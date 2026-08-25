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RIPPLE (XRP)

XRP ağındaki aktif adres sayısı iki haftada %654 arttı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP ağında günlük aktif adres sayısı iki haftada %654 arttı.
  • 📈 Son yedi günde $XRP ile bağlantılı piyasa değeri 31,27 milyar dolar büyüdü.
  • 🤖 XRP Ledger üzerindeki yapay zeka aracı işlemleri son 30 günde %38 yükseldi.
  • 💰 1 Temmuz ile 24 Ağustos arasında spot XRP ETF’lerine 95,65 milyon dolar net giriş oldu.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

XRP’de ağ etkinliği son iki haftada sert biçimde arttı. Günlük aktif adres sayısı 10 Ağustos ile 24 Ağustos arasında 47.180’den 356.070’e yükseldi. Bu artışla birlikte XRP’nin piyasa değeri son yedi günde 31,27 milyar dolar büyüdü ve 25 Ağustos itibarıyla yaklaşık 93,8 milyar dolara ulaştı.

İçindekiler
1 Adres sayısı ve fiyat aynı dönemde yükseldi
2 Yapay zeka aracı işlemleri de arttı
3 Spot XRP ETF’lerine para girişi sürdü
4 İşlem hacmi de yükseldi

Adres sayısı ve fiyat aynı dönemde yükseldi

Kripto para analisti Ali Martinez, XRP’nin günlük aktif adreslerinde aynı dönemde %654,71 artış kaydedildiğini paylaştı. Fiyatın son yedi günde yaklaşık %50 yükselmesiyle eş zamanlı görülen bu tablo, XRP Ledger üzerindeki kullanımın da güçlendiğine işaret ediyor olabilir.

XRP’de günlük aktif adres sayısı 10 Ağustos ile 24 Ağustos arasında 47.180’den 356.070’e çıktı.

Ağdaki hareketliliğin fiyat artışıyla birlikte ivme kazanması, yalnızca alım satım ilgisinin değil, zincir üstü kullanımın da büyüdüğünü gösteren bir gelişme olarak öne çıktı. XRP Ledger, Ripple ekosistemiyle bağlantılı açık kaynaklı blokzincir altyapısı olarak biliniyor ve ödemeler ile varlık transferleri için kullanılıyor.

GöstergeÖnceSonra
Günlük aktif adres47.180356.070
Yedi günlük fiyat değişimi%50,22 artış
Piyasa değeri artışı31,27 milyar dolar

Yapay zeka aracı işlemleri de arttı

XRP Ledger üzerindeki hareketliliğe yapay zeka aracı işlemleri de eklendi. t54 tarafından paylaşılan verilere göre, haberin hazırlandığı sırada yapay zeka aracılar üzerinden toplam 5.355,43 token işlemi gerçekleşti. Son 30 gündeki artış oranı ise %38 oldu.

Mini sözlük: Yapay zeka aracı, belirli komutlar doğrultusunda otomatik işlem veya etkileşim yürütebilen yazılım sistemini ifade eder. Blokzincir tarafında bu araçlar cüzdan işlemleri, veri okuma ve otomatik yürütme gibi görevlerde kullanılabiliyor.

Bu alanın büyümesi, XRP ağındaki etkinliğin yalnızca fiyat kaynaklı olmadığını, yeni kullanım biçimlerinin de devreye girdiğini gösteriyor. Özellikle işlem sayısındaki genişleme, ekosistemde farklı katmanlardan talep oluştuğuna işaret ediyor.

Spot XRP ETF’lerine para girişi sürdü

ABD’deki spot XRP borsa yatırım fonları da toparlanma döneminde pozitif talep gördü. SoSoValue verilerine göre, 1 Temmuz 2026 ile 24 Ağustos arasındaki yedi aylık süreçte fonlar yalnızca bir haftada net çıkış yaşadı.

1 Temmuz ile 24 Ağustos arasında spot XRP ETF’lerine 95,65 milyon dolar net giriş oldu ve toplam varlıklar 1,44 milyar dolara yaklaştı.

Aynı dönemde fonlara toplam 95,65 milyon dolar net giriş kaydedildi. Raporlama anında bu ürünlerin yönettiği varlık büyüklüğü yaklaşık 1,44 milyar dolar seviyesindeydi. Yatırım ürünlerine yönelen sermaye akışı, XRP’ye yönelik talebi destekleyen unsurlardan biri olarak değerlendiriliyor.

İşlem hacmi de yükseldi

XRP son yedi günde %50,22 değer kazanırken fiyat 1,48 dolar civarında işlem gördü. Günlük işlem hacmi de %4,67 artarak yaklaşık 6,33 milyar dolara çıktı. Artan hacim, yükselen aktif adresler ve ETF tarafındaki girişler birlikte ele alındığında, son rallide ağ etkinliğinin belirgin biçimde güçlendiği görülüyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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