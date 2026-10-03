RIPPLE (XRP)

Ripple, XRP Ledger’da kurumsal kullanımın hızlandığını açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ripple, Seul’de kurumsal finansın XRP Ledger’a yöneldiğini açıkladı.
  • 🏦 Kurumlar, teminat hareketliliği ve sınır ötesi ödemelerde $XRP altyapısından yararlanıyor.
  • 🔐 XRP Ledger, gizli transferler için Sıfır Bilgi İspatları tabanlı yeni özellikler hazırlıyor.
  • 🤖 XRPL’de yapay zeka ajanlarının işlemleri 11 milyonu aşarken yeni cüzdan ve kimlik araçları geliştiriliyor.
Onur Atam
Onur Atam

Seul’de Grand Hyatt Seoul’da düzenlenen XRP Seoul etkinliği 5.500’ü aşkın katılımcıyla sürerken, öne çıkan başlıklardan biri Ripple Başkanı Monica Long’un kurumsal finansın blokzincir tabanlı altyapılara yönelişine ilişkin değerlendirmeleri oldu. Long, finans kuruluşlarının teminatın günün her saati taşınması, tokenleştirilmiş varlıklar ve ödeme altyapısı gibi alanlarda XRP Ledger’dan yararlanmaya başladığını anlattı.

İçindekiler
1 Kurumsal finansın zincir üstüne yönelişi
2 XRPL için büyüme planı
3 Gizlilik ve geliştirici altyapısı öne çıktı
4 Yapay zeka ajanları ağ hacmini artırdı

Kurumsal finansın zincir üstüne yönelişi

Ripple’da Ekosistem Büyümesinden Sorumlu Kıdemli Direktör Christina Chan’in moderatörlüğünü üstlendiği oturumda, XRP’nin kurumsal finans içindeki kullanım alanları ele alındı. Düzenleyici çerçevenin daha net hale gelmesinin, finans kuruluşlarını blokzinciri deneme aşamasından çıkarıp doğrudan zincir üstü altyapı kurulumuna yönelttiği vurgulandı.

Monica Long, Ripple’ın üst düzey yöneticileri arasında yer alıyor ve şirketin ürün ile büyüme stratejisinde aktif rol oynuyor. Long’un değerlendirmelerine göre kurumlar özellikle tokenleştirilmiş para piyasası fonları, hazine varlıkları temelli repo yapıları ve stabilcoin destekli sınır ötesi ödemeler üzerinde yoğunlaşıyor.

Monica Long, finans kuruluşlarının blokzinciri deneme aşamasının ötesine geçtiğini, teminat hareketliliği, tokenleştirilmiş varlıklar ve ödeme altyapısında zincir üstü sistemlerin daha görünür hale geldiğini aktardı.

XRPL için büyüme planı

Etkinlikte paylaşılan başlıklar arasında XRP Ledger’ın önümüzdeki bir yılda bölgesel kuluçka programları ve büyük ölçekli kurumlarla ortaklıklar üzerinden daha hızlı büyümesinin hedeflendiği de yer aldı. Kore Finansal İnovasyon Programı gibi girişimlerin bu genişleme planında önemli rol üstlenmesi bekleniyor.

Aynı çerçevede, tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıklarının 6 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkabileceği, yapay zeka ajanlarının gerçekleştirdiği işlemlerin ise 10 milyondan 100 milyona yükselebileceği öngörüsü paylaşıldı.

MetrikMevcut seviyeÖngörülen seviye
Tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıkları6 milyar dolar30 milyar dolar
Yapay zeka ajanı işlemleri10 milyon100 milyon

Gizlilik ve geliştirici altyapısı öne çıktı

Etkinliğin bir başka bölümünde Ripple Mühendislik Kıdemli Direktörü Ayo Akinyele, XRP Ledger üzerinde geliştiriciler, kurumlar ve son kullanıcılar için hazırlanan yeni bileşenleri anlattı. Sunumda, geleneksel finans açısından zincir üstü tam şeffaflığın uzun süredir önemli bir çekince oluşturduğu belirtildi.

Bu soruna yanıt olarak XRP Ledger’a, Sıfır Bilgi İspatları ile çalışan gizli transferler özelliğinin eklendiği açıklandı.

Mini sözlük: Sıfır Bilgi İspatları, bir bilginin kendisini açığa çıkarmadan doğrulanmasını sağlayan kriptografik yöntemlerdir. Bu yapı, işlem gizliliği ile doğrulanabilirlik arasında denge kurmayı amaçlar.

Ayo Akinyele, XRP Ledger üzerinde geliştirilen yeni araçların bir sonraki geliştirici, kurum ve kullanıcı dalgasını desteklemeyi hedeflediğini, gizlilik ve güvenlik tarafında da yeni çözümlerin devreye alındığını vurguladı.

Yapay zeka ajanları ağ hacmini artırdı

Ripple yöneticileri, yapay zeka ajanlarının ağ üzerindeki işlem hacminde belirgin artış yarattığını ve XRPL’de bu işlemlerin yakın dönemde 11 milyonu aştığını aktardı. Bu büyümeye yanıt olarak şirket, doğrulanabilir kimlikler, izin ve harcama kuralları gibi sıkı yürütme önlemleri ile XRP ve stabilcoin tutabilen akıllı cüzdanlar üzerinde çalışıyor.

Paylaşılan bilgilere göre bu altyapı, 3 ila 5 saniyelik hızlı mutabakat süresiyle kurumsal ve yazılım tabanlı kullanım senaryolarını desteklemeyi amaçlıyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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