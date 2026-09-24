Litecoin ağ aktivitesindeki artışla 70 doların üzerine çıktı

Litecoin son 24 saatte %13 yükselerek 24 Eylül itibarıyla 70 doların üzerine çıktı. Fiyattaki hareket, ağ üzerindeki işlem artışı ve spot piyasadaki hacim yükselişiyle birlikte önceki toparlanma denemelerini sınırlayan direnç bölgesinin aşılması sonrası hız kazandı.

İşlem hacmi ve ağ verileri yükseldi

CoinGecko verilerine göre LTC gün içinde 59,11 dolara kadar geriledikten sonra 70,84 dolar civarında işlem gördü. Son yedi gündeki yükseliş %34,7’ye, aylık artış ise %38,6’ya ulaştı. Buna karşılık yıllık performans halen %33,1 ekside bulunuyor. Bu tablo, Bitcoin ve genel kripto piyasası baskı altında kalırken Litecoin’in ayrıştığını gösterdi.

Fiyat önce 60 doların üzerine döndü, ardından 64 ile 65 dolar aralığında alımlar belirginleşti. Daha önce yukarı yönlü denemeleri durduran bu bölgenin aşılmasıyla LTC sırasıyla 67 ve 68 dolar seviyelerini geçti, sonra 70 doların üzerine yerleşti.

Litecoin ağında bir gün içinde 17 milyondan fazla LTC hareket etti. Yaklaşık 1 milyar dolara karşılık gelen bu akış, fiyat kırılımıyla aynı döneme denk geldi.

Zincir üstü veriler de hareketi destekledi. Son 24 saatte Litecoin ağında yaklaşık 158.500 işlem gerçekleşti. Ağın hesaplama gücü de %4,9 artışla 2,7 PH/s seviyesine yaklaştı. Litecoin Foundation, Litecoin ekosistemini destekleyen ve ağın benimsenmesini izleyen önde gelen kurumlardan biri olarak biliniyor.

Direncin kırılmasının ardından spot işlem hacmi 948 milyon dolara yaklaştı. Bu seviye, 18 Eylül civarında görülen hacmin yaklaşık üç katına işaret etti. Böylece mevcut toparlanma daha hızlı bir fiyat hareketine dönüştü.

Türev piyasasında sıkışma fiyatı hızlandırdı

Türev piyasasındaki aktivite de yükselişi destekledi. Litecoin vadeli işlem açık pozisyon büyüklüğü 500 milyon doların üzerine çıktı. LTC 67,80 dolara yönelirken büyük borsalarda kısa pozisyonların tasfiye edildiği, uzun pozisyon tasfiyelerinin ise görece sınırlı kaldığı görüldü.

24 saatlik tasfiye haritası, LTC’nin 60 dolardan 70 doların üzerine tırmanırken kaldıraçlı pozisyon kümelerini art arda geçtiğini ortaya koydu. Yukarıda 72 dolar çevresinde, ardından 74 ile 74,50 dolar bandına uzanan likidite kümeleri bulunuyor. Aşağıda ise 69 ile 70 dolar aralığı ile 64 ile 66 dolar bandı öne çıkıyor.

Teknik görünümde 75 dolar eşiği izleniyor

Günlük grafikte Litecoin, birkaç haftadır süren daha yüksek diplerin ardından Donchian Kanalı üst bandının üzerine güçlü biçimde çıktı. Analiz sırasında LTC 71,88 dolar civarında seyrederken 21 günlük üst bant 63,23 dolar, alt bant ise 50,74 dolar seviyesindeydi.

Yönsel Hareket Endeksi de trend gücünü destekledi. ADX 45,83 seviyesinde ölçülürken, alım baskısını gösteren pozitif DI 41,76, negatif DI ise 8,64 olarak izlendi. Bu göstergeler tek başına hedef üretmese de artan hacim ve 65 dolar üzerindeki kırılımla birlikte yükselişin teknik olarak güç kazandığına işaret etti.

72 ile 75 dolar aralığı kısa vadede en yakın yukarı bölge olarak öne çıkıyor. Buna karşılık 70 doların korunamaması halinde 68 ile 69 dolar, daha derin bir geri çekilmede ise 64 ile 66 dolar bandı yeniden gündeme gelebilir.

Dört saatlik grafikte ivmenin belirgin biçimde hızlandığı görüldü. Dokuz periyotluk fiyat değişim oranı 13,04’e yükselirken, 14 periyotluk ortalama gerçek aralık eylül başındaki 1 dolar altı seviyelerden 2,62’ye çıktı. Bu yapı, günlük trend korunurken gün içi dalgalanmanın yüksek kalabileceğine işaret ediyor.