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LITECOIN (LTC)

Litecoin 47,63 dolar desteğini korursa 54 dolar seviyesi izlenecek

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Litecoin, 47,63 dolar direncini aşarak 52,31 dolara yükseldi.
  • 📈 $LTC için 54 dolar seviyesi, yeni desteğin korunması halinde izleniyor.
  • 📊 Açık pozisyon 370 milyon dolara yaklaştı, hacim 600 milyon doların üzerine çıktı.
  • 🌍 Kanada'da Litecoin alımına genel sınır uygulanmaması erişim tarafında dikkat çekti.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Litecoin fiyatı, 47,63 dolar seviyesinin üzerine çıktıktan sonra yükseliş eğilimini korudu. Son işlemlerde 52,31 dolarda bulunan kripto varlık, 24 saatte %0,06 yükseldi. Fiyat hareketinde 43,88 dolardan başlayan toparlanma ve kritik direncin aşılması öne çıktı.

İçindekiler
1 Teknik görünümde 47,63 dolar eşiği öne çıkıyor
2 Kanada piyasasına ilişkin değerlendirme
3 Türev piyasalarda hareketlilik arttı

Teknik görünümde 47,63 dolar eşiği öne çıkıyor

TradingView günlük grafiğine göre Litecoin, daha önce güçlü direnç olarak izlenen 47,63 dolar seviyesini aştı. Bu hareketin ardından fiyat 52,31 dolara yönelirken, On Balance Volume verisi 42,08 milyona yükseldi. Bu gösterge, alım tarafındaki katılımın güçlendiğine işaret ediyor.

47,63 dolar seviyesinin destek olarak korunması halinde piyasada bir sonraki ana direnç olarak 54 dolar bölgesi izleniyor. Buna karşılık, kırılmanın kalıcı olmaması durumunda fiyatın yeniden 43,88 dolar destek alanına çekilmesi gündeme gelebilir.

47,63 dolar seviyesinin destek olarak çalışmayı sürdürmesi halinde Litecoin için 54 dolar bölgesi bir sonraki önemli direnç olarak öne çıkıyor.

Bu kırılma teknik açıdan önem taşıyor çünkü 47,63 dolar seviyesi, önceki yatay seyir boyunca fiyatın önündeki başlıca engellerden biriydi. Söz konusu bariyerin desteğe dönüşmesi, alıcıların kontrolü güçlendirdiğine işaret edebilir. Litecoin son dönemde orta 40 dolar bandının üzerine yerleşmekte zorlanıyordu.

Kanada piyasasına ilişkin değerlendirme

Litecoin Foundation, Kanada’da Litecoin alımına yönelik genel bir satın alma sınırı bulunmadığını duyurdu. Vakıf, Litecoin ekosistemini destekleyen kar amacı gütmeyen kuruluş olarak biliniyor. Kuruluş, bu serbestinin yalnızca beş kripto varlıkta daha bulunduğunu kaydetti. Diğer kripto varlıklarda ise sınırların eyalete ve yatırımcı sınıflandırmasına göre değişebildiği aktarıldı.

Litecoin Foundation, Kanada’da Kanadalılar için Litecoin alım sınırı bulunmadığını, aynı serbestinin yalnızca beş kripto varlıkta daha geçerli olduğunu açıkladı.

Kuruluşun verdiği bilgilere göre temel yatırımcılar için sınır genellikle 5.000 Kanada doları, perakende yatırımcılar için ise 30.000 Kanada doları seviyesinde uygulanıyor. Bu durum, Litecoin’in Kanada pazarındaki erişilebilirliğini öne çıkaran unsurlardan biri olarak görülüyor.

Türev piyasalarda hareketlilik arttı

CoinGlass verileri, fiyat artışıyla birlikte Litecoin vadeli piyasalarda da hareketliliğin yükseldiğini gösterdi. Açık pozisyon büyüklüğü 370 milyon dolara yaklaşırken, son yükseliş dalgasında işlem hacmi 600 milyon doların üzerine çıktı. Likidasyon grafiğinde kısa pozisyonların kapanmaya zorlandığı bir dalga da görüldü.

GöstergeSeviye
Güncel fiyat52,31 dolar
Kritik destek47,63 dolar
Alt destek bölgesi43,88 dolar
İzlenen direnç54 dolar
Açık pozisyon370 milyon dolara yakın
OBV42,08 milyon

Artan hacim, yükselen açık pozisyon ve kısa pozisyon tasfiyeleri, kırılmanın yalnızca spot piyasayla sınırlı kalmadığını gösteriyor. Yeni açılan işlemlerin yanı sıra kısa pozisyon taşıyan yatırımcıların alıma zorlanması da fiyatı destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Önümüzdeki süreçte piyasanın odağında 47,63 dolar seviyesi bulunuyor. Bu desteğin korunması yükseliş görünümünü güçlendirebilir. Aksi halde ivme zayıflayabilir ve 43,88 dolar bölgesi yeniden test edilebilir.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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