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Geri sayım sürüyor ve geçmiş veriler fiyatın önümüzdeki haftalarda yükselişe geçmesi gerektiğini söylüyor. Bitcoin fiyatındaki belirsizlik altcoinleri negatif etkilese de pozitif ayrışanlar var. Bunlardan biri de LTC Coin ve halvnig için 70 günden az kaldı. Peki yatırımcıları neler bekliyor? İşte detaylar.

Litecoin (LTC) Halving

Halving geçmişte 2 kez LTC Coin fiyatında ciddi artışlara neden oldu. Madenci maliyetini iki katına çıkaran bu olay BTC ve LTC gibi PoW ağlarının dolar bazlı değerlenmesine yardımcı oluyor. Halving ile yükselen fiyatların mantığı biraz da buradan geliyor. Örneğin BTC için madenci maliyeti 20 bin dolarsa bu önümüzdeki yıl 40 bin dolar olacak ve Nisan ayındaki halving madenci maliyeti fiyatını yukarı çekecek.

Ağustos 2023’te gerçekleşmesi planlanan Litecoin (LTC) yarılanması, bu yıl blockchain alanında en çok beklenen olaylardan biri. Son iki LTC yarılanmasının her birini yeni fiyat zirveleri takip etti.

Gerçekleşecek halving ile LTC blok ödülü 12,5 LTC’den 6,25 LTC’ye düşecek.

Litecoin Yorum

Halving neden fiyatı yukarı çekmiyor? Sorun madenci davranışında olabilir. Normal şartlarda halving ile coin değerinin artması beklendiği için madenciler birikim eğiliminde olur. 70 günden az bir süre kalmasına rağmen LTC madencileri tam tersini yapıyor. Aşağıdaki grafiğe göre, Litecoin madencileri Mayıs 2023’te rezervlerinden yaklaşık 680.000 coin boşalttı.

Yukarıda görüldüğü gibi madenciler mevcut yüksek fiyatlardan faydalanarak bir miktar kâr elde ediyor. Aynı şekilde, artan küresel enerji fiyatları ve düzenleyicilerin kripto madenciliği faaliyetlerine yönelik baskıları da son aylarda madencilik maliyetlerinin hızla artmasına neden oldu. Bu faktörler azalmazsa, LTC madencilerinin yarılanma öncesinde satış yapmaya devam etmesi muhtemeldir.

Benzer durum balinalar arasında da izleniyor. 10.000 ila 100.000 LTC’lik bakiyeleri olan kripto balinaları 23 Mayıs ve 26 Mayıs tarihleri arasında 110.000 LTC sattı.

Litecoin madencileri ve balina yatırımcıları arasındaki düşüş eğilimi göz önüne alındığında, LTC önümüzdeki günlerde 80 doların altına düşebilir. Boğaların fiyatı 90 dolar üstünde tutması ve mevcut satış baskısının gevşemesi halindeyse hedef 120 dolar olacak.