. Bu arada 1 Haziran tarihi yaklaştıkça Biden yönetiminin borç tavanı anlaşmasına yaklaştığı yönünde iyimserlik piyasaya pompalanıyor. S&P 500 ve Nasdaq bu yazının yazıldığı sırada sırasıyla %1 ve %1,65 artış gösterdi.

Popüler kripto analisti Poppe kriptonun BTC öncülüğünde yönünü yukarı çevireceğini söylüyor.

“26.600 doları geri kazandığımız ve aralığın en yüksek seviyelerine doğru devam etmeyi beklediğimiz için bu Bitcoin için birinci adım. Son düzeltme sapma ise, önümüzdeki hafta 29.000 dolara çıkabiliriz”.

BTC fiyatı yazı hazırlandığı sırada 26.800 dolarda bulunuyordu. Justin Bennett bugün kripto piyasalarını yorumlayan diğer bir analistti.

“Bu ayki rallinin ardından bir miktar konsolidasyon dolar için sağlıklı olacaktır. Ancak 104,20’nin üzerinde bir günlük ve haftalık kapanış, önümüzdeki hafta başında 105,00’ı açar. DXY’de beni düşüşe geçirecek tek şey 103,50’nin altında bir günlük kapanış.”

Önümüzdeki hafta Perşembe gününe kadar Hazine’nin nakdi bitecek ve ABD’nin borç tavanı anlaşmasını bu tarihe kadar tamamlaması gerekiyor. Geçmişteki anlaşmaları hatırlarsak son dakika gelecek onay şaşırtıcı olmayacaktır. Bu da kripto paralarda hızlı yükselişi destekleyebilir.